打造企业级数据库，华为云以技术为抓手打造核心竞争力

至顶网软件与服务频道消息：在数字经济蓬勃发展的今天，我们既有来自互联网的数据，又有来自企业内部的业务数据，而数据库在承载海量数据方面发挥了重要的作用。随着云计算的发展，企业数据库也在积极转型，数据库上云成为企业用户愈来愈强烈的诉求。

云端数据库的价值所在

华为云数据库服务总经理苏光牛认为，云端数据库是大势所趋，预计到2022年，云上数据库会接近于传统数据库的收入。“云原生数据库是底层存储共享架构的一写多读的数据库，最能满足云的原生需求。云原生数据库比较符合实际的使用场景，贴合用户需求，同时在兼容性和性能方面也更具优势。”

苏光牛表示，现在企业都在进行数字化转型，而数据库在企业数字化改造中扮演了非常重要的角色。通常企业为了支撑业务应用，会部署不同类型的数据库，而为了保持数据库的优化运行，企业需要投入更多的运维成本。但是随着业务量的增加，数据库的弹性扩容、容灾备份等需求也涌现出来。

为了应对业务发展中面临的数据库挑战，企业一般会采取两种方式，一个是增加更多的运维应对需求，另外一个就是采用云端数据库服务。苏光牛提到：“云服务最大的特点是把数据库的安装、部署、备份、弹性等基本系统特性服务化，企业不用考虑数据库的可靠性、备份恢复、调优、运维等问题，企业数据库上云后最大的一个好处就是聚焦企业自身的业务。”

华为云打造企业级数据库的定位

云端数据库与云基础设施是紧密相连的，这也是众多云计算提供商纷纷推出相关数据库服务的原因。苏光牛表示：“在企业数字化改造过程当中，用户会因为你的IaaS等基础服务做得非常好而选择你的数据库服务，因此构建一个强有力的IaaS服务是非常重要的。IaaS服务需要底层的全栈能力，而这正是华为的强项。”

在技术的推动下，数据在开放融合中正在创造前所未有的价值，创新的数据技术也在不断激发华为云数据库的产品革新。华为云致力于提供稳定可靠、安全可信、可持续创新的云服务，而华为云数据库则依托华为云开启云上智能数据管理时代，致力于成为云上智能数据底座。

苏光牛表示，华为云数据库的定位是打造企业级数据库。因为华为公司30多年来，一直服务于企业，所以最懂企业。另外，华为公司数据库的核心竞争力在于拥有非常深厚的底层技术，通过华为独有的底层优势以及全栈整合的能力，可充分发挥华为云数据库在可靠性、可用性、性能和弹性容量等方面的优势。

2019华为云数据库新品发布仪式

华为云数据库的核心竞争力

在苏光牛看来，华为云数据库的核心竞争力体现在三个方面：一是以客户为中心，贴合客户需求，华为一直服务于企业，更加了解企业的需求与痛点，可以更针对性地用技术为企业解决难题。二是全栈的整合能力，华为云数据库将数据库软件与鲲鹏CPU、网络、存储芯片等垂直整合，发挥出全栈结合后的整体最大优势。三是深厚的技术积累，华为云拥有十几年的技术积淀和一批国内一流数据库专家团队，具备强大的内核研发和技术运维能力。

华为云具备很强的内核能力，不管是关系型数据库还是NoSQL数据库，华为云都能够将其进行全方位加固以满足企业级客户的需求。如此次华为云数据库在2019华为全联接大会上发布的TaurusDB、GeminiDB、GaussDB三大新品，充分满足了企业级客户的高需求。

TaurusDB数据库全景

TaurusDB是最新一代高扩展海量存储分布式数据库，基于华为最新一代DFV存储计算分离架构；数据库逻辑下推存储，最小网络负载，100%兼容MySQL，性能最高提升至原生MySQL的7倍，支持跨AZ高可用，计算节点双向扩展，支持1写15读，在线弹性扩容，按需计费，单实例扩容数据达128T，同时搭载算力强劲的鲲鹏服务器，数据处理既稳又快。

GeminiDB架构

GeminiDB是多模NoSQL服务，基于华为最新一代DFV存储计算分离架构，100%兼容MongoDB、Cassandra等主流NoSQL接口，计算资源扩容从小时级缩短为分钟级。相比于社区版，GeminiDB大幅优化了长尾时延，集群更稳定，且数据强一致，备份恢复性能提升5＋倍，被2019中国数据库技术大会（DTCC）评选为年度最佳创新产品。

