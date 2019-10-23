Teradata瞄准Hadoop将Vantage分析平台带入Google Cloud

Teradata今天宣布与Google合作，将旗舰的Vantage分析工具包引入Google的云平台。

至顶网软件与服务频道消息：Teradata今天宣布与Google合作，将旗舰的Vantage分析工具包引入Google的云平台。

Vantage是一个面向商业智能团队的软件套件，提供他们完成工作所需的所有核心功能，让员工可以使用从Spark到TensorFlow的各种分析引擎以及各种编程语言来处理数据，以及一些连接器将数据导出到外部工具做进一步处理。

Teradata将在Google Cloud以托管服务的方式提供Vantage，以处理客户部署的日常维护工作，包括安全和基础设施管理。

Vantage将于2020年上半年在Google Cloud上发布。与此同时，Teradata还计划发布该工具包的新功能，这些功能也将在AWS和微软Azure云平台上提供。

Teradata将推出按需付费的计费选项，让企业能够根据处理的数据量进行计费。与此同时，还新增了存储选项，支持AWS、Azure和Google Cloud的对象存储服务，这些服务以较低成本来保护文档等非结构化数据。

Teradata产品管理副总裁Ashish Yajnik表示：“我们让公司能够仅在需要时启用小规模且具有弹性的资源，然后只为所使用的资源付费。在全球范围内支持Google Cloud Platform，将为客户在使用Teradata Vantage的方式和位置方面提供无与伦比的选择和灵活性。”

Teradata把Vantage定位为面向那些希望摆脱Hadoop数据处理框架的企业。几年前Hadoop快速普及，但是此后的普及速度大大降低了。Teradata将推出一个名为Hadoop Migration Program的新工具和专业服务捆绑包，让企业更轻松地转向采用Vantage。

对于Google来说，与Teradata合作将使它能够扩展可供其云平台用户使用的分析工具选项，甚至可以帮助Google赢得更多订单。Google的销售人员现在可以把目光瞄准那些在本地基础设施或者云平台上运行Vantage、并且考虑进行切换的企业。