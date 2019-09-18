甲骨文CTO Larry在今年的OpenWorld上又“cue”了谁？

今年被Larry“cue”到的对象有很多。从技术上看首当其冲就是「自治」，围绕这一概念还有一系列的新品发布；从竞争对手上看除了AWS，还有微软、VMware、IBM、红帽等也被多次谈到。

美国时间9月16日-18日，甲骨文又一年的OpenWorld（甲骨文全球大会）在旧金山举行。作为主题演讲中的重磅环节，甲骨文公司董事会主席兼CTO Larry Ellison每年都会从多个角度“cue”到AWS——据说这已经成为了大会的一个“传统节目”。而今年，Larry主要从云数据库的运行速度、运行成本和安全性、可靠性，以及人为失误造成的经济损失和数据泄露等维度与AWS做了一番对比。

但这仍然不是重中之重，今年被Larry“cue”到的对象还有很多。从技术上看首当其冲就是「自治」，围绕这一概念还有一系列的新品发布；从竞争对手上看除了AWS，还有微软、VMware、IBM、红帽等也被多次谈到，而在应用层面按照惯例Larry还“挑衅”了一下Salesforce、Workday和SAP。下面依次来看一下几个被“cue”的对象。

对象一：自治

距离甲骨文在2017年OpenWorld上提出“自治”的概念已经过去两年时间，随着第一款产品自治数据库正式落地，甲骨文还在去年3月推出了自治数据库中的首个服务“Oracle业务数据平台（ADW）”,该产品一经发布就迅速得到了市场的关注和认可。

在今年的大会上，Larry开门见山地表示：“自治是区别第二代云与第一代云的关键因素，除了延续第一代云按需付费的优势之外，自治的云意味着其运营与管理不再需要人为干预，能够将人力从中解放出来，在更大的程度上节省成本、解决数据泄漏问题，同时，将更多人里投入到更具创造性的工作中。”

在甲骨文看来，机器比人更可靠。自治意味着数据库管理不再需要人为干预，可以自动完成打补丁、备份、调优、修复和扩展等工作，因此，可以减少很多人为造成的错误——比如说不及时打补丁、备份不完整、数据泄漏等等。Larry说：“防止数据被盗的一个简单规则就是把你的数据放在自治系统中。这样就没有人为错误，不会数据丢失。这是我们和AWS之间的最大区别。”

经过两年的摸索，甲骨文的自治能力将进一步升级，从自治数据库延展为自治平台。用Larry的话说，甲骨文的最终目标将是打造“世界上第一个完整且真正自治的云”，因此，出了自治数据库，甲骨文还在今年大会上推出了自治操作系统Oracle Autonomous Linux，同时还把自治概念引入到OCI（Oracle Cloud Infrastructure）层面。

具体来看，Autonomous Linux基于的是Oracle Linux（有趣的是，AWS、Salesforce、IBM以及甲骨文自己的云全都是Oracle Linux的客户），能够支持Oracle Cloud和Oracle Engineered Systems，并且与红帽Linux 100%兼容。通过机器学习技术，操作系统能够持续为Linux内核和关键用户的数据库提供自动安全更新，而且无需停机。如果有人试图利用某个已经修补过的漏洞进行攻击，相关模块还会自动发出警报。

对象二：新产品和新功能

围绕自治的概念，Larry还公布了甲骨文不少产品及技术更新。

比如，为了支持自治数据库的扩展，甲骨文发布了新版的Enterprise Manager，利用全新的、针对自治数据库的引导式迁移方案，用户就能够轻松地把本地负载迁移到包括自治数据库的Oracle云上。

此外，作为自治数据库已有安全特性（如不间断加密和自治修复）的补充，甲骨文还推出了统一的数据库安全控制中心Oracle Data Safe，它能够提供自动化的数据库安全保障，加强对数据、用户和配置过程中的安全漏洞的检测能力，通过监控数据库活动、发现敏感数据、数据脱敏等数据安全控制手段，将安全风险降到最小。据了解，目前Oracle Data Safe已经可以在Oracle云基础设施中使用。

