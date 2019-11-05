谷歌将Cloud AutoML机器学习算法训练服务引入Kaggle社区

谷歌今天宣布将把用于训练机器学习算法的Cloud AutoML服务引入数据科学家在线社区Kaggle。

至顶网软件与服务频道消息： 谷歌今天宣布将把用于训练机器学习算法的Cloud AutoML服务引入数据科学家在线社区Kaggle。

Cloud AutoML是基于云的工具包，提供用于训练人工智能模型的拖拽界面。用户使用该软件可以创建自定义的机器学习模型，而无需对该主题有任何特定的技术知识。

Kaggle在线社区为数据科学家和其他机器学习爱好者提供了一个探索、分析和共享他们工作成果的空间。谷歌于2017年收购了Kaggle平台，该社区最近成员规模突破了350万这一里程碑。

谷歌表示，它正在通过将Cloud AutoML与Kaggle集成实现自己的使命，即“通过为他们提供引领该领域所需的技能和工具，使我们的数据科学家社区变得更加强大”。

Cloud AutoML允许用户从软件开发工具包或者基于Web的用户界面中提取数据，设置参数，然后基于这些数据训练模型，并将其部署在谷歌的云基础设施中。这项集成将使Kaggle用户能够利用Jupyter Notebook中的Cloud AutoML SDK，Jupyter Notebook是一个开源应用，数据科学家可以用来创建和共享包含实时代码、等式、可视化和叙述性文档。

Kaggle产品经理Devvret Rishi在博客中表示：“今天的发布重点是让我们的社区能够在Kaggle Notebooks中直接使用这个SDK。”

Cloud AutoML是一项付费服务​​，不过为初学者提供了免费套餐。谷歌全年向用户提供Google Cloud Platform积分，以补贴搭配Kaggle一起使用AutoML的成本。

宣布此消息之前，Kaggle与谷歌的BigQuery数据仓库服务进行了类似的集成。



