专访SUSE新任女CEO：市场变化很迅速，我们也要迅速变化

今年7月22日，Melissa Di Donato接替宣布退休的Nils Brauckmann，担任SUSE CEO，Melissa Di Donato也是SUSE首位女性CEO。随着SUSE新任CEO的到任，退出OpenStack，启动百日计划，一个全新的SUSE正在慢慢呈现。

至顶网软件与服务频道消息：OpenStack的最新版本OpenStack Train近日发布，不过，这条消息显然不如同一时期爆出另一条消息来得劲爆：SUSE放弃支持OpenStack，不再提供OpenStack发行版。

尽管近几年大公司放弃OpenStack并不少见，但SUSE此举还是有点令人意外，SUSE是OpenStack 8个白金会员之一；OpenStack基金会董事长Alan Clark就来自SUSE；今年5月SUSE还发布了 SUSE OpenStack Cloud 9；更早几年SUSE还曾收购了当时HPE的Helion（基于OpenStack）云业务。短短几个月SUSE为什么在OpenStack的战略上发生了显著变化？

关注SUSE的人们很自然地把SUSE的变化归结到了公司新任CEO Melissa Di Donato上。今年7月22日，Melissa Di Donato接替宣布退休的Nils Brauckmann，担任SUSE CEO，Melissa Di Donato也是SUSE首位女性CEO。

在外界看来，SUSE CEO无疑是一个充满挑战的职位：其前任Nils Brauckmann在担任 SUSE CEO 期间，为公司实现了8年的持续增长，特别是在 2018 财年带来了大幅增长，打破了近年的收入记录。Melissa Di Donato需要继续保持增长，而挑战显而易见：全球经济大环境并不太理想，给IT行业带来了很大压力；另一方面，市场竞争环境发生重大变化，比如红帽以340亿美元被IBM收购，其到底对开源市场会带来多少影响还有待观察；其三，技术领域正在发生重大变革，AI、云原生、5G的崛起，在这些技术如何选择和投入都会深刻影响公司的未来。

在这种情况下上任的Melissa Di Donato将带给SUSE一个什么样的未来？她会给SUSE制订一个什么样的发展战略？日前Melissa Di Donato来到中国，带着这些问题记者采访了SUSE这位新任掌门人。Melissa Di Donato对这些问题进行了坦诚的回答，同时还特别介绍了她主导SUSE后启动的“百日计划”以及她对中国市场的看法和期待。

在此之前，Melissa Di Donato担任 SAP 数字核心解决方案业务的首席运营官兼首席营收官，负责全球收入、利润和客户满意度。此外，她还曾担任 Salesforce 高级管理职位。进入SUSE是她23年IT从业经历中首个在开源行业的工作。

Melissa Di Donato告诉记者，担任CEO后她的战略目标就是要保证SUSE增长，增长来自两个方面：一方面是通过有机增长，做大、做强现有业务；另一方面是非有机增长，向更多地区拓展（比如拓展国际化的业务）。访谈中Melissa Di Donato透露，未来SUSE会借助收购来实现增长，同时，除了传统意义上的并购，也会与一些关键的合作伙伴以战略性的形式进行合作。

此前Melissa Di Donato在SAP和Salesforce的工作都与客户满意度有关，多年的从业经历，让Melissa Di Donato非常关注客户，把客户需求放到第一位，并致力于更好地帮助客户解决问题，给他们提供完美的解决方案。她说这和SUSE的商业模式非常匹配。SUSE的核心业务是聚焦于基础设施架构，结合开源社区的贡献，针对Linux系统提供一系列围绕它的服务，包括软件定义存储、Kubernetes和容器技术以及能够更好地帮助用户接入云环境等等。SUSE独特的商业模式——不只是单纯地销售软件，而是要帮助客户实现商业价值，关注的商业结果，这一点让她印象非常深刻。在Melissa Di Donato看来，这些也正是SUSE的独特价值和优势所在。