在一体机层面，甲骨文还公布了Exadata产品组合的新增功能，推出了第二代Oracle公有云数据库一体机（Oracle Generation 2 Exadata Cloud at Customer）及最新Exadata平台 — Oracle Exadata X8M。 用户借助Oracle Generation 2 Exadata Cloud at Customer，可以通过Oracle的公有云访问Cloud Control Plane，从而让用户获得在数据中心内使用Oracle Exadata Cloud的好处。同时，Exadata X8M还集成了新的技术，包括把通过融合以太网进行远程直接内存访问（RoCE）作为高带宽低延迟的网络结构。据Larry介绍，与之前的版本相比，Exadata X8M系统的I/O增加了2.5倍，I/O延迟降低了10倍。

另外一个值得关注的创新，是甲骨文数据库与区块链技术的结合。在大会上，甲骨文提前展示了即将在Oracle Database 20c和Oracle自治数据库中推出的关键软件创新，包括原生持久内存 (PMEM) 数据库、自动机器学习 (AutoML)、为安全交易而打造的原生区块链表，以及性能更加强大的二进制JSON数据类型。其中，新型的区块链表类通过加密方式，提供了一个安全账本。区块链表可以参与其他表的事务和查询，因此，安全账本与现有区块链实施相比功能更加强大，也更易用。

对象三：微软与VMware

作为甲骨文往日的竞争对手，微软与VMware今年却作为合作伙伴大会上的两个重要角色。

与微软的合作涉及多个方面，比如，Larry宣布微软将把SQL服务器运行在OCI上，并支持Windows 2016等操作系统平台。此外，甲骨文还将与微软在混合云创新方面展开合作。为了进一步扩大业务范围，甲骨文表示将扩大与微软Azure互连的区域。除了阿什本和伦敦之外，将扩展到美国西部、亚洲和欧洲。

对于VMware，双方的合作已经持续了较长时间，目前，用户已经能够在OCI上运行VMware Cloud Foundation，而将VMware vSphere工作负载迁移到Oracle的第2代云基础架构，也就自然轻而易举。此外，Oracle还将为运行在VMware环境（包括内部部署数据中心和Oracle认证的云环境）中运行的Oracle软件提供技术支持。

对于云市场，甲骨文一直认为没有一个服务商可以一口“吞下”，所以，竞合的方式显然已经成为甲骨文打造云生态的重要策略。

对象四：Salesforce、Workday和SAP

一图以蔽之：

对象五：开发者

如果说还有“One More Thing”，那就是Larry在第一天演讲最后推出的Oracle云免费套餐，其中一个组成部分是新的Always Free（永久免费）服务，可以供所有用户无限期地试用全球首款自治数据库和甲骨文云基础设施；另一个组成部分是提供价值300美元的储值，用户可试用30天的额外服务和更高级服务。

Larry表示，Always Free服务向全球所有地区的所有用户提供，包括基于通用储值（Universal Credits）定价的付费客户和新的免费套餐客户。借此，无论是大中小企业、开发者、学生和教育工作者现在都可以构建、学习和探索甲骨文自治数据库和甲骨文云基础设施的全部功能，包括计算虚拟机、块和对象存储以及负载均衡，也就是可供开发者在甲骨文云上构建完整应用程序所需的所有基本功能。

需要强调的是，与其他服务商提供的免费试用产品相比，该服务不仅是无限期免费，同时还可以提供更多的计算和存储能力，具体规格如下：

• 2个自治数据库（Oracle ADW业务数据平台或Oracle自治事务处理），每个配备一个OCPU和20GB存储

• 2个计算虚拟机，每个配备1/8 OCPU和1 GB内存

• 2个块卷，总计100 GB，最多5个免费备份

• 10GB对象存储，10GB档案存储，每月50,000个API请求

• 1个负载均衡器，10 Mbps带宽

• 每月10 TB出站数据传输

• 5亿摄取数据点和10亿监测服务数据点

• 每月100万次通知和每月1000封电子邮件

此外，甲骨文还提供丰富的免费开发工具，包括用于低代码WEB应用程序开发的Oracle Application Express (APEX)、用于用户与数据库交互的SQL Developer Web、机器学习Notebooks、用于便利地存取和发布数据库数据的REST界面、以及所有常见编程语言的驱动程序。