 超大规模数据中心提供商驱动以太网路线图

数据中心网络今年开始向400G以太网迁移，新型光模块的加速2020年将投入使用。Arista联合创始人兼网络资深人士Andreas Bechtolsheim表示，如IEEE标准和光学系统顺应趋势，下一个重大飞跃将会是800G。

Bechtolsheim表示，全球各超大规模数据中心正不断推动需求，带宽需求每年增长超过50％。Bechtolsheim的公司向这些数据中心出售交换机。

他在Hot Interconnects（热门连接）大会做主题演讲后回答问题时表示，“他们投资是有目的的，诸如人工智能等更多的功能为他们带来了更多的产品和关注度。而企业工作负载的变化则不大，甲骨文的数据库明年的运行速度并不会快太多，所以他们目前的网络仍然可行。“

大数据中心将成为400G链接的主要消费者（Dell'Oro Group图）

今年出货的400G以太网端口可高达800,000个，主要用于长途和城域网络。但明年出货的400G端口则可能增加到多达300万个，这主要归功于400G-ZR/ZR+，该产品是一种支持密集波分复用的新型相关接收、可插拔光模块。

“ZR将改变游戏规则”，原因有几个。明年共有六家供应商将以4,000美元（合每Gbit/秒约10美元）的价格出售这些模块，该价位比其他产品低一个数量级。ZR+版的功率可达20W，能覆盖10千米至1000千米的距离，而且支持下一代100G serdes，而其他同类产品的功率限制则多为15W及支持50G serdes。

Bechtolshiem表示，这些ZR模块将在两年内快速过渡到800G版本，有可能领跑IEEE以太网控制器标准。数据中心为节省成本会迅速迁移到新模块，因此他预计最早将在明年推出支持此类模块的交换机。

Bechtolsheim还表示，IEEE可以简单地在其802.3bs标准中实现双通道速度，提供支持800G交换芯片的功能。 他曾在2017年2月首次要求制定800GE规格。

Bechtolsheim的水晶球除了预测2021年112G serds的系统支持以外其他预测都有些模糊。他看到超过112G serdes以及将光学模块和交换升级到1.6Tbit/s这一步存在一些困难。

Dell'Oro预测400G以太网的收入将快速增长（见上图）。Bechtolsheim则预测（见下图）50G/道的以太网标准的存在颇为短暂，IEEE的标准制定可能会跳过这个速度。