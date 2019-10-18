SAP推出HANA云服务，做实智慧企业技术基石

在SAP TechED Barcelona大会上，SAP宣布推出SAP HANA Cloud Services和多个产品的更新信息，并致力于帮助企业实现感性数据（用户体验）和理性数据（运营数据）的全面融合，从而将SAP一直倡导的智慧企业提升到一个新的阶段。

至顶网软件与服务频道消息：10月8日，SAP TechED Barcelona大会在西班牙巴塞罗那拉开序幕，这是继9月SAP TechED在美国拉斯维加斯举办之后SAP的又一场重要大会。重要活动在美国和欧洲分别举行，很多IT巨头都有类似的操作。不过，对于诞生于德国的SAP而言，意义颇有不同，到欧洲相当于“回家”。虽然距离美国SAP TechED大会时隔不到半个月，本次大会上依然会有重要发布。在巴塞罗那的SAP TechED大会上，SAP宣布推出SAP HANA Cloud Services和多个产品的更新信息，并致力于帮助企业实现感性数据（用户体验）和理性数据（运营数据）的全面融合，从而将SAP一直倡导的智慧企业提升到一个新的阶段。

推出SAP HANA云服务组合

智慧企业（Intelligence Enterprise）是SAP最常提及的一个名词，这些年来，SAP围绕打造智慧企业这一愿景，在SAP HANA基础上不断打磨和丰富产品功能，推出了SAP HANA Cloud Platform，在市场上广受欢迎。其中，仅SAP S/4 HANA今天在全球已经拥有1.15万客户，在全球财富2000强榜单中61%的公司是该产品的用户。

如今，SAP决定将HANA平台的能力对外释放。在SAP TechED Barcelona大会上宣布推出SAP HANA Cloud Services，该云服务组合包括SAP HANA Cloud、SAP Data Warehouse Cloud和SAP Analytics Cloud，其中两项新推出的云服务（HANA Cloud和Data Warehouse Cloud）将于2019年第四季度上市。

“数字化技术对行业带来了颠覆性冲击，需要客户能比以前更为迅速地做出反应，更为聪明地做出决策。因此，客户需要一种更为自动化的方式和更灵活地商业模式，HANA云服务正是合适之选。”SAP全球CTO、执行董事Juergen Mueller在其主题演讲中表示。

他说：“数据的价值取决于数据的数量、质量和数据的使用，SAP的HANA云服务系列能在这三个方面提供帮助，以实现数据价值的最大化，助力企业成为数据驱动企业。”

SAP全球CTO、执行董事Juergen Mueller做主题演讲

众所周知，HANA推出已经多年，产品本身越来越成熟，功能一直在不断丰富，但过去要获得HANA的能力要么透过SAP的产品，比如S/4 HANA、C/4 HANA等，要么自己来安装部署HANA。随着SAP HANA云服务系列的推出，这一状况发生了改变。

SAP HANA Cloud专门为云而构建，以服务交付，它通过一个可扩展的查询引擎为所有数据源提供一个虚拟交互式访问层，从而将数据的使用与数据管理分离。该服务可以单独使用，也可以作为用户部署在私有数据中心应用的补充。

SAP Data Warehouse Cloud是一种数据仓库云服务，避免了传统数据仓库高额的前期投资成本，能随着数据需求的不断增长，轻松、经济高效地扩展。同样，SAP Data Warehouse Cloud可以独立部署，也可以作为客户现有的本地SAP BW /4HANA解决方案或SAP HANA的扩展。

SAP Analytics Cloud是数据分析服务，新版Analytics Cloud今年9月份美国拉斯维加斯举行的SAP TechED大会上首次对外发布。它提供丰富的工具和功能，让用户可以轻松地对数据进行分析和挖掘，从而加快分析和决策速度。在巴塞罗那SAP TechED大会上，该服务有进一步的消息，SAP宣布将把SAP Analytics Cloud集成到S/4 HANA和SuccessFactors中，从而让这些应用的用户能更便捷地享受SAP的数据分析服务。今年第四季度集成了SAP Analytics Cloud的S/4 HANA和SuccessFactors会上市。

