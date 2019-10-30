IDC：华为云市场份额第一，领跑中国DevOps云服务市场

华为云DevCloud凭借领先的产品能力、卓越的本地化服务能力、完善的生态体系以及前瞻的战略规划进入了领导者（Leaders）象限，在市场表现与现有能力两大维度均排名第一，全面领跑DevOps云服务市场。

至顶网软件与服务频道消息：当前，随着企业数字化转型的不断深入，新业务模式和频繁变化的服务需求都对企业的IT系统支撑能力带来新的考验。越来越多的企业开始尝试利用DevOps的理念和模式，实现快速交付和变更系统，以便于快速响应市场的变化、用户的需求。

日前，全球领先的专业市场调查机构国际数据公司（IDC）发布了《IDC MarketScape：中国DevOps云服务市场2019厂商评估》报告。此报告中对中国主流DevOps云厂商从战略（Strategies）、能力（Capabilities）两个维度进行了全面评估，并给出相对市场份额（Relative Market Share）。其中，华为云DevCloud凭借领先的产品能力、卓越的本地化服务能力、完善的生态体系以及前瞻的战略规划进入了领导者（Leaders）象限，在市场表现与现有能力两大维度均排名第一，全面领跑DevOps云服务市场。

为什么DevOps云服务市场很重要？

随着5G、云、AI等技术的蓬勃发展，我们正在进入一个万物感知、万物联接、万物智能的世界，软件几乎已经渗透到了现代产业的方方面面。智能时代，软件服务化、云化成为风向标，数字经济迅猛发展，企业的软件研发进入转型快车道。

DevOps正在成为被广泛接受的软件交付新模式，帮助企业构建关键竞争力。据调研数据显示，近80%的企业接受DevOps并积极向DevOps转型。通过DevOps，研发模式、组织、流程、工具不断变革，产品交付效率大幅提升。DevOps概念的深入人心，离不开云计算、容器/Docker、微服务、敏捷等相关概念和实施的成熟发展。其背后本质是企业IT的精益运营，以面对更快的业务试错与业务创新。

我们知道，当前市场需求和技术变化十分迅速，为了配合市场的需求，软件开发周期就要变短，但是软件质量却不能降低。因此，DevOps（Devlopment和Operations）重视“软件开发人员（Dev）”和“IT运维技术人员（Ops）”之间沟通合作的文化、运动或惯例——通过自动化“软件交付”和“架构变更”的流程，使得构建、测试、发布软件能够更加地快捷、频繁和可靠。

DevOps理念指向“高度的自动化”，试图制定一条从开发到运行自动运行的流水线，最大程度地摆脱人工的束缚，达到企业生产力的升级。比如，依托自动化工具把开发、测试、发布、部署的过程整合，实现高度自动化与高效交付；高质量的软件发布标准，整个交付过程标准化、可重复、可靠；整个交付过程进度可视化，方便团队人员了解并控制项目进度。

此外，DevOps能够改善公司组织文化、提高员工的参与感。DevOps是一种文化转变，打破了以往开发和运维之间的隔阂，或者说考验鼓励更好的交流和协作以便于更快地构建可靠性更高、质量更好的软件。由此可见，如果能采用DevOps，企业就能够进行更多的创新，缩短开发周期，将产品更加快速地推向市场；同时创造差别化的公司业务和价值，提高组织效率。

华为云缘何成为了中国DevOps云服务市场的领跑者？

在DevOps实践上，华为一直积极地探索，不断演进研发模式、流程、工具并取得成果——打造了华为云DevCloud。华为云DevCloud践行DevOps理念，提供一站式、全流程、安全可信的DevOps平台，集华为30年研发实践、前沿研发理念、先进研发工具为一体，面向开发者提供研发工具服务，让软件开发简单高效智能。

华为云DevCloud，一站式DevOps平台

目前，在DevOps云产品的覆盖度方面，华为云DevCloud提供了项目管理、代码托管、流水线、代码检查、编译构建、云测（测试管理、接口测试、性能测试）、移动应用测试、部署、发布、应用运维管理、应用性能管理、CloudIDE、华为开源镜像站等服务，覆盖软件交付的全生命周期，打造全云化研发场景，开发、测试、部署、运维、运营等一切研发活动都在云中完成，全面支撑落地DevOps，助力企业研发模式转型，提升软件研发效率和质量。

比如在代码检查上，华为云DevCloud支持14种主流语言的检查；4000+条检查规则涵盖OWASP、CWE、MISRA、复杂度等标准指标；支持跨函数的深度检查；精准定位代码缺陷并提供修复建议； 可自动分配问题责任人；提供54种系统规则集以及自定义规则集能力。

在云测方面，华为云DevCloud测试管理提供进度、覆盖率、仪表盘、测试流程自定义等管理能力；接口测试基于Swagger自动生成测试脚本，免代码编写；接口测试支持Restful、HTTPS等4种类型接口；性能测试支持10万级别TPS的加压能力、3种加压策略、8种性能指标；性能测试可基于Swagger自动生成脚本；性能测试支持HTTP/HTTPS协议； 接口测试与性能测试均支持可视化编辑、7类30个预置检查点、内置变量、自定义变量、关键字驱动测试、多环境管理等能力。

