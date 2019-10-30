 释放数据价值，人人都是数据分析师 永洪科技发布首款桌面智能分析产品

10月25日，在永洪科技主办的“智同道合，数创未来”为主题的首届数据分析技术与应用高峰论坛上，永洪科技正式对外发布首款中国独立自主的桌面智能分析产品Yonghong Desktop。

至顶网软件与服务频道消息： 10月25日，在永洪科技主办的“智同道合，数创未来”为主题的首届数据分析技术与应用高峰论坛上，永洪科技正式对外发布首款中国独立自主的桌面智能分析产品Yonghong10月25日，在永洪科技主办的“智同道合，数创未来”为主题的首届数据分析技术与应用高峰论坛上，永洪科技正式对外发布首款中国独立自主的桌面智能分析产品Yonghong Desktop。 Desktop。

作为新技术新应用新业态的推进者、建设者、见证者，永洪科技创始人及CEO何春涛先生携手团队成员、大数据技术专家、合作伙伴、媒体朋友等共同出席本次峰会，共同分享大数据应用实践案例，探讨数据技术行业发展趋势及如何构建绿色BI生态圈，助力更多企业实现智能化转型。

大会上，永洪科技创始人及CEO何春涛先生首先从过去一年国际国内的环境变动，分析大数据时代我们面临的困境与机遇。近一年的国际风云变动，使我们意识到必须不断通过自主研发去形成自有的科技系统，未来的发展必将是越来越多的企业向全球化迈进。

他认为未来自主可控的高性能计算能力会变成客户最关注的核心需求，自主可控的服务器会在未来不断发掘计算能力，而到2020年，国产桌面分析工具将成为主流。

基于这一前瞻性，经过许久的潜心研究、探索与打磨，在本次大会上，永洪科技重磅推出新品——敏捷型一站式桌面智能大数据分析工具Yonghong Desktop。提供一站式、敏捷、高效的数据治理及可视化分析能力，让客户轻松构建个人数据应用。

何春涛进一步向我们介绍了永洪科技是如何利用高性能引擎，通过一个一站式自主分析的桌面软件，企业里的每一个人释放数据价值，人人都是数据分析师，他们可以获取数据，可以在这Desktop上面做数据治理，无论是AI、BI，获取的数据洞察数据价值可以一站式协同，而后台由高性能引擎，管AI、BI甚至是大屏的填报全都放到一个小的Desktop上面。

通过何春涛的介绍我们可以了解，企业的业务可以在永洪科技Desktop上面做很多很多具体的工作，自助式的数据分析与分享协作、支持中国式的复杂报表、全方位的数据探索和智能探索。企业的业务人员，可以通过一个非常简单易用Desktop桌面，轻松使用这个软件，通过点击和拖拽就可以快速构建各种可视化的报表和分析，里面内置的各种分析算法能力也非常的丰富，在找到数据的价值获取数据洞察之后，可以一键式的到我们的钉钉、飞书等等各种协同软件上面，一键式分享。

永洪科技Desktop中还预制了各种各样的模型，这些模型包涵帮助企业计算统计业务的模型以及统计中使用的各种各样算法、包括相关性分析曲线性分析等等，可以实现客户挖掘、经营风险识别、全方面获客分析等功能。同时，凭借着永洪科技从2012年起开始的高性能计算技术积累，永洪科技Desktop的计算能力在已经处于世界领先水平，达到了桌面计算可以实现一亿条数据分析的计算能力。

通过简单的对比可以了解，跟美国最强的Desktop软件对比，永洪科技Desktop可以支持中国式报表、应用式报表、应用数据分析性能更加突出，并且在持续分析上面永洪科技还会不断进行加强。除此之外，永洪科技Desktop从使用价格上也比国外同类产品有很大优势，产品定价不超过200块钱/月，而且老客户还有特殊的回馈优惠政策，并针对高校的学生还有相应支持和补贴计划，要让永洪科技Desktop可以服务于企业，为之在数据分析上面提升能力，真正地去释放数据的价值。

同时因为Desktop是企业里面业务人员来使用，永洪科技为了实现“人人都是数据分析师”的目标，还打造了一个成熟学习、扩展、交流的生态圈，包括永洪科技的社区，去访问社区的话，就会发现其实在今年三季度永洪科技的社区已经变得更加的成熟了，里面有更丰富的知识、分享、问答、最佳实践，包括还提供了应用市场，这个应用市场是帮助永洪科技的合作伙伴可以把各种各样的好的计算的结果，好的分析的结果、应用，包括开发插件，可以很快很好地融入到永洪这个平台上面。在后台永洪科技有一个，就像顾问式的服务团队客户成功团队，不断确保永洪科技的伙伴和我们的客户，在客户成功上面的效果。

为全方位赋能与扶植合作伙伴，何春涛先生还公布了“智同211”计划，该计划预计在两年的时间内，帮助1000家中小企业成长，重点赋能与扶植其中的100家，为他们带来1亿元的合计年收入。

本次大会上，永洪科技高级副总裁邵文龙先生还为我们更深入的展示了Yonghong Z-Suite 新增重点功能：

—支持能力上，覆盖更广泛的数据源类型，支持数据热加载，新增脱敏功能，轻松满足不同需求。

—数据处理上，在Mpp数据集市针对一些场景如大数据量、多分组情况进行优化，优化导入数据，提高查询性能，并且在Mpp上支持两个大表以上的操作。

—业务场景上，支持更多业务场景，如大屏效果的酷炫展示、多粒度表达式、自由表的动态计算还有快速筛选度量数据等。

—智能运维上，降低管理员的投入，同时为最终用户提供更稳定可靠的环境。

同时，在填报与审批和移动端上都做了更新，分析能力与协作能力都进行了全面优化。目前永洪科技已有7大产品体系，未来新的能力将不断更新。

“数据价值，应用为先”永洪科技价值部总经理李波先生从财务分析、供应链分析、销售预测、代理商分析四大解决方案为大家讲解和展示永洪科技BI在具体实践中的应用：

“在数据应用领域，尤其在数据的处理、存储和使用上，企业投入了大量的资金，而一切的数据只有服务于企业的经营，并能够为企业创造价值，才有意义，否则我们所做的这种投入和成本就变得没有产出。”

在本次大会上，还邀请到用友网络、京东云 、银联智策、新华三等嘉宾，结合各自的行业与大数据实践经验为大家带来了精彩的演讲。同时在论道大数据圆桌论坛上，资本方嘉宾就目前的大数据和人工智能等技术的发展做了专题讨论。

作为大会的一个重要环节，在刚过去的两个月里，永洪科技开展了“2019年度数据分析最佳实践先锋人物评选”活动，评选委员会进过公正、严谨的审核，从众多的参选人中，最终评选出7位先锋人物。他们都是数据分析领域应用的引领者、排头兵。

“智同道合 数创未来”。“第一届数据分析技术与应用高峰论坛”，已圆满结束，永洪科技期待与广大合作伙伴一起，建立一个绿色的BI生态圈，打造数据全生命周期产品线，为更多客户提供场景化和行业化的应用，助力更多企业实现智能化转型。