“关注的商业结果，以客户商业结果为导向，这种模式能够让SUSE和客户更好地适应数字化时代。” Melissa Di Donato说。

而之所以决定放弃OpenStack业务，正是走访SUSE的客户听取了他们的意见，然后经过公司认真评估后的决定。公司认为OpenStack不符合实现业务增长的要求，放弃它可以将更多资源集中在新兴技术，比如容器技术。她同时强调说，对于SUSE现有OpenStack客户，SUSE会按照合同继续提供支持。另外，在云方面SUSE也会持续投入，帮助客户积极拥抱云，放弃OpenStack并不意味着SUSE在云方面的战略出现重大调整。

放弃OpenStack只是外面感受到的SUSE明显变化之一，实际上， Melissa Di Donato就任SUSE之后进行了不少变革，Melissa Di Donato称其为“百日计划”，涉及方方面面，包括开源社区、合作伙伴、客户和公司员工。

在访谈中，她表示希望客户想到SUSE，能够联想到三个关键词：即Simplify（简化）、Modernize（现代化）、Accelerate（加速）。她领导下的SUSE要致力于为客户提供简化的、现代化的、能够加速其业务的整体解决方案，从而能够促使客户实现他们想要的商业结果。

以下为记者对SUSE CEO Melissa Di Donato的部分访谈内容整理。

以客户为中心，保持增长

记者：可否请您简单地介绍一下您担任SUSE CEO的这个过程？以及您过去的经历？

Melissa Di Donato：SUSE的股东EQT在四、五个月以前找到了我，想要找一位新的CEO，然后我经历了很多轮的面试，见了所有的大股东、董事会等等。同时，我也做了很多SUSE的背景研究，包括SUSE主要的客户、合作伙伴以及主要的业务模式等等，最终我们双方决定合作，我就接受了CEO这个职位。

我在IT技术行业有23年的工作经验了。我之前很多年的工作经历都在商业软件这个领域，开源领域的工作经验对我来说是非常新的体验，能拥有这样的机会我也非常激动。早在1996年，我就已经开始在操作软件系统领域工作了，所以我对于整个操作系统的演变过程和发展过程都非常熟悉，这一次加入到SUSE也是一个非常自然的过程。

记者：介绍一下您眼里的SUSE是什么样？

Melissa Di Donato：在我加入SUSE之前，我对于SUSE所在开源世界其实并没有很多了解，我没有想到这个开源的世界里SUSE员工和整个开源社区有这么紧密的合作。这五个月以来，我们有很多次与员工的交流和畅谈，我发现开源社区真的是一个成员之间关系很紧密的社区，我认为这种开源的社区是非常宝贵的。第二个让我惊讶的是，客户真的非常非常喜欢SUSE，这种喜欢就像是一辈子的友谊，这个超出了我的想象。

记者：你给SUSE制订什么样的长期发展目标？

Melissa Di Donato：作为新任CEO，对于公司未来的发展是有一个规划。我们今后的战略简单而言就是增长，这个增长包括不断拓展国际化的业务。其实SUSE在过去的八年一直都是增长的，展望未来，我相信会有更多的增长。未来我们的增长会来自两个方面：一是内生的增长，另一个是来自外部增长。

记者：你的目标是要让SUSE继续增长，但是目前整个大环境并不是特别好，想要保持增长还是很有挑战。在您看来，SUSE面临的挑战主要有哪些？SUSE目前的优势在哪？

Melissa Di Donato：我先来回答优势吧，因为有这些优势就意味着我们有能力来应对挑战。首先我认为对于SUSE来说，我们关注的是客户的商业结果，我们并不像其他的公司一样，只是聚焦于孤岛式的单个技术解决方案或者是一些产品。市场上有很多厂商，它们推的都是一些单一型的产品，只能解决信息孤岛的部分问题。SUSE的策略是聚焦于整体商业结果，我们提供的是一个全方位的基于商业结果的解决方案。

同时，我们未来的增长也源于能够为客户提供简化的、现代化的、加速化的解决方案，能够促使客户实现他们想要的商业结果。简化就意味着客户在纷纭复杂的选择当中，能够以简便的方式选择到他们想要的解决方案，现代化和加速化就能够使得他们更快实现自己的商业结果。

