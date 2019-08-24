麦肯锡合伙人Karel Eloot："3×Simpler"正在提升工业机器人的用户体验

麦肯锡Karel Eloot 出席了8月21日在京举办的2019世界机器人大会，他在大会主论坛上做了题为《全面释放工业机器人的潜能》的演讲，和我们分享了当前的机器人发展趋势，以及机器人行业在未来会有哪些增长机遇。

在两年前的意大利比萨的威尔第歌剧院里，意大利男高音歌唱家安德烈·波切利(Andrea Bocelli）与卢卡爱乐乐团合作演出。与往常不同的是，这次指挥家喧宾夺主——拿着指挥棒的是由瑞典科技公司ABB制造的双臂机器人YuMi。

YuMi展现了机器人的感知和自我学习的能力，展示了强大的软件如何让机器人学习指挥、感知音乐、并统帅整个乐队。由此我们看到机器人家族规模不断壮大，新成员愈发智能。

麦肯锡全球资深董事合伙人、麦肯锡亚洲运营咨询及物联网负责人Karel Eloot 出席了8月21日在京举办的2019世界机器人大会，他在大会主论坛上做了题为《全面释放工业机器人的潜能》的演讲，和我们分享了当前的机器人发展趋势，以及机器人行业在未来会有哪些增长机遇。

在经历了10年的两位数增长之后，2018年中国需求出现下滑，导致全球工业机器人市场增长缓慢。但同样是2018年，其他新的应用领域取代汽车和电器/电子成为工业机器人需求增长新的引擎。

如上图我们可以看到机器人这个大家族正在不断拓展，现在已经有了更多新的成员。除了传统的机器人以外，现在还有协作机器人加入进来，比如开头所说的指挥机器人。与此同时，从移动机器人到自动导引机器人，再到酷似《钢铁侠》中超级英雄的盔甲装备——外骨骼机器人，都可以让人们把机器人的力量用在工作之中。

目前现在机器人家族不断扩大，应用场景在全世界范围也在增加。截至2018年，机器人领域在中国内外增长迅速，虽然去年稍有所放缓，但总体来说发展趋势还很强劲。

有潜力的机器人行业

那么机器人未来的前景会是怎样的呢？Karel Eloot认为，机器人未来的增长点不是在电气和汽车领域，而是在新兴行业——比如食品、饮料、化学和金属加工领域。“机器人的应用领域已经超越了传统机器人在汽车领域的应用，现在厂商要为新的行业生产新的机器人。”他说。

为什么目前大家对机器人产业都如此激动？因为这些机器人可以带来价值、降低成本、提高质量、增加劳动生产率，而且能够让我们做之前没法做的事情，带来新的、更灵活的工作方式等等。

Karel Eloot把这些因素综合考虑，他认为机器人在中国也在发挥非常重要的作用。因为中国劳动群体的周转率非常高，需要快速培训人员；而机器人不需要再次培训，接到命令就可以准确执行，由此提高质量。中国目前劳动力成本正在变得越来越高，这也会让机器人变得更加有竞争力，使用成本也会越来越低。还有一个原因就是中国人口正在老龄化，工作人口也在减少，所以我们需要找到新的办法进行生产和制造。

机器人行业不仅是关于机器人本身，而是整个行业围绕机器人展开，会有各种各样的配件和服务。“这个行业现在正在发生很多变化，不光是关于机器人本身，而且还有机器人和其它设备、其它机器，包括软件和人工智能等等，所以有更大的大行业围绕着机器人硬件存在。”他说。

“机器人仍然有很光明的前景，也仍然有很多改善的空间可以利用，还有很多质量改进的空间以及新的制造方式可以带给我们的客户，所以其实是有很多潜力的。机器人生产公司也在寻找新的方式降低成本，所以机器人会变得越来越有竞争力，潜力还是非常大的。”Karel Eloot估计全球机器人行业在2025年大约将创造1万亿美元的价值。

由中国电子学会编写的《2019年中国机器人产业发展报告》也给出了一组喜人的数据：2019年，全球机器人市场规模预计将达到294.1亿美元，其中工业机器人159.2亿美元，服务机器人94.6亿美元，特种机器人40.3亿美元。全球服务机器人市场规模预计2021年将突破130亿美元，全球特种机器人市场规模至2021年预计将超过50亿美元。

"3×Simpler"