华为云GaussDB是一款强关系型数据库，为金融、电信、云、行业数字化等提供高性能、高可用、高扩展的数据服务，GaussDB与鲲鹏结合进行深度的优化，同时高度兼容传统主流数据库的接口，充分满足传统企业数字化转型的诉求。

GaussDB数据库

为了更好地帮助用户使用数据库，华为云针对数据库迁移、灾备等需求，还提供了有效的数据管理工具，比如华为云数据库MySQL云灾备解决方案-华为云数据复制服务DRS以及全新华为云RDS for MCS解决方案。

华为云数据库MySQL云灾备解决方案-DRS采用 CDC（数据变更捕获）方案，能够有效解决灾备过程中的多云不兼容、本地机房到公有云平台环境不统一的难题，能够最大化解云数据库对平台的要求。实现了两地四中心 RPO&RTO均为秒级（网络正常、小事务）的核心能力，这也是高于国家灾备标准第五级的能力，成功荣获2019年度DTCC最佳创新解决方案奖。

而华为云RDS for MCS解决方案采用了Extend buffer pool方案，结合华为容器和100us云盘技术，实现超越本地盘性能1+倍和低成本，高可靠，大容量的数据库服务能力。日志在线一致性切换、容器热迁移、容器Live-Resize三大核心技术支持在线秒级扩容，保证业务不受影响。

总之，华为云数据库做了三个方面的工作，第一，服务化工作，将更多数据库带到云端，并进行<版本、bug和补丁>三维的融合工作(而这些仅使用开源版本难以做到)，满足客户需求；第二，提供极致性价比的数据库服务；第三，打造数据管理、迁移和灾备的工具，帮助用户更好地使用数据库。

加速行业落地，华为云数据库不止步

正是有了数据库技术的沉淀积累，华为云数据库获得了众多行业客户的青睐，包括思普软件、安心保险和国家地理信息公共服务平台天地图等。

思普软件的核心系统PLM从流程标准化、设计标准化、人员与知识管理标准化三个方面帮助制造企业建立属于自己的个性化产品开发体系。此次思普软件携手华为云GaussDB将PLM系统迁移到云上，华为云为其量身打造了一套迁移方案：华为云GaussDB免运维、安全补丁及时更新，全自研自主可控，兼容Oracle数据库语法，支持多核高并发，智能优化器，支持两地三中心，支持快速闪回，数据不丢失，保证PLM的数据安全。

安心保险是全国首批创新型互联网保险公司，业务庞大，吞吐量很高，开源数据库无法解决，曾一度采取分库分表等复杂化方案。华为云TaurusDB采取计算存储分离架构，将数据持久化放入新一代存储中，数据多副本强一致，0丢失，计算节点故障秒级恢复，提供7倍于原生MySQL的性能，业务透明扩展，安心保险3S内完成场景切换；存储3副本容错，单点故障0中断；支持跨AZ部署和跨Region容灾，完美解决了安心保险面临的难题。

国家地理信息公共服务平台天地图是网络化地理信息共享与服务门户，集成了来自国家、省、市（县）以及相关专业部门、企事业单位的地理信息资源，但随着地理信息成果的极大丰富和地理信息集成服务能力的不足，以及日均API和服务调用超过4亿次的高需求，原有基于开源自建的平台已远远不能满足此高要求。于是，天地图牵手华为云将全部44项在线业务在华为云上迁移部署，每秒几十万并发写入，持续稳定运行；支持核心数据表配置审计日志，2~3天完成16TB全库数据恢复，1小时完成300GB数据迁移，支持按时间点还原。上云之后天地图数据更新效率显著提升，有效促进了地理信息资源共享和高效利用。

关于未来，苏光牛认为云数据库需要考虑六大发展趋势：多元算力，异构计算成为常态，数据库一定要能适合多元架构；多模，多个数据模型满足用户的不同场景需求；极致的性能，比如分布式架构如何优化索引、查询等；超大容量，在性能的基础上考虑容量才更有意义；安全可信；最后，将运维和AI结合，实现智能自动化运维。

针对此趋势，华为云将数据库引擎都运行在鲲鹏架构上面，优化数据库的性能和容量，同时引入更多AI特性到已发布的增强版数据管理服务DAS上。此外，华为云还携手诸多生态合作伙伴联手构建更多新颖独特的数据库解决方案，为客户提供更多场景化的服务，满足用户更多的云端创新诉求。

每一轮新品发布和新解决方案的提出都是源自对客户的用心服务，客户每一次的肯定和支持都化为华为云砥砺前行的动力，华为云始终如一地遵循“以客户为中心”的核心理念，持续为客户创造更多价值。未来，华为云将持续构建业内顶尖的技术资源，结合数据库云化改造技术，提供高价值的数据库解决方案、产品和服务。