甲骨文为何“画风突变”？

如果说今年的甲骨文全球大会(Oracle OpenWorld)有什么不同,那么最直观的就是色彩和画风的变化。颠覆了传统的甲骨文红,取而代之的是调低了饱和度的暗红色,和一系列高级的莫兰迪色系。不得不说,如此具有“ins风”的主视觉,让甲骨文这个40多岁的科技巨头确实一下子年轻时尚了许多。

这其实是甲骨文全新启用的一整套品牌形象,其中的色彩、字体和元素不仅变得更加丰富也更接地气。据甲骨文用户体验和品牌设计资深副总裁Jenny Lam介绍,这一新的设计灵感来自亚洲、非洲和土著艺术。现在,无论是甲骨文的官网、内部系统还是软件产品,都纷纷换上了新的界面。

这样的“画风突变”意味着什么?事实上,这不过是甲骨文近些年来不断创新技术,不断突破自己的缩影而已——如果仔细观察,我们就会发现,甲骨文在新的品牌形象中不只加入了更多的颜色,其中还有不少云和数据的元素。而这,正是甲骨文当下的两大发力重点。

在云计算方面,甲骨文经过多年来大手笔的研发投入和大批量的收购,已经实现了全方位的云化转型,可以提供从IaaS、PaaS到SaaS全面的云服务,这种纵向的打通是甲骨文角逐云市场非常大的优势,同时也是其将自己在其中的定位慢慢转向数据管理服务商的重要基础。

用「自治」为PaaS和SaaS“加持”

具体来看,PaaS+SaaS一直是甲骨文的传统优势,尤其是在数据库领域,甲骨文的技术能力已经领先业界十数年之多,而对于正在高速增长的SaaS市场,甲骨文的表现也一直毫不逊色。

拿数据库来说,甲骨文如今的“砝码”就是「自治」。通过融入机器学习能力,甲骨文让数据库的管理实现了自治化。这意味着,企业在数据库运维过程中,不再需要人为干预,就可以自动完成打补丁、备份、调优、修复和扩展等工作。这一方面可以减少很多人为原因造成的错误,如打补丁不及时、备份不完整、数据泄漏等等;另一方面,通过完全的自治,还将最大限度地释放运维人员的双手,把解放出来的人力投入到更具创造性的工作中——如大会的标语之一所说,其目的是让企业可以“Think Autonomous. More time to create”。

Oracle业务数据平台(ADW)是甲骨文推出的首个自治数据库服务,目前在中国市场已经得到广泛关注,包括侨鑫集团、美心集团、百果园等在内的企业都在借ADW之力推动数字化。以房地产龙头侨鑫为例,集团不仅在两年前通过与甲骨文的合作快速完成了企业运营从传统部署到云端部署到转变,同时还借力ADW形成了以业务为核心的建仓模式,围绕数据实现了深入的市场洞察,构建了多元的业务生态圈。而这,也作为典型应用案例在甲骨文今年的大会上被反复提及。

再看看SaaS领域,作为传统企业软件中的王者,甲骨文自然一直对此“情有独钟”,并且其“PaaS+SaaS”的独特优势也很明显。首先,甲骨文SaaS产品线非常丰富并且全面,从HCM、CX、ERP到SCM、EPM等等,每个分类还有众多的细分产品,并且无一不可云化。其次,基于甲骨文自治数据库这一统一平台的支撑,也能更好地实现系统之间的集成,帮助企业打破数据壁垒。

尤其是对于全球性企业来说,数据的打通更显重要。这里举两个例子,一个是跨境电商浙江执御,另一个是全球家用小电器企业SharkNinja。

执御目前的业务主要在中东,并且正在向北美和埃及等地区拓展。随着用户体量的激增,以及用户需求的个性化和营销渠道的日益多样化,执御在甲骨文数据库之上又借助Oracle 营销云打通了全球各营销渠道,将整体营销效率提高了2倍,同时还面向不同市场实现了更精准的营销。

SharkNinja是面向全球的家用小电器企业,去年刚刚进入中国市场。其使用的是Oracle ERP云,通过在同一平台上实时共享信息,SharkNinja很好解决了北美团队、中国团队和全球供应链计划预测团队之间的协作问题,不仅提高了团队工作效率,还为全球商业决策提供了很好的参考依据。

换一种“打法”:围绕数据打出“组合拳”

由此看来,无论是PaaS、SaaS,甚至是DaaS领域,甲骨文的实力都不容小觑。而相比较而言,在IaaS这一众多云服务商的角逐场,甲骨文似乎一直走得比较“别扭”。虽然这两年来甲骨文在公有云的市场份额确实有了大幅增长,但排名仍然停滞不前。

