在中国的30年：甲骨文的“变”与“不变”

1989年，在中国信息化刚刚起步时，甲骨文就作为第一家进入中国的世界软件巨头，把关系型数据库带入了中国。30年来，从Database 6到现在的Database 19c、自治数据库，甲骨文既随着时代变迁不断求“变”，同时也保持着在数据库领域“不变”的领导地位和初心。

1989年，在中国信息化刚刚起步时，甲骨文就作为第一家进入中国的世界软件巨头，把关系型数据库带入了中国。30年来，从Database 6到现在的Database 19c、Exadata数据库云一体机和自治数据库，从传统数据库到第一个基于互联网的数据，再到到第一个基于云平台设计的数据库，甲骨文既随着时代变迁不断求“变”，同时也保持着在数据库领域“不变”的领导地位和初心。

先说说“不变”。30年来，甲骨文在中国数据库市场中一直是“独孤求败”。根据IDC报告显示，甲骨文在中国市场的占有率已经连续五年排名第一。这样的成绩，在很大程度上要归功于甲骨文数十年如一日持续变革与创新的决心和坚持。

“甲骨文最大的基因是创新。每年我们投入到研发的费用大概占了整体收入的10%到15%，拿上一个财年来说，甲骨文投入研发的费用就达到了80亿美金。没有创新，我想我们很难走到今天。”甲骨文公司高级副总裁及亚洲区董事总经理李翰璋在日前的2019甲骨文数据库云大会上表示。

甲骨文公司高级副总裁及亚洲区董事总经理李翰璋

“不变”的是保持创新的动力，而创新的目的却是带来“变化”。其方式一般有两种，一是延续性创新，二是突破性创新。对于甲骨文来说，一方面是要不断革新核心产品的关键功能，保持一贯优势；另一方面是要与时俱进，满足客户新的需求和体验。

“我们的工程师团队会不断地问自己一个问题：在如今的竞争环境中，如何使甲骨文在未来五年、未来十年继续保持领导地位？”甲骨文公司数据库技术执行副总裁Andy Mendelsohn在接受采访时和记者分享了甲骨文保持创新力的“秘诀”。

让更多的企业“用得起”数据库

所以，在技术趋势与客户需求都指向云端的当下，甲骨文也早已实现了自身的云化转型，并把数据库云市场作为投入的重点领域，并且在这一过程中，适时引入最新的技术。比如，对于人工智能、机器学习等技术，2017年，甲骨文推出了自治数据库的概念，强调数据库的“自治驾驶”、“自治安全”和“自治修复”等功能，并进一步开发出了自治数据仓库（ADW）、自治事务处理（ATP）等平台，在产品功能上不断进行自动调优和性能优化。

甲骨文公司数据库技术执行副总裁Andy Mendelsohn

作为Oracle自治数据库的核心产品，ADW的中文名为业务数据平台。甲骨文公司副总裁/中国区云平台总经理吴承杨解释，甲骨文认为，首先，业务是企业的核心，所以ADW首先解决的就是业务问题；而数据是服务于业务的，ADW的做法是通过数据来解决业务问题。最终，甲骨文的愿景是将数据库演变为数据平台，帮企业打通独立存在的系统。

据了解，目前已经有不少中国企业正在使用ADW 业务数据平台挖掘数据价值，实现业务洞察，包括侨鑫集团、美心集团、百果园、富维安道拓、法大大、中凯智慧政务软件、联款通等等。

其中，美心集团的业务部门通过使用ADW 业务数据平台，把手里的数据整合成为了会分析、会报告、会预测的“帮手”，帮助集团在采购策略和产品结构上不断优化和调整，满足超过80万消费者的需要；富维安道拓用ADW 业务数据平台，替代了以往在生产和营销等业务中的手工收集和会议汇报，实现了跨区域业务整合，实现了对市场的灵活响应；百果园则借助ADW 业务数据平台，实现了营销的自动化，能够帮助企业预测未来一周在具体门店、针对不同水果的销量，不同地区、不同消费者的不同消费偏好等等。

“我们希望通过ADW业务数据平台让更多的企业‘用得起’数据仓库，真正享受数据带来的便利。”吴承杨说。

让数据“回归”企业

这样的理念正在让甲骨文变得越来越“接地气”，让甲骨文数据库的客户从大金融、大制造、大集团等大型企业拓展至零售、餐饮甚至是初创型企业。而在这个过程中，吴承杨表示，甲骨文的产品和服务思路也在不断调整。

“首先，客户要求技术更贴近业务，能够切实解决人力资源管理、精准营销等具体的问题；其次，客户希望IT投入成本能够越来越少，包括软硬件设施以及人力成本。”“而这，也是甲骨文推出自治数据库非常重要的原因。通过人工智能、机器学习的引入，企业无疑可以减少大量的IT运维人员，而通过云的方式，企业还可以按需付费。”吴承杨强调。