总之，华为云DevCloud提供了一站式DevOps平台，基于微服务、UI 集成与数据关联等技术，企业能够以项目为中心无缝平滑使用项目管理、代码托管、流水线等DevOps工具服务，可以实现项目需求-计划-文档-Wiki-代码-测试用例-缺陷-软件包等之间的追溯。

华为云DevCloud基于内置项目流程、各种模板、参数、可视化等降低用户使用门槛，提升使用效率，并通过流程、模板、构建环境、部署模板、参数等自定义能力，满足用户的特定场景的需求；应用人工智能、机器学习等能力，增强故障智能管理分析与预测以及性能分析。

同时，通过兼容业界标准或规范、协议、开放能力API、插件开放平台等方式，华为云DevCloud可以集成和管理第三方或开源DevOps工具，并提供了66种RestfulAPI，保证了兼容性和开放性。

在安全和合规性方面，华为云DevCloud构建了全方位的安全防护体系，包括机房安全、硬件安全、软件安全、数据安全、运维运营安全等，并通过了等保三级认证、CSA-STAR、 ISO27001、SOC审计、可信云服务认证、可信云金牌运维专项评估、云服务用户数据保护能力认证、工信部云计算服务能力评估、网信办网络安全审查、国际通用准则CC EAL3+等。华为云DevCloud还针对DevOps流程进行安全保障，涉及访问控制、鉴权、基于角色与权限的细粒度授权、审计日志、数据传输与通讯安全、数据保密性、数据可靠性、可用性。

华为持续对研发能力的投入为华为云DevOps提供了强大的技术优势。同时华为云DevCloud在研发团队、云原生架构、人工智能、开源社区等方面的投入，也为其保持技术优势提供了保障。此外，华为云遍布全国的销售团队，并在多个城市专门设立了软件开发云创新中心，同时拥有上千家合伙伙伴，提供华为云合作伙伴计划，并参与或者支持诸多社区，为客户提供丰富的销售、技术支持、专业服务等资源，使能企业更好地进行研发能力变革与转型。

正是这样的实力，华为云DevCloud在政府、金融、教育、制造、能源、软件服务外包、软件产品公司等行业得到了广泛落地。目前，华为云DevCloud为30＋万开发者提供服务，并在30+个中国软件产业较发达的城市园区落地。

领跑市场的华为云，为DevOps生态做出了哪些贡献？

虽然当前整个业界已经对DevOps的价值达成共识，但是对DevOps平台的认知亟待培育。基于过硬的产品实力，华为云在DevOps生态方面进行了卓有成效的工作，通过线上（客服电话等）以及线下（社区活动、城市常驻服务团队、专家团队等）提供技术支持、实践训练营、敏捷与DevOps咨询、培训与认证等服务，助力企业及开发者掌握工程方法、最佳实践以及工具链产品，切实提升软件交付效率与质量，从而加速DevOps在行业中的落地。

教育生态方面，在中国软件行业协会和示范性软件学院联盟组织下，100＋所示范性软件学院已经与华为、中软等企业和高等教育出版社联合申报了《示范性软件学院教育改革经验分享与引领未来新工科探索》教育部新工科研究与实践项目，并签署了新工科建设的合作备忘录。华为为该项目提供DevCloud资源，提升高校学生实战能力，并参与软件工程专业核心课程建设，在多个方面进行持续探索；华为还与中软国际ETC，青软实训等培训机构展开合作，更好地普及DevOps。

华为云免费为企业和开发者进行DevOps成熟度评估。针对开发者，华为云投入建设黑土地“沃土计划”，大力度普惠开发者，从了解、学习、开发、验证、商业化等环节支持开发者，赋能渠道全覆盖；华为云拥有丰富的开发者产品并提供开发者资源（门户网站、社区运营、远程实验室、认证、培训、课程、大赛、MVP、技术沙龙、云享专家、云智俱乐部等），邀请专家在创新中心进行分享，为开发者提供培训教程，帮助开发者使用华为云开放能力。

比如社区开设了13个技术专题分论坛，专家博客，独家呈现专家观点，目前共涉及14个服务；线上DevOps实战营为企业客户的DevOps转型持续推出重磅线上实战营，时间跨度7天-21天的课程，涉及微服务、容器和DevOps。

此外，华为云还参与国家研发运营一体化能力（DevOps）标准编制，与中国信息通信研究院等合作制定相关标准与规范。华为云也积极参加DevOps会议和Apache基金会、CDF基金会、CNCF 基金会等开源组织，支持社区工作，分享DevOps优秀实践和理念。

例如，作为初创成员代表，华为加入Linux基金会下新兴开源基金会CDF（Continuous Delivery Foundation），推进CI/CD 工具开发形成行业规范和垂直合作解决方案；向CDF开源CDDL规范，打造持续交付业界统一的编排和执行标准。

结语

随着数字经济和企业转型的提速，中国DevOps云服务市场前景广阔。华为云将围绕“平台型软件生态”、“一站式可信DevOps平台”等战略目标，持续在可信软件工程、DevSecOps、智能化研发、全栈搜索、移动应用一站式开发、能力开放、解决方案等方面进行压强投入，使能企业数字化转型。

同时，据了解，华为云还计划进行DevOps领域的投入，加速技术能力提升；进一步在城市园区、关键行业等进行战略性布局，实现业务倍增计划；通过开源社区、基金会、标准组织、合作伙伴支持等方面进行加大投入， 以构建共赢的平台型软件生态。