SAP如何帮助中国企业“荒野求生”？

全球经济正处在一个非常特殊的时刻，一切充满着不确定性，变化、挑战、未知性每天都在发生。对于我国企业来说，更是迈入了改革开放以来的一个关键转折期，中国经济亟需新的增长动能。在SAP看来，这个新的动能就是数字经济。

在上周的2019 SAP中国峰会上，有一位嘉宾的出现让全场惊呼——他就是“站在食物链顶端的男人”贝爷。在《荒野求生》的每期节目中，他都会把自己丢在沙漠、沼泽、森林、峡谷等极端环境中，然后展开一场“自救”，以重口味的自然万物果腹，千方百计地脱离险境求生存。想必看过节目的人都会对于荒野求生 “食物篇”的很多画面挥之不去。

对于贝爷这样的探险家来说，要从恶劣的环境中走出来，前提是具有强烈的危机意识。而对于每一个企业来说，在数年、数十年甚至上百年的发展中，实际上都扮演着探险家的角色，需要在不同阶段进行一次次的探险，应对一轮轮的挑战。

“没有人会喜欢变化和挑战，但是，没有变化就没有成长。当一个企业变得保守，不愿承担风险，那么势必会走下坡路。所以，我认为无论是个人还是企业，都不应该惧怕周遭的环境变化，都要学会在不同的阶段拥抱变化、适应变化，走在变化的前面，这样才能获得成功。”贝爷说。

数字技术赋能实体经济的关键在于工业与智能融合

反观当下，全球经济正处在一个非常特殊的时刻，一切充满着不确定性，变化、挑战、未知性每天都在发生。对于我国企业来说，更是迈入了改革开放以来的一个关键转折期。一方面，外部全球化贸易受阻；另一方面，内部以投资要素拉动的增长形势也面临巨大挑战。在经济下行的巨大压力下，中国经济亟需新的增长动能。

在SAP看来，这个新的动能就是数字经济。看两组数据：据中国信通院相关报告显示，到2021年，全球的GDP将有50%被数字化，其中，中国数字经济的占比将会从35%增长到55%，高于全球平均水平。更重要的是，在2018年，数字经济对中国GDP增长的贡献率就达到了68%；另外，除了数字经济本身，数字技术也在赋能于传统行业。据麦肯锡分析预测，对于零售、物流、制造、汽车等行业，数字经济将会推动产业达到10%-45%的增长，仅2018年，中国数字经济规模就达到了25万亿。

“即使大环境充满了挑战，经济发展也有所放缓，但中国仍然在以非常快的速度进行创新。而SAP永远会在这里，帮助我们的企业找到新的发展路径和增长机遇。”SAP执行董事会成员傅美黛（Adaire Fox-Martin）表示。

SAP执行董事会成员傅美黛（Adaire Fox-Martin）

对此，SAP全球高级副总裁、中国总经理李强指出，数字经济的发展得益于云计算、大数据、物联网、人工智能等技术的普及，而今天最热的无疑是人工智能和工业互联网。从这方面来说，在过去几年里我国投入了巨大的资源，也获得了突破性进展，但是，在资本逐步冷却后，市场要面对的一个冷冰冰的事实是——超过90%的人工智能创业企业并没有实现盈利，而实体经济也没有真正从这一技术中真正获益。李强认为，其中的关键在于工业与智能的融合。

SAP全球高级副总裁、中国总经理李强

在这方面，面对70%的中国500企业客户，SAP凭借着在制造业的实践经验和扎实的技术实力，为他们注入新动能，推进数字化转型进程。举例来说，与SAP合作达14年之久的中国海洋石油集团目前就在通过与SAP的合作，利用数字化技术整合包括石油开采、冶炼、销售、零售等在内的全产业链生态，同时推动国际化建设，提升海外运营效率；此外，五矿集团也与SAP合作，解决了集团内部的系统整合问题，实现了平台化协同运营。

