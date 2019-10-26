 Testin下一代AI测试产品发布，全面提升易用性和自动化效率

作为 Testin 人工智能战略中的重要一环，iTestin 融合了目前测试领域最强的自然语言处理、文本识别、图标识别技术，全面提升了测试产品的易用性和自动化效率，在提升脚本编写效率一倍的同时，将脚本的维护成本降低了一倍。

至顶网软件与服务频道消息： 2019年10月26日，以“AI+未来”为主题的第二届NCTS中国云测试行业峰会在北京国际会议中心正式开幕。在本次大会上，Testin 总裁徐琨正式发布测试业务Testin云测的全新AI产品iTestin。作为 Testin 人工智能战略中的重要一环，iTestin 融合了目前测试领域最强的自然语言处理、文本识别、图标识别技术，全面提升了测试产品的易用性和自动化效率，在提升脚本编写效率一倍的同时，将脚本的维护成本降低了一倍。

Testin总裁徐琨演讲

进入人工智能时代，Testin 将AI智能化作为测试技术升级的重要推动力。为了降低测试人员的使用门槛，提升测试脚本录制的效率，iTestin 推出了业界首款基于自然语言的脚本录制功能，支持用自然语言的交互方式，完成测试自动化操作。例如，用户只需要输入“点击搜索”，iTestin 就能自动在App当前页面中检测并识别出搜索图标，并完成该图标的点击操作。传统的测试脚本需要大量的人工介入，通过手工框选目标控件来实现脚本录制和维护，而 iTestin 这种全新的自然语言脚本大幅降低了脚本录制的难度，也极大提升了产品易用性和脚本维护效率。

为了解决传统基于UI控件树获取文字、图标方法兼容性差、稳定性差的问题，Testin 打造了基于深度学习的OCR文字识别和图标识别引擎。在1000张具有代表性的App截图评测数据集上，Testin OCR模型文字识别精度超过了97%，全面超越了其他互联网公司提供的高精度OCR服务，并在文字识别正确率、算法运行速度等关键性能指标上都达到了业界最高水平。除此之外，Testin 的图标识别引擎对常见的“搜索、分享、返回、菜单”等类型图标实现了95%以上的识别精度。针对自定义图标，Testin实现了基于深度学习的“以图找图”算法，通过图标智能匹配实现了95%以上的自定义图标识别精度。

据Testin CTO陈冠诚介绍，针对App的场景特点，Testin采集了20余万张App UI截图，基于Testin数据的数据标注服务，标注了百万级别的文字和图标，再结合数据增强技术，构建了测试业界最大规模的千万级数据集用于模型训练。随着iTestin的推出，Testin会继续推进AI在各类测试产品上的应用落地，进一步提升产品的智能化水平，不断提升产品和服务的易用性和工作效率。

徐琨强调，“这只是AI测试新时代的一个开始，未来的测试产品会更智能，更简单，更易用。Testin会不断推进AI测试的演进，为客户创造更大的价值。”