随着与不同企业、不同业务的接触的日益紧密和深入，甲骨文也发现了一些新的问题。比如，大多数餐饮企业都拿不到SaaS供应商手上的数据。

为此，甲骨文公司与和合谷、外婆家、兜约、美味不用等、金蝶智慧记、用友红火台、哗啦啦等餐饮企业、餐饮应用软件供应商和数据平台服务商共同发起了餐饮行业数据联盟，希望以此建立餐饮行业数据标准，为餐饮行业全面数字化铺设基础。

“自己不能做自己数据的主人，这个事情确实有点不可思议。”吴承杨说，“而无论是发起成立数据联盟还是推出ADW业务数据平台，我们都是想让数据回归到企业。”

再以制造业为例，我国制造行业的信息化水平可以说是参差不齐，尤其是在诸多中小制造业中，很多企业内部甚至只有一套财务系统。这意味着，这些企业要获取自己的生产数据、客户数据、供应链数据都是极其困难的。吴承杨补充说，“所以，甲骨文也希望能够通过ADW业务数据平台这样的产品，让这些数据也回归到中小制造企业。这是我们的使命”

让数据交互更可信和安全

除了自治数据库之外，在突破性创新方面，甲骨文还在去年发布了Oracle区块链云服务，并在本次大会上面向中国市场发布了Oracle区块链本地解决方案，帮助企业轻松搭建区块链网络，更安全、高效地处理交易。

甲骨文公司数据库技术高级副总裁胡维在会上介绍了区块链的五大优势，即防止故障、防止欺诈、防止外力、防止伪造、防止摩擦。而Oracle区块链本地解决方案基于 Linux基金会的 Hyperledger Fabric技术构建，具有安全、透明、高效等特点，创造性地为客户提供了一个开发平台来构建自己的网络，并快速集成 Oracle SaaS及其他现有的第三方应用，以及其他区块链网络和 Oracle PaaS服务。此外，该服务还支持由用户提供区块链网络、连接其他组织以及部署和运行智能合约来更新和查询分类帐。

在传统数据库中的，企业数据与外部数据几乎没有联系和交互。但是，在数字化时代，越来越多的企业开始构建自己的生态，这让他们的商业行为越来越复杂，交易规模越来越大，同时与外的互动也越来越频繁。在这样的场景中，基于本地中心化管理机制的传统数据库就会遇到一些问题，比如如何确保交易可信性、安全性等等。而为了支持多方交易，在没有第三方的前提下，如何更好地进行数据的互动？去中心化的区块链自然成了关键支撑技术。

今年3月，甲骨文与中国远洋运输集团分公司CargoSmart及其它7家公司共同发布了名为GSBN（Global Shipping Business Network）的区块链项目，将港口码头、海关、承运人员等各方相关人员连接起来，实现了航运领域数据标准化，并数据为基础进行航运服务等创新。“通过这样的方式，使得关系网络具备足够的开放性，让航运效率和服务创新速度变得越来越快。”CargoSmart首席商务总监雷振球表示，“当然，GSBN只是一个基础，未来，我们希望把生态圈顺延到整个供应链，实现更大的创新。”

让传统技术实力继续发挥价值

当然，无论如何创新，数据库始终是甲骨文的硬核——这也是甲骨文“不变”的初心。在大会上，Andy介绍了甲骨文的三大重点投资领域，除了上述的数据库云市场之外，还包括传统的核心数据库领域和软硬结合的一体化集成系统。

在传统的核心数据库领域，甲骨文最新的产品是Oracle Database 19c。相较于12c和18c版本，19c做了非常多的改进，比如自动搜索、实时统计等等。具体地，Database 19c面向物联网的内存优化写入，通过全新的流插入机制，能够使得插入吞吐量提高77%，并且在X6-2服务器上每秒执行2300万次插入操作；面向云对象存储提供AWS S3、Azure Blob Storage等多个环境下的SQL查询，支持数据加载和数据湖；面向数据防护，通过活动备用数据库（DML）和备用数据库更新，提高应用的透明度；面向多租户，进一步增强Docker容器管理。

在集成系统领域，甲骨文上个月推出了最新的软硬件一体机Oracle Exadata X8，应用最新的软硬件集成方案，实现了在更低成本的基础上扩大存储容量，能够高效支持关键任务负载。据Andy介绍，Exadata X8适用于所有数据库负载，能够横向扩展双插槽和八插槽数据库服务器以及智能双插槽存储服务器，支持速度超快的统一的InfiniBand结构以及全新的扩展（XT）存储服务器。

关于Exadata X8，许多人都有这样的印象，即这是一款会对供应商产生依赖的产品。对于这样的“误解”，Andy做了“澄清”，他表示：“你可以在所有的环境中运行Exadata X8，包括IBM、AWS、Azure、Google的云服务，然后查找或者删除所需的数据。”

可以看到，和30年前一样，甲骨文依旧把技术实力放在第一位，但和30年前不同，在引领技术趋势的同时，甲骨文与客户也变得越来越近，从满意度到客户体验，不断满足客户需求，不断推动企业的转型与变革。