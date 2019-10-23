 与微软的新交易增加了SAP的收入，但是该公司新的管理团队仍然面临挑战

SAP SE提前11天披露了自己的收入状况，因此已经出过了风头，所以，今天上午的高管电话会议更多的是新的联合首席执行官Jennifer Morgan和Christian Klein的亮相，而不是新闻发布。

至顶网软件与服务频道消息： SAP SE提前11天披露了自己的收入状况，因此已经出过了风头，所以，今天上午的高管电话会议更多的是新的联合首席执行官Jennifer Morgan和Christian Klein的亮相，而不是新闻发布。

尽管如此，会议上还是宣布云服务预订量增加了39％，云收入增加了37％，再加上毛利率的显著提升，这些好消息足以刺激SAP股票的股票价格在早盘交易中上涨超过2％。

该公司的首席财务官Luka Mucic表示：“ 4月份，我们承诺将更加关注利润，显然，我们正在兑现自己的承诺。……我们以强劲的营收势头取得了这一成绩。”

今天公布的成绩是在SAP和微软宣布结成合作伙伴关系的几个小时之后宣布的。根据双方的合作伙伴关系，微软将把SAP的云平台服务捆绑到一个打包产品中，以加速客户向微软Azure云的迁移。SAP表示，这次合作帮助该公司在这一季度实现了云预订量翻番。

在主流云供应商中，SAP与微软的关系最为亲密，然而，该公司的高管们表示，这并不会导致该公司在平台方面会有所偏废。Morgan（如图）表示：“我们认识的很多客户都在使用AWS和谷歌云平台。……他们仍然拥有自己选择平台的权利。”她表示，S/4HANA数据库将于第四季度在阿里巴巴集团控股有限公司旗下的云平台上上线。

该公司表示，和微软的合作是该公司最近关注合作关系的一种体现，旨在帮助客户简化迁移工作。Mucic表示：“我们大力发展与超大规模企业的合作伙伴关系。” Morgan表示SAP目前在全球已经有27个“转换工厂”，支持全球客户迁移。

云是新的数据库

Constellation Research Inc.的分析师Holger Mueller表示，保持云不可知的状态对于公司的未来至关重要。他说：“四年前，SAP表示将像过去对待数据库供应商一样对待供应商：作为客户部署选择。……我们看到该策略正在发挥作用。”

按固定汇率计算，软件许可收入下降了4％，为9.32亿欧元（10.4亿美元），和上一季度6％的下降速度相比有所放缓。如果都按照固定汇率计算，新的云和软件订单增长了15％，总收入增长了10％，达到68亿欧元（76亿美元）。

该季度，云计算的毛利率出现了显著增长，提高了5.4个百分点，达到了69%。按固定汇率计算，营业利润也增长了15％，营业利润率增长了1.5％。两者都符合即将卸任的首席执行官Bill McDermott今年早些时候对投资者的承诺，即在未来几年中将更重视利润率而不是增长。

S/4HANA内存数据库的采用，巩固了SAP的策略，即整合众多并购资产，继续稳定增长，增加500家新客户，总客户量达到12,000。该公司表示，将近40%的安装量都来自新客户。

SiliconANGLE姊妹市场研究公司Wikibon的首席分析师Dave Vellante在最近的分析视频中表示，鉴于SAP面临的整合挑战，S/4HANA的持续增长非常重要，这个问题将左右新任联合首席执行官们的议程。他表示：“SAP面临的最大技术挑战是使所有这些东西协同工作。”

在今天的会议中，最近一项值得注意的收购是该公司在去年以80亿美元收购了Qualtrics Inc.。Qualtrics的调查软件可以帮助企业获取关于自身产品的反馈，目前正在与SAP的人力资本管理和客户体验产品进行集成，这一举措的目标是在企业高级管理人员中打开市场。

Morgan表示：“Qualtrics重新定义了我们进行对话的方式。……它不仅告诉客户造成损耗的原因，而且还会告诉客户将来会出现损耗的位置。这使它成为高级管理人员的议题。”

SAP并未按产品线划分营收业绩，但表示包括Qualtrics在内的SuccessFactors Employee Central HCM在该季度增加了150多家客户，在全球共有3500多家客户。Qualtrics的首席执行官Ryan Smith表示，SAP的追加销售策略正在发挥作用。他表示：“无论在任何时候加入SAP，我们的交易规模都会增加30％以上。”

Constellation的Mueller表示，Qualtric的“将事务性数据与定性数据相结合的构想是一个很好的愿景……但SAP必须表明架构将是什么以及路线图是什么。”

尽管目前的基数还很小，客户和体验管理部门（包括Qualtrics）在本季度中的云收入增长了92％，总收入增长了69％。该部门上个季度还在亏损，到本季度已经略有盈余了。

该公司还宣布，以固定汇率计算，其智能支出G增长了18％，达8.28亿欧元（9.24亿美元）。

该公司还宣布，按照固定汇率计算，其智能支出部门（Intelligent Spend Group）实现了强劲增长，增幅达18%，达到了8.28亿欧元（9.24亿美元），其中包括SAP Ariba电子商务、SAP Concur费用管理和SAP Fieldglass劳动力管理。