AWS为容器在华布局：Fargate 10月落地中国，EKS很快也将落地

至顶网软件与服务频道消息： 云原生技术的兴起，给软件行业带来不小的冲击，甚至说颠覆也不为过。它让应用程序有了明显的代际之分:传统应用与现代应用，也让越来越多的企业选择了拥抱现代应用。在现代应用的开发中容器无疑是最重要的技术，不管是微服务、DevOps以及CI/CD等都建立在容器之上，因此，容器也成为当下最受关注的软件技术。面对市场需求，AWS推出了多种容器技术，包括Amazon EC2 Container Service(ECS)、Amazon Elastic Container Service for Kubernetes（EKS）以及AWS Fargate，并凭借强大的品牌号召力和技术实力，让51%的Kubernetes工作负载在AWS上运行。日前，AWS现代化应用产品市场负责人 Aaron Kao来华就AWS在容器方面的技术进展与媒体进行了交流。

AWS现代化应用产品市场负责人 Aaron Kao

AWS的“双披萨团队”实践

“我们亚马逊自己也是软件行业这一变化的亲历者。”AWS现代化应用产品市场负责人 Aaron Kao在日前举行的媒体沟通会上表示。

他介绍说，在2000年时亚马逊网站还是一个超大型的单体应用，非常不灵活。如果想添加新产品，就必须对源代码进行编辑、修改和重新编译和部署。而当时有很多不同团队，都必须到一个管道中来进行这个单体应用的开发，相互之间干扰很大，非常不便。后来，亚马逊启动了微服务的改造，引入DevOps等现代软件开发方法，才逐渐解决这个问题。

当然，这个改变显然是长期的，也不容易，因为进行现代应用的开发意味着改变，包括架构模型、运营模型、软件交付、安全模型以及数据管理等等都需要改变。

以架构模型为例。随着代码量不断加大，添加或者是改变单体应用程序的功能就变得更加复杂。为了解决这个问题，微服务应运而生。通过引入微服务的体系架构，将应用细分为多个小的服务（功能）模块，每个服务执行一个功能，之间互相独立，相互之间通过一些轻量级的API来连接。这样大幅降低了服务之间的耦合性，让每一个团队都可以对自己所负责的服务来独立决策，从而促使了快速决策，加快了软件交付速度。

他介绍说，为了方便微服务的落地，AWS就引入小团队的办法。在AWS内部有个“双披萨团队”的说法，也就是一个软件开发团队的人数控制在2个披萨可以吃饱，否则就是人太多了，会影响开发效率。

ECS、EKS、Fargate，三剑出鞘

带动软件行业变化的不仅是软件架构的变化，背后也离不开计算模型的变化。实际上，是这两者相互促进，共同推动了软件行业的进步。比如，这些年来，计算模型经历从物理机到虚机，然后是容器的崛起、无服务器计算的兴起，各种计算技术的出现给软件的开发和部署带来了很大的变化，尤其是容器技术。Gartner就预测，到2022年全球会有75%的企业会使用基于容器的技术构建它们的应用系统。

“我们可以看到，容器非常受欢迎，成长非常快。而且这些用户不分行业也不分大小。比如，并不限于互联网企业，很多传统企业在使用这个技术。”Aaron Kao说。

他表示，以前人们对容器相关技术的很多担心，比如容器能否很好地支持有状体应用、安全问题突出以及Kubernetes过于复杂影响普及，现在看来都不是问题，有问题也都慢慢得到了解决。

在容器的普及过程中，各云服务商起到很重要的推动作用，AWS正是其中之一。AWS从2014年开始支持容器，当时推出的是弹性容器服务ECS（Elastic Container Service），支持在EC2实例里运行Docker容器。2018年6月，随着K8s成为容器编排的事实标准，又正式推出了面向K8s的EKS。

AWS在容器领域的布局

在容器技术方面，AWS Fargate尤其值得一提。与EKS和ECS是其他云服务商普通提供的服务不同，Fargate是AWS的独门绝技。Fargate于2018年面市，它是AWS在容器技术领域的一个创新。

AWS Fargate 是一种计算引擎，利用它用户无需管理服务器或群集即可运行容器，也就是说无需再要EC2，不必再预置、配置和扩展虚拟机群集即可运行容器，大大方便了容器的部署和管理。

目前，AWS Fargate还只能支持ECS，不过，Aaron Kao表示支持EKS的Fargate很快就会出来。另外，值得高兴的是，就在10月8号，AWS宣布Fargate落户中国，光环新网、西云数据两个合作伙伴都已经能提供该服务。Aaron Kao还透露，EKS也很快会落地中国。

Aaron Kao特别强调了AWS EKS的优势。他表示AWS EKS服务有5个优势：首先，AWS EKS服务是生产级，包括应用的稳定和可靠能满足客户需要。其次，AWS对安全尤为关注，AWS确保客户怎么能够获得最新的安全补丁。第三，AWS EKS提供的是原生的社区体验，与社区版本体验一致，不是一个单独的分支。第四，AWS EKS能与AWS其他各种服务进行无缝的集成，AWS服务的广度和深度能给客户提供非常大的方便。最后，AWS与CNCF和上游的Kubernetes项目组开展关系紧密，确保采用的都是最新的K8s技术。

“根据CNCF的数据，51%的Kubernetes工作负载在AWS上运行。由此可见，AWS是运行Kubernetes的一个非常好的平台。” Aaron Kao表示。

他说，接下来，AWS还会继续创新，确保产品更好用。比如，AWS让EKS和更多服务（如AWS Identity and Access Management）进行集成；在计算引擎方面，Fargate也会创新。另外，安全上也会继续加强，会确保用户能够对微服务的全节点进行控制等等，最终目标是能帮助客户更好地使用EKS，最后创造更大的商业价值。