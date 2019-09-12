亚马逊Amazon Quantum Ledger Database区块链服务全面上市

AWS本周宣布全面提供Amazon Quantum Ledger Database（QLDB）托管区块链服务，为需要中央可信授权的应用提供不可变的、可加密验证的分类帐。

至顶网软件与服务频道消息： AWS本周宣布全面提供Amazon Quantum Ledger Database（QLDB）托管区块链服务，为需要中央可信授权的应用提供不可变的、可加密验证的分类帐。

Amazon在去年年底的re:Invent大会上公布了AWS QLDB。该服务是与Amazon Managed Blockchain一起推出的，后者允许用户基于以太坊或者HyperLedger技术创建完全托管的、可扩展的区块链网络。

Amazon QLDB更像是一个DIY的集中式服务，让企业可以用来永久维护交易记录。例如，它可用于跟踪与银行帐户关联的信用卡和借记卡交易，或者跟踪产品的生产制造历史记录。

Amazon表示，由于数据库功能是用户所熟悉的，因此该服务易于启动和运行，以文档为主导的数据模型意味着它可用于存储结构化数据和非结构化数据。

Constellation Research分析师Holger Mueller表示，Amazon和其他云提供商必须为客户提供构建区块链的方法，因为这是推动下一代应用的关键因素，并且这些应用是专门构建在云中的。

Mueller表示：“今天，AWS开始全面提供区块链服务，这对任何产品来说都是一个重要的里程碑。那些不想成为测试用户的保守派CxO们现在终于可以使用全面上市的产品了。因为该服务仍然是第一个版本，因此在采用新技术的时候，谨慎始终是没错的。”

即便如此，Amazon表示包括埃森哲和Splunk等公司已经在他们的生产环境中运行Amazon QLDB了。

该服务已经在Amazon美国东部（俄亥俄州）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国西部（俄勒冈州）、亚太地区（东京）和欧盟（爱尔兰）地区推出，未来还将扩大到更多地区。