另外，我们还有一个独特的优势。纵观市场上其他的厂商，很多是封闭的，想要把客户锁住。而SUSE是开源的、开放的，客户能够非常自由灵活地进行选择，而且我们也支持他们已有的IT投资，我们是非常包容的。

记者：中国有一句俗话叫“新官上任三把火”，您在担任SUSE CEO这一段时间以来，对SUSE做了哪些变革或者调整？

Melissa Di Donato：我上任以来制定了一个“百日计划”，这个“百日计划”可不止“三把火”，既有对内的也有对外的。我先来说说对内的，作为员工，企业的员工是最先感受到这个变化的。我在公司设立了很多新的内部政策。比如我们设立了导师制，希望能够帮助员工提升自己，迅速成长。

第二，我致力于将公司变得更加多元化，为此成立了女性员工组织等几个新组织。

第三，就是大力推广、回馈社会和慈善，比如说我们每年会有一天让员工放假，专门去做回馈社区、回馈社会的慈善性活动。

在客户方面，我们对给他们提供服务的方式进行改变。我们不再聚焦于向客户销售某个产品，而是把整个市场战略进行了调整，成立了全球客户解决方案部门。我们希望大家知道，SUSE是一个真正以客户需求为导向的企业，所以我们也成立了全球客户解决方案这样的部门。全球客户解决方案就是致力于解决客户的问题的，不再只是销售产品，是以客户的商业结果为导向。

对于合作伙伴，我们也是十分重视，尤其是我们刚才提到的增长战略，有一些核心的合作伙伴是推动我们增长战略非常重要的一部分。对于合作伙伴，我们会有更多的一些资源投入，使合作伙伴跟我们能够保持目的一致，大家能够更加齐心协力，共同实现增长。

在开源社区方面，我们要与开发者保持着更为紧密的关系，我们的目标和行动方向都是一致的，大家都聚焦于更好地实现增长。

记者：您提到，SUSE是您从事的第一个开源领域的工作，您觉得做开源软件和您原来做商业软件有什么不一样？

Melissa Di Donato：确实有很大的不同。进入开源领域和开源社区对我来说是一个全新的体验，但是我发现自从进入这个领域，感觉都难以离开了。因为开源社区的创新性、活力性、以及未来无穷无尽的可能性令人赞叹、也令我很惊讶。

在开源社区，软件的路线图、创新的路线图都是由开源社区来推动的，最终是由客户的需求所推动，这跟以前我们工作的公司很不一样。商业软件公司是自己设定一个技术路线图，然后根据自己的技术路线图决定下一步开发什么，是公司来推动客户走。我们现在是反过来，是由客户、由开源社区来推动技术，推动我们的技术路线，非常棒。

其次是商业模式上的巨大不同。我特别喜爱的一点就是，我们现在的软件全部都是免费的，我们的商业模式是提供各种相关的服务来收取服务费。根据服务来收费的模式，相当于为客户提供了一个终生的保险，是一种非常长期的客户关系。我认为特别棒。

记者：收购也是公司业务增长的一个办法，过往SUSE比较少进行收购，您现在作为CEO，对这个方面是否有所考虑？将来有可能做一些收购吗？

Melissa Di Donato：我刚才也提到，我们未来的增长战略包含两部分，一部分是我们内部有机增长，主要是聚焦于客户的商业成功，包括成立客户顾问委员会、进行商业战略和营销战略的改革等，这些都是属于我们内部有机增长。还有一部分是外部的非有机增长，外部的增长就包括并购，如果我们看到合适的目标，我们会做一些并购。

记者：如果并购其他的公司，有可能与我们原来的运营模式有冲突或者带来冲击，这方面您是怎么考虑？

Melissa Di Donato：实际上这也是我经常思考的一个问题，或者有过担忧的地方。但我经过深思熟虑以后依然认为，外部的并购是促进我们增长战略实现的一个很重要方面，这也是EQT作为投资方希望看到的。

说到未来的并购，我们的目标企业一定要满足三个方面的条件：一个是一定要能够与开源社区高度融合，能够接受并拥抱这种开源文化，并且是一个开放性的平台；第二是能够真正地为客户带来价值；第三，我们的并购一定会非常谨慎、小心地来做，我们宁可慢一点，但是一定要让整个并购融合工作顺利进行。

