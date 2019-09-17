企业上云迈入新阶段，「IBM Cloud Paks」了解一下
IBM Cloud Pak究竟是什么？它能为企业上云带来什么样的可能性？它将为企业核心业务应用上云提供什么能力支撑？我们可以通过一张图了解一下。
经过第一阶段的上云实践，已经有20%的企业应用迁移到云环境中，但其中仍以创新业务和应用为主。如今，要继续加速云之旅，企业就必须实现其余80%的关键业务应用上云。与其它应用不同，企业关键业务对于后台的可用性、稳定性、开放性和安全性等要求更高，因此，在这一阶段，云计算的部署也呈现出了新的特点，如混合、多云、开放、安全和统一管理等等。
在这样的背景和趋势下，日前，IBM宣布将其软件产品组合转型为云原生，同时推出了IBM Cloud Paks，通过容器化软件，以预集成解决方案的形式为企业提供云原生能力，帮助企业选择更好的基础架构和方法来构建关键应用、数据和工作负载。 那么，IBM Cloud Pak究竟是什么？它能为企业上云带来什么样的可能性？它将为企业核心业务应用上云提供什么能力支撑？下面通过一张图了解一下（横屏观看更佳）：
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