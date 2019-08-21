百分点深耕数据智能的十年成长路

成立10年来，跟随产业的发展，百分点历经多次转型，不仅在有一定规模的大数据公司中率先实现了盈利，更为重要的是，百分点为未来长期发展找到了一条可持续成长之路。

至顶网软件与服务频道消息：2009年7月，百分点公司在大数据的热潮中成立。彼时，大洋彼岸的美国大数据公司备受追捧，Hadoop的三驾马车Cloudera（2008年成立）、Hortonworks（2011年成立）、MapR（2009年）先后成立，风头一时无二。10年过去了，大数据市场今非昔比，Hadoop的三驾马车风头不再，Cloudera与Hortonworks合并，MapR落得被HPE收购。在中国，大数据市场同样也经受了市场的波折和洗礼，一些公司活了下来，一些公司则倒下了。百分点无疑是活下来的那些公司中的一个优秀代表。10年来，跟随产业的发展，百分点历经多次转型，不仅在有一定规模的大数据公司中率先实现了盈利，更为重要的是，百分点为未来长期发展找到了一条可持续成长之路。

十年不平成长路

第一次听说百分点公司，很容易对百分点这个名称好奇。百分点代表了这家公司的一个愿望：百分点作为一个衡量变化的标准的指标，公司希望用数据智能的技术，赋能客户一点一点的提升，从量变到质变。

实际也正如百分点所希望的，10年来百分点不断赋能客户，助力客户的成长，同时自身也在收获成长。公司业务从2009年成立的个性化推荐SaaS服务，到10年后形成了目前的企业级、政府级和SaaS服务三大业务体系，服务了超过1万家国内外客户。其中，百分点的SaaS业务服务于众多世界500强企业和本土知名企业，覆盖多个行业客户；TaaS业务服务于海内外的政府和企业客户。

百分点董事长兼CEO苏萌

回顾过去10年成长，百分点董事长兼CEO苏萌特别提到了三次重要转型：

第一次是2014年，苏萌辞掉北大教授的工作，专注于百分点的发展，这对公司后来的成长起到重要推动作用。也就是在这一年，百分点从面向互联网公司提供纯SaaS服务，转型成提供企业级服务的公司。“随同这次转型的包括业务方向和组织架构，后来的结果证明了我们转型是成功的，因为只做SaaS在中国还没有那么大的产业空间。”苏萌表示。

第二个是布局国际市场。2016年百分点注意到海外市场，率先响应“一带一路”倡议，进行海外业务拓展，是国内最早布局国际市场的大数据公司之一。经过几年的探索，百分点成功地摸索出了一条海外国际化之路的公司。如今，百分点在海外十多个国家和地区，包括亚洲、非洲、拉美等，用大数据技术帮助它们建立国家级数据平台、国家级智慧大脑等。

“这条路也是我们自己一路趟出来的，没有人告诉我们应该怎么走，也没有人告诉我们风险怎么防范。”苏萌说。

第三个比较大的转折是布局政府行业。这是最近几年发生的，主要有两个方向，一个是数字政务，包括省级和下属市局的政务大数据平台；另外一块是公共安全。这两个方向都关系到国计民生，也是大数据能够真正发挥巨大价值的业务。

“一路走来，我们收获了成绩也收获了教训，但最重要的是找到了正确的方向，同时也形成了一套产品管理体系，并且越来越成熟了。”苏萌说。

技术为本，坚持自主创新

大数据行业是一个高技术门槛的行业，对百分点而言能有今天，除了正确的市场战略之外，另一方面则是有扎实的产品和技术来保障战略的执行。实际上，成立十年来，百分点一直坚持自主创新，走在技术和应用最前沿。

“我们的技术被应用于不同行业里的各种场景，所有的这些场景核心都依赖百分点的数据智能、认知智能技术。”百分点CTO刘译璟表示。

百分点CTO刘译璟

据悉，百分点如今拥有过百项大数据及人工智能领域软著与专利、中国最大的行业应用模型库及行业知识图谱库，并形成了百分点的三层架构体系：大数据全栈技术产品、认知智能引擎产品和行业智能决策应用产品，构成了百分点端到端的贯通数据、业务知识、分析决策的应用平台，为企业和政府客户不断地创造可量化的价值。同时，百分点还形成了一整套完善的从需求调研到交付实施的流程标准，有力地服务了政企客户进行数字化和智能化转型。

