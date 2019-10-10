Gartner 2019年技术成熟度曲线：大多数区块链技术要带来变革影响尚有五到十年时间
来源：Gartner 2019-10-10 23:13:33
关键字： 区块链
Gartner的2019年区块链技术成熟度曲线表明，区块链正在进入泡沫破灭的幻灭期。随着技术的发展进步和区块链独实用用例的不断推出，2021年区块链市场将开始走出幻灭期进入爬升阶段。
至顶网软件与服务频道消息：Gartner的2019年区块链技术成熟度曲线表明，区块链正在进入泡沫破灭的幻灭期。随着技术的发展进步和区块链独实用用例的不断推出，2021年区块链市场将开始走出幻灭期进入爬升阶段。
幻灭期强调的是试验项目和实施未能成功交付而导致人们兴趣减弱的技术和市场（见图1）。
Gartner知名分析师、研究副总裁Avivah Litan表示：“区块链技术还没有进入发展高峰，大多数企业的区块链项目都还处于试验模式。区块链还无法在整个业务生态系统中引发数字业务的变革，而且Gartner估计至少要等到2028年区块链才有可能在技术和运营方面变得完全有可扩展性。”
图1：2019年区块链技术成熟度曲线
资料来源：Gartner（2019年10月）
Gartner表示，为了让区块链步入主流，用户不必担心是否正确地选择了平台、智能合约语言、系统接口和共识算法，此外也不必担心如何与那些使用不同区块链平台的合作伙伴进行互操作的问题。
“我们目睹了区块链技术的不断发展，这项技术将改变当前的格局。到2023年，区块链平台将变得可扩展、可互操作，并将支持智能合约可移动性和跨链功能，支持数据隐私所要求的受信交易。总之，这些技术进步将使我们朝着主流区块链和去中心化网络——也就是Web 3.0——更进了一步，”Litan这样表示。
“随着时间的流逝，许可区块链将与公共区块链进行整合，并将利用共享服务的同时，支持许可区块链的成员资格、治理和运营模型要求。”
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