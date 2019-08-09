MapR被HPE收购，Hadoop的未来在哪里？

几天前，国外媒体传出消息，HPE宣布收购MapR 的资产，收购金额未对外公开。去年10月份Hadoop的另外两个代表：Cloudera和Hortonworks的合并。Hadoop的三巨头的境遇让人不免对Hadoop的未来有些担心。

至顶网软件与服务频道消息： 几天前，国外媒体传出消息，HPE宣布收购MapR 的资产，收购金额未对外公开。两个月前，MapR就已经陷入财务困境，对外表示再没有融资将面临倒闭的命运。此番被HPE收购也算是一个相对圆满的结局。

作为Hadoop三巨头之一，MapR落得今日境地也着实让人唏嘘，而另外两兄弟Cloudera和Hortonworks情况也并不比MapR强太多。去年10月份，Cloudera和Hortonworks已经宣布平等合并，Cloudera以股票方式收购Hortonworks，Cloudera股东最终获得合并公司60%的股份。这笔交易的背后其实是Hadoop市场无法维持两家公司的竞争。

真是此一时彼一时。曾经，旺盛的大数据市场需求让人们非常看好Hadoop的未来。爆发性增长的数据、人们对数据价值的普遍认可，推动着大数据市场的快速增长，建立在开放架构上的Hadoop，大大降低了大数据的门槛，得到了市场的追捧，再加上有Google和Yahoo两大巨头的背书，这促成了众多创业公司的成立。Cloudera、Hortonworks、MapR就是其中最有影响的三个初创公司，也被称为Hadoop三巨头。2008年Cloudera成立于，2009年MapR 成立，2011年Hortonworks 成立。

当时人们普遍看好Hadoop的未来，这些公司的早期融资也非常顺利。特别是2014年，Hadoop行业迎来高光时刻，Hortonworks成功上市，当时Cloudera也是风投正劲，获得Intel 7.5亿美元的投资，Google、Dell公司老总Mike Dell的私人投资基金跟投。当时，Cloudera的总估值达到41亿美元，成为当时未上市的那些大数据公司里面最为闪耀的公司。据统计，上市前Cloudera获得了超过10亿美元的融资，Hortonworks 获得了2.48亿美元融资，MapR一直没有上市，先后融资也近3亿美元。

希望很美好，现实很骨干，尽管大数据市场很热，Hadoop的需求看涨，但无论是Cloudera、Hortonworks、MapR都没有如期成长。Hortonworks在2014年的IPO首先IPO成功，但之后一蹶不振，跌跌不休。3年后Cloudera上市，市值只有19亿美元，不到高峰时期41亿估值的一半，此后股价也没有太多起色。

IDC曾预测，到2020年大数据和分析的收入预计将达到2030亿美元。市场在为什么经营不利？这几家公司经营困难背后的很大一部分原因在于，市场变化太快，云改变了市场需求。

一个主要原因是企业上云。企业上云之后，数据的分析自然地也会转移到云上，而云服务商纷纷提供了各种经济好用的Hadoop的服务，比如AWS的Elastic Map Reduce(EMR), 这些都是完全集成的产品，具有较低的购置成本并且更便宜，Hadoop产品需求和服务需求被分流在所难免。另一方面，

另一个原因是开源软件企业经营不容易，需要公司管理者非常高的经营智慧。开源走的是软件免费和服务收费，如果软件好用，意味着服务需求低；而软件太复杂，实施维护成本就高，公司很难做大。到目前为止，也只有红帽把这样的业务模式玩转了。

显然，虽然Cloudera、Hortonworks、MapR所代表的以Hadoop为主营业务的公司经营困难，但并不能认为市场不需要Hadoop了，市场对Hadoop需求仍然存在，比如，对于非结构化的海量数据存在HDFS依然是首要候选，Hadoop仍然是大数据市场的主要工具。对于这个行业的创业者而言，现状最需要思考的是如何在这个行业找到自己的价值定位，而不能光蹭热度。