还有一点我要补充说明的是，除了传统意义上的并购，还有一种可能就是跟我们的一些关键的合作伙伴，以战略性的形式，形成非常好的组合，或者说以战略性的形式跟他们整合起来，从而更好地服务于我们的客户。

放弃OpenStack，但在云上还会持续投入

记者：有媒体报道，SUSE放弃了OpenStack业务，SUSE对于OpenStack未来的计划是怎么样的？

Melissa Di Donato：10月上旬，我们通过内部正式讨论，确认了我们将退出OpenStack。因为我们要转向支持更新兴的技术，比如说容器技术。我们自己内部讨论后一致认为OpenStack不会是我们未来增长策略的一部分，这就是我们退出OpenStack的原因。

记者：这个选择颇有些意外。因为过去SUSE在OpenStack上面有比较多投资，这对于SUSE的未来会有什么影响？

Melissa Di Donato：我们内部评估的第一步就是了解客户的需求，我们永远是把客户的利益放在第一位的。我们首先对已经采购了OpenStack的客户一一做了访谈，对他们进行了解。我们会在合同期内持续地提供支持，在任何时候我们绝不会抛弃我们的客户，有客户的合同签到了2022年，有的甚至到2024年，我们会一如既往地对他们支持。只不过在合同期外，我们会尽全力来帮助客户做好迁移的工作，我们看到有些客户已经在选择替代性的新兴技术了。

记者：既然SUSE选择退出了OpenStack业务，是不是意味着SUSE在云的战略方面出现了重大调整？

Melissa Di Donato：没有，我们云的战略还是保持稳定的，没有做大的调整。我刚才提到过三个关键词，简化、现代化和加速化，我们通过这些来帮助客户实现更好的商业结果，不过这取决于客户的需求和客户的情况。有的客户可能对云还不那么关注或者说他没有那么迫切地需要，他更多地还是聚焦于把自己现有的IT体系进行现代化、简化。当然，还有一些客户，天生有云的基因，它确实是愿意迅速拥抱云，包括混合云、公有云都是他们所看重的，这也是根据客户的情况来定。

实际上，在云方面的投入我们不会减少，反而会投入更多。我们会投入一些新兴的技术，能够帮助我们的客户，在他有需要的时候帮助其更好地拥抱云的环境，既包括混合云、公有云，也包括虚拟机。

对中国市场充满期待

记者：您这次到中国来，对中国的情况有哪些了解？从公司未来的发展来看，对中国市场有什么期待？

Melissa Di Donato：这次中国之行我对中国充满期待，而且是大大的期待。首先我这一次中国之行，希望能够更好地了解这个市场，作为一家欧洲的软件企业，我们认为中国企业对于我们非常重要，我们也愿意更多地在中国市场投入，为中国的客户带来价值，更好地帮助中国的客户，帮助中国市场成长。在这次中国之行过程中，我会跟中国区的所有员工见面，让他们更好地熟悉我、了解我，我也希望可以跟一些中国的合作伙伴有更多的交流。

记者：SUSE进入中国市场的时候是否遇到了一些挑战？SUSE在中国的发展如何？

Melissa Di Donato：不管进入世界哪一个国家，都需要了解这个国家的商业环境、文化、尊重它的习俗，更重要的一点就是法律法规监管的要求，我们都会尽全力去遵守。进入中国市场也是一样的，我们会遵守中国所有的法规。我们作为一家欧洲的软件公司，在欧洲的成功也能够为我们在中国的成功奠定一些基础，也有很多可以借鉴的。到战略上，我认为没有什么战略方向的不同，我们全球都是一个统一的战略。

总体上，我对中国发展的前景是非常看好的，过去8年SUSE一直是增长的趋势，中国是我们全球增长最强劲的市场之一，每年都是两位数字的增长。我们在中国将有更多的投入和投资，这样就意味着我们在中国市场上将收获更多的硕果，我们在全球有三个特别重要的研发中心，中国就是其中一个。