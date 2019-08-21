 英特尔力推开放零售倡议，携手京东星链零售物联平台，为智能零售搭建更强生态

2019年8月20日，北京——今日，英特尔开放零售倡议合作伙伴峰会在北京召开。会上，英特尔介绍了英特尔开放零售倡议（ORI），并宣布京东及VMWare已经作为早期合作伙伴正式加入该倡议。

至顶网软件与服务频道消息： 2019年8月20日，北京——今日，英特尔开放零售倡议合作伙伴峰会在北京召开。会上，英特尔介绍了英特尔开放零售倡议（ORI），并宣布京东及VMWare已经作为早期合作伙伴正式加入该倡议。英特尔开放零售倡议旨在引领行业搭建创新零售门店整合平台，以此化解当前零售行业面临的诸多难题，变革零售体验，携手生态伙伴迈向零售行业的崭新未来。

英特尔物联网事业部零售、银行、酒店餐饮及教育行业首席创新官Stacey Shulman对ORI进行介绍

近年来，随着物联网技术的发展，“智能零售”、“无界零售”等新概念不断涌现，零售行业正在迎来新一轮的革命浪潮。与此同时，零售行业丰富的应用场景也为其数字化转型提出了一系列难题。

在过去，零售行业的数字化，大多是基于场景和应用的更新迭代。虽然零售门店中的屏幕变多了，传感器变多了，新应用也变多了，但这些新设备和新应用大多较为独立，彼此的系统较为割裂。而数据难以打通，设备难以集中管理，应用价值难以更好挖掘等难题，直接导致了门店部署复杂，消费者体验提升有限，更没有实现真正意义上的“智能零售”或是“无界零售”。

因此，如何跨越因缺少行业标准而造成的阻碍，如何在“堆砌式”建设的应用系统上作进一步创新，成为了零售行业亟待解决的难题。零售行业也因此需要一个共同的开放框架，以更加便捷地部署智能零售的生态系统。

为此，英特尔推出了英特尔开放零售倡议（ORI）。英特尔开放零售倡议是一个专注于零售行业的开源倡议，该倡议致力于凝聚行业力量，共同搭建创新零售门店整合平台，将智能门店不同设备的数据彼此打通，将零售应用的不同场景相整合，并向使用者提供数据分析和远程运营的能力，以此解决零售平台面临的整合、简化和创新等不同层面的挑战。

目前，在英特尔开放零售倡议的支持下，京东推出了面向线下门店的统一的零售物联网中台——京东星链零售物联平台。平台的开发使用了英特尔的边缘计算技术和EdgeX，旨在将线下零售终端及应用相连接，进而实现业务的全链路数字化。星链平台能够有效提升设备的介入和管理效率，并提供了丰富统一的应用接入规范、应用管理，有效提升应用开发和推广速度；此外，星链平台多维度的数据收集、数据自动流转和算法智能分析，还能够提供线下的基础数据，更好地实现数据互通。京东星链零售物联平台还可以提供设备原始数据过滤、预处理能力，以及数据流转通道，实现门店、设备、营销等多维度数据互通，助力门店营销决策，并依据京东人、货、场数据进行线下数据延伸，打破线下数据孤岛现状。

京东零售技术运营平台部负责人罗淼表示：“京东星链零售物联平台是我们加入开放零售倡议后迈出的第一步。该平台将京东在AI算法上的能力与英特尔在边缘智能网关上的优势相结合，为零售行业提供了一个安全可靠，高精度，成本可控，易于推广部署的门店数字化的解决方案。这对零售行业的数字化转型来说是十分重要的一步。”

VMware于2019年1月加入了开放零售倡议。在此期间，英特尔与VMware在共同推动开放零售倡议，加速行业协作等领域开展紧密合作，为零售业打造新的开放、互操作物联网的数字基础。

今年5月，VMware IoT部门推出了基于VMware Pulse的商业版EdgeX支持计划。该计划能够对全物联网组件谱系，包括开源软件提供端到端的软件支持，这将更好地支持和帮助客户在物联网领域的发展。部署了Pulse IoT Center，EdgeX Foundry，Photon OS或Liota任意组合的客户，将会得到VMware对Pulse IoT Center和这些免费开源软件的专业支持。

VMware中国研发中心总经理任道远表示：“VMware中国研发中心将与英特尔RBHE及市场营销部门密切合作，在联合举办开放零售倡议推广活动、共建EdgeX中国社区、共同分析零售行业业务痛点及解决方案、探索EdgeX Distribution可行方案等领域展开合作。”

EdgeX Foundry是物联网边缘解决方案的开源微服务框架。EdgeX所提出的物联网边缘计算标准架构，实现了真正的全开放、全透明，能够很好地解决规模和增长的需求，并能持续推动多个行业的物联网互操作性。借助EdgeX Foundry框架，开放零售倡议的参与者可以更加轻松地加入到开放零售倡议之中，并能在零售场景下更好地实现工作负载整合。

以POS机为例。当前，不少智能门店都安装了可供消费者自助结账的POS机。然而，自助POS机在为消费者提供便利的同时也为商家带来了隐患。开放零售倡议和EdgeX的介入使得基于数据融合的防损POS成为了可能，防损POS可以根据门店需要，借助摄像头、重力传感器或RFID传感器等为购物车验证算法提供数据来源，进而对顾客购物车商品实现无延迟的交叉认证，在保证用户体验的同时有效规避商家风险。与此同时，来自不同数据源，不同供应商的数据能够集中管理和调用，还可加入算法，真正做到了数据的互联互通和有效利用。

英特尔物联网事业部零售、银行、酒店餐饮及教育行业首席创新官Stacey Shulman表示：“我们很高兴看到像京东、VMware这样的合作伙伴加入开放零售倡议，与英特尔一道为智能零售的变革破局。当前，英特尔正在通过开放零售倡议将零售行业的应用和数据打通，更好地推动零售产业链的融合，进而化解行业痛点，搭建智能零售的更强生态。”