上述三种服务（SAP HANA Cloud、SAP Data Warehouse Cloud和SAP Analytics Cloud）可以单独订阅，也可以组合使用。比如，只是订阅SAP HANA Cloud，利用HANA数据库的能力来进行交易的处理。不过，其组合使用无疑能最大程度地释放数据的潜力。

“基于SAP HANA Cloud Services，用户可以享受到SAP在HANA上的创新成果。SAP HANA Cloud Services有三大优势：首先是可以采用订阅模式；其次是具有云的可扩展性特点；第三，开箱即用，无需运维。”SAP S/4 HANA业务负责人Jan Gilg在演讲时表示。

携手合作伙伴将更多智能技术带给用户

SAP能取得今天的成功，不止是SAP自己的努力，也离不开合作伙伴的支持。在大会上，AWS EC2副总裁Dave Brown作为SAP的合作伙伴代表被请上了大会舞台。其实，AWS与SAP的合作已经有了11年的历史，包括SAP Cloud Application、On-Primire Application以及包括新推出的SAP HANA Cloud 都运行在AWS云之上。为了更好地支持SAP的HANA，AWS宣布推出高达18/24TB容量的内存计算实例，这对于那些具有海量数据的企业无疑是一个好消息。

AWS与SAP已经有11年合作伙伴关系

AWS只是众多合作伙伴中的一个。这些年，SAP一直围绕HANA Cloud Platform打造更好的周边生态环境，努力让合作伙伴和客户更好地融入HANA的世界。SAP Integration Suite就是为此而生。这是一个SAP为整合内外部各种数据源、实现数据统一、流程优化等各种处理而推出的套件。它让客户可以更容易地实现数据驱动，迈向智慧企业。

“混合云、异构是当下主流的IT环境，SAP要帮助客户实现不同数据环境(不同云平台、不同数据库)的统一处理。”SAP HANA集成产品负责人Harsh Jegadeesan在接受记者采访时表示。

Harsh Jegadeesan介绍，SAP Integration Suite提供了非常丰富的功能，主要涉及5个方面，包括集成、扩展框架、数字化体验、智能的业务流程管理、合规等。其中，在集成方面，SAP Integration Suite提供了与160多个第三方商业软件的连接；在扩展框架方面，它让开发人员可以基于各种模型、利用多种编程语言进行开发；在数字化体验方面，其提供了一个多渠道、移动化的协同工作平台；在智能的业务流程管理方面，其提供了实时的流程监控和洞察能力；在合规方面，其提供了跨平台的安全和合规管理功能。

Harsh Jegadeesan说，利用这些套件，客户和合作伙伴可以更好地基于SAP HANA Cloud Platform创造出更大的商业价值。与此同时，SAP也会加大对合作伙伴的培训和支持力度，帮助它们顺利实现向云时代的转型。

“在云时代，采用订阅模式后，合作伙伴的直接收入可能会降低。为了提升收入，我们将帮助它们提升自己的能力，鼓励它们开发自己的IP，提供更多增值服务。”Harsh Jegadeesan表示。

将用户体验与业务运营融合

“智慧企业的技术基础（The Technical Foundation Of the Intelligence Enterprise）”是SAP本次大会的主题。在SAP看来，这个技术基础应该是能为智慧企业提供全面支撑的，能提供的全流程、端到端、全方位的技术。换而言之，这个技术基础不仅包括企业内部的运营，同时也涉及企业外部的用户体验，而且要打通。这也正是SAP致力打造的。今天，SAP已经把业务边界扩展到企业运营之外，积极拥抱体验经济，提供用户体验的解决方案。

智慧企业需要实现理性数据与感性数据的融合

实际上，随着互联网应用的日益普及，客户体验成为互联网应用的重要关注点，也成为传统企业级应用与互联网应用的一个重要区别。以传统企业应用的典型代表ERP为例，它就更强调效率、可靠性而非用户体验。而今，SAP认为，随着“体验经济”时代的到来，客户体验不应只是互联网的专属。传统业务应用也应该高度重视体验，积极拥抱“体验经济”新时代。

