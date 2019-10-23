 IBM发布Watson Anywhere AI计划新功能

IBM更新了Watson AI工具以帮助客户消除一些可能会妨碍他们实施基于人工智能的技术的数据复杂性。

至顶网软件与服务频道消息： IBM更新了Watson AI工具以帮助客户消除一些可能会妨碍他们实施基于人工智能的技术的数据复杂性。

这些更新都是IBM所谓的“Watson Anywhere”计划的一部分，该计划是要在任何类型的云计算平台上扩展AI，目的是为了让无论存储在哪里的AI都可以访问数据。

Watson Anywhere是建立在开源Kubernetes项目基础上的，让客户可以连接数据无论这些数据在什么位置，此外还可以使用一系列微服务包括Watson Openscale和Watson Assistant，其中Openscale是一个开放AI平台，可以帮助客户检测AI模型偏差等问题并了解AI如何做出决策，而Assistant可以帮助企业建立诸如虚拟客户助理之类的对话界面。

Watson OpenScale的新功能中有一项名为“漂移检测”的功能，该功能让客户可以解决有关数据隐私和算法责任的问题，通过对比生产和训练数据以及模型创建的预测结果，向用户显示AI模型已“漂移”了多远。

Watson Assistant新增了语音交互助手功能，可以轻松地将AI助手接入客户呼叫中心所使用的交互式语音响应系统中，从而让呼叫者将能够以自然语言提出问题，并找到所需的答案。

Watson Discovery是一款由AI驱动的搜索产品，使用自然语言处理和机器学习在整个企业组织中查找数据。该产品新怎过了“ Content Miner”工具，使得在大型数据集中搜索特定类型的内容（例如文本或图像）变得更加容易。Watson Discovery提供了一种“简化的设置格式”来帮助非技术用户，此外还有“指导经验”功能会推荐配置项目的后续步骤。

同时，IBM的Cloud Pak for Data数据分析集成平台现在已经通过认证，可以运行在Red Hat的OpenShift容器编排平台上。IBM表示，客户可以放心“所有组件都来自受支持的来源，并且容器映像不包含已知漏洞，最重要的是，运行中的容器是跨Red Hat Enterprise Linux环境兼容的，不管是私有云、公有云还是混合云”。

此外，IBM还分享了一些示例来说明客户是如何使用Watson AI构建自己AI系统的，包括毕马威和法航荷航集团等客户。以毕马威（KPMG）为例，该公司一直与IBM合作通过OpenScale服务为客户的AI项目提供“更好的治理和可解释性”。

毕马威全球和美国创新负责人Steve Hill表示：“IBM开发AI工具的策略是让客户不管数据在哪里都可以运行AI，这正是我们选择OpenScale的原因——我们需要多云可扩展性，从而为客户提供我们所说的透明度和可解释性。”



法航荷航集团表示，已经使用具有语音交互功能的IBM Watson Assistant开发了一个“My Interactive Assistant”的新语音助手，这个语音助手可以大幅减少文件处理时间，从而改善客户服务。