易观的成长观：精雕细琢 有效增益

2019易观A10数据智能生态大会上周在上海举行。没有冗长的开场，也没有客套的照本宣科。就连第一个上台的也不是易观自己家的人。

2019易观A10数据智能生态大会上周在上海举行。没有冗长的开场，也没有客套的照本宣科。就连第一个上台的也不是易观自己家的人。

开场发言第一个环节，他们就请上了用户——药兜网。

这样奇特的开场方式让很多在座的听众和媒体朋友惊讶。作为在数据行业中有影响的峰会，去年易观A10的全网播放量几千万次，也就是某种程度上来说易观把几千万次的曝光机会给了他们的用户。

此前A10数据生态峰会，易观都是第一主角。

但这次易观创始人于揚巧妙地让出了C位。他在最好的演讲时段，请出了用户易观方舟Argo社区的用户代表药兜网分享。

不难看出，仅仅面世半年的Argo社区对创新团队的赋能与影响。这也是易观创始人于揚今年不断推动“让数据能力平民化”的重要一步。

用户需求在哪里 易观就在哪里

今天我们所熟知的易观，特指的是2012年成立的易观大数据，从成立第一天起就是一家产品及技术驱动的大数据公司。易观从做行业研究、做数据分析，再到如今技术与服务融合的数据智能产品和技术提供商，创始人于揚认为，今天的易观传承了母公司19年的品牌和强大的分析能力，“我们这不是转型，而是升级。“他说。

易观创始人于揚

早年易观做了很多的行业分析，事实证明这些行业分析确实也很受欢迎，但是客户提了三个问题，让易观开始重新定位自己。

“第一个，你的行业分析报告的周期太长了，十天、半个月的；第二个，你的行业分析是没法具像到用户和产品层，它是中观的，不是微观的；第三个，更新频次慢，用户不能自己查询问题，只能按照你的报告结果来看一二三四五。”于揚说。

这种呼声越来越多，易观决定要满足用户需求，跟着用户走。用户需求在哪里，易观就在哪里。

2012年易观成立易观大数据，经过三年数据采集、产品研发的积淀，2015年易观推出第一款产品易观千帆，以数据来量化问题。如今易观千帆在市面上仍是一个十分受欢迎的竞争分析、运营分析、投资分析的工具。

“那量化之后，客户又说，我知道和竞争对手差在哪了，但是我应该怎么解决啊？”解决用户竞争存差问题的能力，就是2017年易观方舟推出时的初衷，于揚表示。“方舟就是这种能力”，今天的方舟不仅支持公有云部署，也支持私有化部署。

一部数据发动机

自3月1日，易观推出可私有化部署的免费用户行为分析产品易观方舟Argo之后，易观与社区用户和开发者一起不断打磨产品，让它除了提供采数、看数功能，能够真正面向业务，解决业务问题。

在2019易观A10数据智能生态大会上，易观发布了全新“易观方舟5.0”以及全新易观方舟智能用户数据中台、全新升级的智能分析与全新的智能运营产品模块，在为企业提供更全面数据能力，实现其在业务层面的数据驱动。

这次升级，全新的易观方舟智能用户数据中台之上，可以承载多的产品模块，支持更多的业务场景。易观方舟分析模块预置了12大分析模型；运营触达模块预置11个三方通道服务；用户和数据管理模块也提供了用户界面来降低使用难度。

全新的易观方舟智能用户数据中台，基于企业自主研发的PaaS 平台开发，可以灵活、快速地根据客户的系统环境进行适配，通过二次开发的方式积极响应客户的复杂环境；同时还有利于系统自身的架构整洁，易于维护和升级，降低运维成本。

易观方舟的开放性，还体现在其支持大量的三方集成和友好的外部开发。截至目前，已有十数家集成商为方舟扩展了消息推送及数据连通的能力，同时方舟团队也与更多的外部开发者合作，将推出更多的行业落地场景。

同时，易观打造了基于用户全生命周期的数据智能应用闭环，在提供面向业务的产品之外，更是结合行业痛点，打造业内领先的“数据分析+数据产品+用户成功”服务体系，帮助用户翻越实际使用中的5道坎，真正落地数据能力驱动业务发展，赋能企业精益成长。

“假如我们把数字企业比作一部车，数据能力就好像一部发动机带来澎湃的动能，能把数据的能源拼命咀嚼以后输出成数字化车辆前行的动力。”对于易观来讲，怎么能够把他们的产品和服务赋能给刚入职场的小白，初创团队、创新企业的团队，帮助他们实现精益成长，一直是易观在思考的问题。

而免费的易观方舟Argo也随着中台能力的升级，向社区的用户开源了可视化埋点SDK,，就在开源宣布10分钟后，Argo社区也迎来了第一位源代码贡献者。

有品质、有效能的成长

“精者品质也，精雕细琢。”对于大会主题“精益成长”，理工科出身的于揚如此解释。

“‘益’本身就是倍数的意思。增益，就是容器的增益，用来表示功率放大的程度。比如说我当时做电路的时候，就是那种电流电压的增益。投入1，获得5，投入1获得7，有5倍、7倍的产出。”全新易观方舟5.0，在全新智能用户数据中台的能力上，通过全面升级的智能分析以及全新的智能运营，并通过开放接口协同创新，赋能企业在一次次快速闭环实践中实现“产出增益”的效果。

“中国人讲’这事成了，做成了’，什么叫成了？企业的价值长了,营收长了，利润降下来了，用户更满意了，有品质、有效能的成长，这就叫精益成长。因为在经济寒冬下大家‘活着’都很难，还要效益长，那一定是少花钱、多办事。“于揚说。

其实在公司内部，易观也是使用这样精益的思路在一步步成长。“让数据能力平民化“的使命在前方，他们不定那么长远的目标，而是定一个阶段性的目标，达成了这个闭环再定下一个目标。”这是一个精益的思路，我们研发也走‘精益’路线，每两周一个迭代，甚至我们后台的数据分析，也是这样迭代下去的。“

英雄不问出处，没人能想到当年做行业分析报告的易观，在数据生意上越做越大。或许是“精益成长“这样的价值观，精雕细琢造就了易观的不平凡。