当谈及关于工业机器人用户体验展望时，Karel Eloot用了三个"Simpler"（三个“简化”）来描述。

首先是“Simpler to Apply ”——机器人的应用变得越来越简单。这里的“应用”是什么意思？就是指机器人的家族越来越大，未来会有更多具体的定制机器人可选择。中国有很多包括数字孪生在内的模拟软件，可以更好地了解机器人如何工作，为制造和再生产过程当中提升产量做好准备。Karel Eloot表示我们有了更多高精尖水平的人才，虽然目前并不是很多，但是已经有了更多的知识储备。

“Simpler to Connnect”——机器人的连接也将变得越来越简单，就是机器人与系统的互动变得更加简单。机器人正在通过物联网、工业互联网连入各种各样的设备，这让机器人的解决方案变得越来越广泛，也会把安装、训练以及执行变得更加简单。

“Simpler to Run”——机器人的运营也将变得越来越简单，人工智能和机器人学习让机器人变得更聪明、更独立。传统来说机器人需要由工程师编程，现在这种编程工作也在逐渐变成工人或者一线的操作人员进行。他们可以直接告诉机器人应该做什么样的工作，因此工厂对高水平的专家供应商和工程师依赖性降低了，一线人员完全可以使用机器人。

Karel Eloot在会上还和大家分享了一些现实世界当中的案例。世界经济论坛与麦肯锡合作，从全球各地挑选出率先大规模部署工业4.0的“灯塔工厂”，到目前为止，由世界经济论坛甄选的全球26家灯塔中，有6家位于中国。可以看到在中国工业数字化正在成为消费互联网市场成熟之后的下一个风口。

例如位于成都的西门子灯塔工厂，通过实时监测和事后分析的方法，一代产品到另一代产品过渡当中也会使用数字孪生兄弟对新的产品上线以及产量提升做好准备，这样生产工厂就能够有更好设计的生产线，数据显示直接劳动生产率提高45%。连接性提高了，机器人和ERP、MRS集成度也更高了。

总体来说，机器人的应用、连接、运营都在变得更加简单，这些是机器人新的特征。

全面释放机器人潜力的三大抓手

要全面释放机器人的潜力，首先就要解决客户在实施方面的挑战。麦肯锡的一项关于机器人技术和工业机器人在全球用户的调研结果显示，大部分客户仍然觉得机器人有改善的余地。

“他们认为机器人成本较高，如果机器人更便宜的话他们就会用更多的机器人。当然，虽然目前机器人的连接性改善了，但还是经常处于孤立的状态，缺乏统一的编程平台和接口。缺乏跨厂商/地区/行业的集成商，再就是客户需要更多的培训才能使用，需要聪明的工程师才能运行。工厂普遍缺乏自动化经验。这些是需要改善的部分。”他说。

为什么会这样呢？Karel Eloot认为因为每个机器人工厂都有自己的标准，“如果之前你是设计汽车的工厂，这样的话一般会由供应商为整个生产线提供机器人，逻辑也会非常不同。因此非常重要的就是考虑如何让这些机器人‘use friendly’。”，把标准更好地进行对接，同时也要找到更便宜的解决方案。不仅仅是更便宜的机器人，而且要有更便宜的整体集成解决方案，这样就能够更容易地提高投资回报率，也会有更多的机器人得到使用。

具体如何来做呢？Karel Eloot提到了“模块化”，即产品模块化和配件及辅助设备的标准化。考虑平台的开发、开源的协作、更多的交流、接口的促进，同时要把已有的规划和系统引入数字的状态——物联网是服务新的工厂，很多已有的工厂和生产线也要进行转型和改造，要把这些旧的设施带到新的生产率级别，应用新的技术。

除此以外，在麦肯锡的调研中我们看到一些客户提出的看法是与知识开发人员的技能培训和经验提升有关，所以一大抓手就是进行系统化的工作——要对工程师、运营商进行培训。因为情况、规则正在发生变化，已经有数据科学家进入到企业，运营商也在去做重复性的工作，操作员有新的工作职责，这些都考虑进来的话大学、政府、企业都要联手合作，寻找创新性和快速的办法培训人员。

同时可以考虑专门的培训项目进行培训，或者考虑能力建设和中心建设。不同的利益攸关方都有需求，可以共同合作实现转型。最后一大抓手就是为中小企业开发量身打造的解决方案。收入规模相对较小的中小企业在做到产品创新的同时宣传其优势，进行新一代机器人的投资收益教育。

我们把这三大抓手结合起来的话，可以看到汽车行业有很大的潜力。“我们在2018年看到机器人行业的放缓在未来不会一直持续下去，因为这个行业有很多机遇，我们要更好地满足客户的需求。机器人行业在接下来的很多年都会有很好的未来，在中国是这样，在全世界也是如此。”Karel Eloot说。