以行业AI决策系统DeepMatrix为例，其中包含众多目前得到广泛应用的组件，如DeepFinder、DeepQuest等。DeepFinder做到了百万亿级数据的承载量实时查询，在国内的公安部门和很多国家都有使用，帮助破获不少大案、要案；Deep Quest获得了2019年“星河奖-优秀大数据产品奖”，目前已经在不少客户中落地。

“这些模块的功能实现离不开底层的核心认知引擎，其中涉及自然语言处理、知识图谱以及会话式BI等关键技术，正是这些技术的突破让百分点的产品得到用户的认可。”刘译璟说。

除了自身的技术研发之外，百分点还借助收购来加速产品的研发和新技术的整合。2018年百分点并购了极速洞察公司，进一步丰富壮大SaaS产品线，业务逐步覆盖政府、公安、报业、出版、零售快消、金融、制造等行业。

立足认知智能前沿

人工智能是当下的热门话题，以数据智能作为核心价值的百分点自然也对人工智能技术给予高度重视。作为一家企业，百分点在人工智能技术的研究上有别于很多公司，选择了以认知智能技术为重点突破口，并于去年成立了百分点认知智能实验室，重点聚焦在自然语言、知识图谱、智能交互等技术上。

“在人工智能上，现在有三个流派，即符号主义、行为主义和连接主义，目前来看，这三个流派各有所长，现在最可能的是这三个流派技术的融合，学术界和工业界的技术研究都是这个方向。”百分点首席算法科学家苏海波表示。

百分点首席算法科学家苏海波

百分点在人工智能上的技术路线也认同技术融合。据苏海波介绍，百分点正在三个研究方向上进行重点投入：

第一个是深度学习+迁移学习。深度学习依赖于大量的标注，而在实际工作中有很多项目标准样本严重不足，通过把领域里学到的知识迁移到新的领域，就可以大大降低需要的样本量，这是两者结合的最大优势。

第二是深度学习+知识图谱。深度学习属于连接主义流派，知识图谱是符号主义流派。知识图谱里有知识表示，通常是用向量来表示，它和深度学习融合起来，就可能得到更好的自然语言理解模型，再把这个模型反馈到知识图谱中，两者可以一起发展。

第三是深度学习+强化学习。深度学习是连接主义的代表，强化学习是行为主义的代表，这两个融合也是连接主义和行为主义相融合，被普遍认为将对未来人工智能技术发展产生重要影响。

苏海波介绍说，百分点在认知智能方面的业务发展方向和战略是基于NLP、知识图谱和智能交互等认知智能技术，提升企业市场化决策的效率和政府的公共安全。目前实验室核心技术都已经有了具体的成果，比如，通过智能舆情分析系统和DeepQuest等产品提升企业智能化决策效率，通过DeepInsight和DeepFinder等产品来提升政府公共安全的决策效率，都已经在海内外客户的众多应用场景发挥关键作用。

“人工智能技术发展很快，作为一个企业来说，我们既要看到未来的发展，更要关注三五年内的应用。我们不仅要关注技术本身的进展，更要关注如何将技术和场景有效结合。” 刘译璟说总结说。

结束语

10年，在快速变化和发展的IT行业来说并不短。10年间，技术的更替、市场的变迁，每一次决策失误都可能让一个公司陷入危险之中。对于百分点而言，10年间从一个寂寂无名的初创公司成长为数据智能领域的重要一员，有今天的成功并能实现盈利，难能可贵，说明其产品和技术得到了市场认可。

展望未来，伴随着市场对数据价值的进一步重视，市场对数据智能的需求将会更加旺盛，摆在百分点面前的是潜力巨大的市场，面临的挑战是如何不断通过其产品和技术创新为客户创造价值。显然，这需要百分点一步一步的脚踏实地努力，正如百分点董事长兼CEO苏萌所说，“我们有大的梦想，我们会怀着梦想一步一步往前走，每次都让合作伙伴和客户感到惊喜。”