“用户体验已经成为企业运营过程的重要组成部分。这里的体验不止是外部用户，也包括内部员工，如果体验不佳，外部客户可能会放弃企业的产品和服务，内部员工则可能离职。” SAP全球CTO、执行董事Juergen Mueller在演讲时表示。

Juergen Mueller援引了一组数据：89%人离职是因为公司体验不好，在美国每年因此导致高达11亿美元的损失。为了践行“体验经济”，去年SAP以80亿美元收购了一家在线调查软件公司Qualtrics，并把它与SAP其他应用连接起来，借助它的能力实现“体验数据（X Data）”与“运营数据(O Data)”的协同。

“过去我们更多地关注了理性数据（业务运营数据），对于感性数据（客户体验）关注的不够。实际上，对于一个企业而言，这两部分内容都不可或缺。” SAP高级副总裁、SAP中国研究院院长李瑞成在接受采访时表示。

李瑞成认为，只有实现了体验管理和运营管理的全覆盖、数据的融合，才能在出现问题时及时找到问题所在，最大程度地推动业务创新。比如，将SAP C/4 HANA(CRM系统)与电商系统结合，把电商中的客户反馈整合到业务内部的流程中，就能更好推动产品的改进和研发。

立足中国，服务全球

随着中国经济的快速成长，孕育了日益庞大的中国市场，吸引着越来越多IT巨头们来到中国，SAP也不例外。如果从第一套SAP软件落户中国算起，今年已经SAP进入中国30年。30年来，SAP在中国的业务持续增长，中国也成为SAP最重要的市场之一。按照SAP的官方说法，中国是SAP的第二故乡。

另一方面，SAP并不只是把中国单纯地当成一个市场，而是真正融入中国，将中国作为创新的基地，SAP在中国设立了一个超过3000人的研究院，李瑞成正是SAP中国研究院院长。

李瑞成告诉记者，SAP中国研究院是SAP全球四大研究院之一，规模是除了德国总部之外第二大研究院，仅次于印度研究院。而且，不同于很多外企在中国的研究院职能，SAP中国研究院是SAP全球研发体系的一部分，不止是服务于中国市场，还有创新的职责，更要把中国先进的经验输出给全球。

“中国经济能如此高速的成长，规模达到全球第二，一定会有很多先进的技术和经验，因此，我们除了把国外的技术引进来，同时也肩负着把这些先进的技术输出到国外的重任。” 李瑞成表示。

基于这一定位，SAP中国研究院提出“创新在中国，为全球市场服务”，不止是完成产品的研发和交付，也负有技术创新的重任。在SAP的智慧企业产品体系中，SAP中国研究院分别承担了智能制造、财务等多个模块的研发。另外，SAP中国研究院还参与了SAP HANA和SAP HANA Cloud Platform等众多核心技术的研发。

实际上，李瑞成所领导下的SAP中国研究院做得非常出色，各项指标在众多研究院中名列前茅，15项指标中14项位居第一，一项第二。

值得一提的是，在SAP中国研究院研发的众多技术中，智能制造是一个重要内容，这也让李瑞成更全面、深入地审视中国的制造行业的发展。

“中国制造行业正在经历转型升级的过程。一般而言，工厂要依次经过自动化、信息化、数字化、智能化四个阶段，逐次完成升级，但也可以跨越式发展。目前，大多数中国企业还出于信息化和数字化的阶段，距离智能化还有一段距离。”李瑞成表示。

李瑞成表示，在推进智能化的过程中，一定要避免唯技术论，而是要把场景与人工智能、物联网等技术结合。

“只有基于应用场景的技术才能真正落地。”他介绍说， SAP 与合作伙伴今年汉诺威展期间联合发布了500多个基于场景的人工智能应用。另外，SAP中国研究院与中国科学院沈阳自动化研究所联合发布了适用中国场景的第三代自适应模块化智能制造解决方案，可以进一步帮助中国企业实现智能制造。

“我相信，中国企业5到6年内一定会迎来人工智能的新一轮红利。SAP将积极参与其中，为中国企业的智能化提供全面的技术支撑，帮助中国企业迈向智慧企业。”李瑞成表示。