在产品方面，在今年4月的汉诺威工业博览会上，SAP还发布了全球首个融合了工业互联网和人工智能的D2O解决方案，覆盖企业设计、计划、制造、交付、运营等几乎每一个环节。比如：它可以通过语音交互或眼球追踪实现人与计算机或设备等交互；可以通过机器学习分析客户需求，通过人工智能预测下一季销量，从而指导生产；可以通过人工智能实现模块化制造，满足大规模定制需求；可以通过人工智能优化交付网络，节约交付时间和成本；可以通过物联网实时采集设备数据，预测故障时间……

战略上加速本地化，策略上推进“体验管理”

“这些场景得以实现的背后，是SAP过去十年来投入700亿美元完成的云化转型。”李强强调，“我们几乎并购了云计算所有细分领域的领导者，这使得我们如今能够提供端到端的全云解决方案。包括新一代ERP‘S/4HANA Cloud’,工业互联网平台SAP Cloud Platform以及C/4HANA等等。”

值得一提的是，今年9月底，SAP将把SAP Cloud Platform以及SAP HANA Cloud Platform落地在阿里云，这意味着中国企业更方便地用上SAP的云ERP和工业互联网平台。

可以看到，虽然全球经济在放缓，但SAP今年年初发布的“中国加速计划”却没有放缓。据傅美黛介绍，接下来SAP在中国市场将继续围绕以下三个方面继续提速：第一，未来三年在大中华区开放十个新的分支机构，扩大业务覆盖范围；第二，通过与初创企业合作，整合本地化解决方案、开发新的商业模式，构建下一代生态系统；第三，在人才培养方面保持持续的投入，比如与北京大学共同建立SAP中国创新商学院。

除此之外，作为“中国加速计划”的一部分，SAP还在峰会上发布了纳入中文的品牌标识和全新的品牌标语——“思无界，行有方”。傅美黛表示，这是SAP在全球范围，首次针对区域市场启用本地化的品牌战略。

战略上加速推进本地化，而策略上SAP将继续推进“体验管理”的核心理念——这或将成为SAP未来几年在中国市场的发展路径。SAP认为，在体验经济时代，市场上70%的交易都与客户的感受和体验有关，而在中国，体验经济尤为盛行，从衣食住行的方方面面，中国的企业正在创造着满足消费者需求，甚至超越消费者需求的体验。比如完善的外卖服务、共享出行、电商购物、上门服务等等。

因此，SAP提出，如果能够将体验经济中积累的体验数据与运营数据整合起来，就能更好地衡量并提升企业的客户体验、员工体验、产品体验和品牌体验，帮助企业更快更好地实现商业洞察和商业决策——这就是SAP“体验管理”框架的主要思路。

据此，SAP在去年年底斥资80亿美元收购了调查软件公司Qualtrics，并在今年推出了4款客户体验产品、3款员工体验产品和3款市场调研产品。这些产品可以帮企业把体验数据直接嵌入CRM、ERP、 HCM等系统应用中，达到优化和完善业务流程和用户体验的目的。

SAP 全球执行副总裁、大中华区总裁纪秉盟（Mark Gibbs）

“科技在此时此刻比任何时期都更加重要，对于中国企业来说，体验经济将给我们带来巨大的机会。所以，我相信SAP的科技和服务此时此刻也比任何时期都更有意义、更有价值。”SAP 全球执行副总裁、大中华区总裁纪秉盟（Mark Gibbs）在接受记者采访时表示，“未来的企业要想成功，就必须将收集到数据信息实时反馈给各个业务层，从产品设计和研发开始，一直到最后的交付全过程，都融入客户的体验，这样，企业才能够‘知其然，知其所以然’，才能让企业运营更加高效，更好的满足客户需要。这才是一个企业在体验经济中应该具备的运营方式，同时，这也是SAP认为体验管理的核心所在。”纪秉盟说。