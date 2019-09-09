AI也能血有肉有温度？陈怡导演这样说……

“这不仅是一部科技进步的创造史，更是一场充满爱和温暖的旅程。”

人工智能从枯燥的算法或冰冷的外壳打破界限，与人类建立亲密关系。她上天入地无所不能，在流畅的智能化生产线上，在密切的工业协作中，在精心打造的无人物流中，在远程智能的巡检中，在赴汤蹈火的救援中，在纵身一跃的勇气中，在触摸未来的渴望中……

“有血有肉有温度”的人工智能，在《你好 AI》这样一部纪录片中展现的淋漓尽致。它讲述了许多故事，通过这些故事，AI这项逐渐走进我们生活的前沿技术，被有血有肉的搬到了荧幕上，搬到了用户面前。

《你好 AI》是中国第一部从社会人文角度呈现人工智能应用的纪录片，由英特尔发起并与优酷、北京极目长天文化传播有限公司联手打造，历时一年半，跨越亚、欧、美、非四大洲，采访77个人物、拍摄43个机构，拍摄过程经历四季达119天，足迹遍布30+国内外城市，展现了全球AI应用的风貌。

谈及创作初衷，《你好 AI》纪录片监制兼总导演陈怡在接受记者专访时这样说道，“之前我们其他几部科技题材的纪录片都是比较‘硬’的，用现在比较流行的话说就是很‘刚’。但是这次我们一直在想硬科技有没有办法拍出温暖的感觉？这个片子我和刘导可能看了上百遍，但是今天在这样的观影环境里面再看一遍，真的是第一次切切实实感受到了科技的温度。可能这就是我们的初衷吧！”

通过展示AI在多领域、跨国界取得的突破，《你好 AI》既记录了促进AI协同创新、加快AI应用突破的产业行动，也彰显着科技向善、AI助力解决人类发展重大挑战的社会价值，必将启发、激励大众更好地迎接和拥抱AI。

英特尔公司市场营销集团副总裁、中国区市场部总经理张怡璠表示：“《你好 AI》展现了AI在诸多领域对世界的积极影响，传递了科技向善的理念，其中体现出的想象力与好奇心、合作与致用精神等，与英特尔有着高度的文化共鸣。正是这样的创新文化，驱动着我们不断地以技术突破为人类增添福祉，更好地探索未来。”

我们都知道人工智能是一门专业性很强的计算机科学门类，这部纪录片中所介绍的应用方向只不过是沧海一粟。正如陈怡在上周观影礼时所说，“这不仅是一部科技进步的创造史，更是一场充满爱和温暖的旅程。”我们相信，随着各大技术公司和学界的不懈努力，这项技术未来注定会被普罗大众所认识和熟悉，并深入到我们的生活当中带来实实在在的好处。