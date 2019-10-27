 重磅：美五角大楼将100亿美元JEDI云计算合同授予微软

微软赢得了美国国防部备受争议的100亿美元、为期10年的云计算合同，击败了云计算领头羊AWS。

至顶网软件与服务频道消息： 微软赢得了美国国防部备受争议的100亿美元、为期10年的云计算合同，击败了云计算领头羊AWS。

过去一年中，亚马逊（Amazon.com）旗下的云计算部门AWS一直被是JEDI（Joint Enterprise Defense Infrastructure）合同的首选，部分原因是AWS在云服务提供商中占据的领先地位。今年美国国防部发表声明宣布了该合同授予微软。

根据JEDI合同，如果所有选项都得到执行，那么未来10年五角大楼将在云基础设施和服务上花费高达100亿美元，竞标者曾经包括IBM和Oracle，但今年4月范围缩小至AWS和微软。云服务将帮助美国国防部分析和处理大量的机密和敏感的军事数据。

美国国防部首席信息官Dana Deasy在声明中表示：“根据国防战略规定，我们必须提高发展和部署现代化技术能力的速度和效力，以提高员工的能力。国防部制定数字现代化战略正是为了实现这一必要性。该合同的授予是执行数字现代化战略的重要一步。”

Deasy补充说：“在授予该奖项之前，国防部与总检察长交换了意见，后者告知了继续推进这一流程的决定。”

不管哪家厂商赢得这份合同，都将是一次巨大的胜利，因为这可能会影响到未来美国政府很多规模达数十亿美元的合同。

因此，这对微软来说就是一次巨大的胜利，微软一直致力于在云计算服务领域取得成功，它的云计算服务覆盖了从Office 365等应用到Azure云基础设施服务，而且这对微软首席执行官Satya Nadella来说也是一次胜利，多年来他一直专注于带领微软回归于专注云服务。

Moor Insights总裁兼首席分析师Patrick Moorhead表示：“就其规模和功能而言，我完全期望AWS能够赢得JEDI，但在军工领域的发展来看，微软与Oracle和SAP的结合，以及客户端计算能力，都使微软获得了胜利。”

Constellation Research分析师Holger Mueller指出，这是Azure有史以来最大一笔合同和工作负载。“对微软而言这是一次巨大胜利，”这也使得微软在赢得领先地位方面向AWS发起了更令人信服的挑战。

同时，丢掉JEDI合同对AWS是一次沉重打击。AWS的收入增长已经连续几个季度放缓，昨天公布的第三季度财报显示，收益下滑了35％。

在提供给媒体的新闻发言人声明中，AWS表示对于这一决定感到震惊。该新闻发言人说：“AWS是云计算领域的领导者，仅对同类产品进行详细评估显然会得出不同的结论。我们仍然坚定地致力于继续为数字化领域实现创新，在这个领域，安全性、效率、弹性和资源可扩展性是成败的关键。”

此外微软被认为不可能击败AWS，因为后者拥有更广泛的安全认证。但是微软一直在努力使安全性达到联邦政府的最高标准。显然，原本定于年初授予合同而后来宣布延期，给了微软时间去加强安全性，令五角大楼感到满意。

本周早些时候，美国国防部长Mark Esper退出了对该合同的审核，因为他儿子在IBM工作，他说他希望避免出现利益冲突，尽管IBM已经没有参与竞标了。Esper自8月份宣誓就任国防部长以来，一直负责评估Amazon和微软的竞标。

今年7月，美国总统特朗普表示，在听到微软、甲骨文和IBM等公司的“大规模抗议”之后，他正在“调查” JEDI合同。

不管真假，人们都在猜测特朗普是否参与了拒绝Amazon的决定，因为此前他层多次抨击过Amazon。Amazon首席执行官Jeff Bezos也是《华盛顿邮报》的所有者，而《华盛顿邮报》刊登过很多有关针对特朗普的强硬故事。

据《纽约时报》报道，“前国防部长Jim Mattis的演讲撰稿人，作为五角大楼将运营迁移到云端的支持者，他在计划下周初版的新书中称特朗普希望拔掉Amazon这个眼中钉，把合同授予另一家公司。”