对此,甲骨文显然已经意识到了“正面刚”的竞争方式在公有云市场并不适用,所以正在尝试别的“打法”——对外强强联合,比如与微软和VMware逐步加深和扩大合作;对内整合平台能力,基于全面的云服务能力转变定位,发挥自己在数据管理方面的优势,建立能为企业连接上下游、打通内外部的平台。

甲骨文公司高级副总裁及亚洲区董事总经理李翰璋在接受记者采访时表示,云计算市场非常大,没有一个云计算服务商可以“独吞”,而竞合的关系势必将成为未来的一个趋势,这同时也是用户需求所向。他透露,甲骨文与微软的合作最早就是由客户提出,目前,双方数据中心互连的区域将继续扩大,除了阿什本和伦敦之外,还将扩展到美国西部、亚洲和欧洲。而对于VMware,双方的合作也持续了很长时间,目前,用户已经能够在OCI上运行VMware Cloud Foundation。接下来,甲骨文还将为运行在VMware环境(包括内部部署数据中心和Oracle认证的云环境)中的甲骨文软件提供技术支持。

“无论技术如何创新如何发展,最终还是要回归用户,他们看重的不是绝对的技术领先性,而是谁能够最快、最有效地满足其业务的需求。”李翰璋说。

的确,随着云计算的普及,越来越多的用户开始把重点放在如何借助云计算推动业务发展、创新业务模式之上。而这就要求云服务商能给用户提供端到端的解决方案,能真正满足业务场景需求。

所以,甲骨文打出的“IaaS+PaaS+SaaS”组合拳或将是一记重击,通过全面的云服务,加上在数据管理方面的核心能力,甲骨文对自己的定位也作出了调整。这从其最新提出的使命中也可以看出——“Our mission is to help people see data in new ways, discover insights, unlock endless possibilities.(我们的使命是帮助人们以新的方式看待数据,挖掘洞察力并创造无限可能。)”。

不只是以数据为出发点,还要以平台为依托。在这方面,甲骨文的最终目标是打造“世界上第一个完整且真正自治的云”,因此,除了自治数据库,甲骨文还在今年大会上推出了自治操作系统Oracle Autonomous Linux,并把自治概念引入到OCI(Oracle Cloud Infrastructure)层面,将自治数据库延展为自治平台。

“平台代表了很多含义,它意味着用户可以进行跨平台的集成,可以实现更简单和敏捷的操作,可以离企业的业务场景更近。”李翰璋强调。

看重客户体验,让自己更“接地气”

和企业走得更近,更加贴近客户需求,这是近几年来甲骨文最大的变化——从产品丰富性、产品体验到产品定价,甚至是品牌形象,甲骨文正在从方方面面践行这一理念,让自己变得越来越“接地气”。

甲骨文公司副总裁及中国区云平台总经理吴承杨表示,云计算产品的好坏标准就是客户体验,只有好的体验才能让用户接受。对此,甲骨文不仅通过自治帮助企业“接管”了复杂的运维工作,同时,还在其所有应用软件产品中集成了人工智能、机器学习和区块链等技术,简化了企业在营销、财务、人力资源等方面的复杂流程,提高了软件安全系数和用户体验。

比如,通过在Oracle ERP云中加入数字助手的功能,用户就可以以语音指令和对话交互方式处理日常工作,减少大量的手工操作;借助自主学习技术,系统还可以智能识别和处理供应商发票,更高效、准确地从PDF及其他常用格式的财务文档中提取财务信息,减少甚至消除手动录入发票可能产生的错误;通过Auto Predict预测规划功能,用户不仅能在数据加载时实现预测功能,查看预测和预估差异,还可以识别差异模式并动态修改计划,进而提高计划决策的质量和及时性……

使用体验在提升,但使用成本却在降低。这也是云计算、人工智能、机器学习等技术带来的好处。过去,企业使用甲骨文数据库和系统,动辄就是上百万,但现在,企业只需要二三十万就可以作为入门。这使得让甲骨文的客户从过去的大金融、大制造、大集团等逐步拓展至中小企业,甚至是初创型企业。

另外一家跨境电商Yescom就是很好的例子。据CEO Andy Li介绍,目前,包括洛杉矶、亚特兰大和中国在内,Yescom在全球的员工数量不到200人,甚至没有任何一位员工具有IT背景。在这样的情况下,Yescom引入了Oracle NetSuite和营销云,并且用得“如鱼得水”。

“我们的目的就是让更多企业可以企业从数据库、操作系统到基础架构层,都可以像自来水一样,打开就使用,用多少付多少。而在这个过程中的主角是数据,它们会告诉CEO、CFO、CMO业务方面的‘故事’。这是甲骨文的出发点,也是企业的归属。”吴承杨说。