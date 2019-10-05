富士通人工智能将在世界艺术体操锦标赛上助力裁判打分 

富士通开发的人工智能（AI）3D传感技术将在德国斯图加特艺术体操世界锦标赛上协助裁判为体操动作打分。

至顶网软件与服务频道消息：富士通开发的人工智能（AI）3D传感技术将在德国斯图加特艺术体操世界锦标赛上协助裁判为体操动作打分。

该系统名为裁判支持系统，系统利用人工智能和3D传感器捕获每个体操运动员动作然后进行分析得到数值数据。

据富士通公司的资料，该系统用到的技术提供体操运动员动作的三维数字视图，视图可选择从多种角度进行度量，所有这些是为了帮助裁判做出打分决定。

富士通裁判支持系统截屏（图：富士通）

裁判除了用富士通裁判支持系统外还将同时使用即时回放和控制系统（IRCOS），IRCOS视频重放系统自2005年世锦赛以来用于各艺术体操大赛。

此为富士通裁判支持系统第一次在国际体操联合会（FIG）赛事里正式用于确认难度分，该工具将用于四种器械体操赛事的评分。富士通裁判支持系统在此之前曾在今年早些时候在东京全能世界杯和匈牙利杰尔青年世锦赛测试使用中获得成功。

国际体联与富士通2017年开始了开发有关技术的工作，目标是打造一个公平和准确的实时裁判支持系统。

国际体联总裁Morinari Watanabe表示，“我们必须始终牢记的人是体操运动员，他们为这项运动奉献了自己的青春，这项运动也成就了他们的梦想，与他们一起成长。他们几年的艰苦努力和所有那些梦想因为某个裁判错误而被毁掉，这是不能接受的。得分争议必成往事，富士通开发的技术将为体操赛事的裁判重注信心。”

如果裁判支持技术在世界锦标赛获得好评，富士通和国际体联表示他们计划将该系统扩大到艺术体操的其余六个器械体操赛事。

国际体联认为该系统除了用于裁判外，还有潜力用于教育、指导和培训等使用案例。国际体联表示，由系统提供的数据可能有助于提高体操运动员动作或改正身体姿势，从而帮助降低受伤的风险。

艺术体操世锦赛将于明天开始，10月13日结束。