AWS推出“Savings Plans”，为客户提供经济实惠的选择

亚马逊网络服务公司正在为那些承诺长期使用该公司平台的企业用户简化基础架构的采购工作。

至顶网软件与服务频道消息： 亚马逊网络服务公司正在为那些承诺长期使用该公司平台的企业用户简化基础架构的采购工作。

这家云计算巨头于周三晚上推出了“Savings Plans”，在这种购买模式下，如果客户提前一年或三年购买算力，就可以享受大幅的折扣。AWS已经通过其Reserved Instances提供了此类折扣。但是，采购Reserved Instances可能会很复杂，因为它需要企业仔细计划自己的支出，才能够通过批发价获得最大的收益，而Savings Plans旨在减轻这项工作的复杂程度。

该计划的重点在于客户可以获得可转移的折扣，他们可以将其用于不同的AWS实例。企业在如何使用折扣方面的灵活性取决于计划。

AWS将第一种选择称之为“Compute Savings Plan”，企业通过承诺长期使用获得最高66%的折扣。Compute Savings Plan可以应用于各种实例，无论这些实例运行在哪个数据中心，属于哪个实例系列，用的是何种操作系统。比如说，如果一家企业预订了三年的实例，而AWS在第二年发布了更好的虚拟机系列，那么管理员们就可以非常轻松地转移到比较新的硬件上，并且继续享受同样的折扣。

第二种选择是EC2 Instance Savings Plan。它可以节省高达72%的费用，但是客户获得的折扣只能够用于他们在购买时选择的实例系列，并且只能够用于一个AWS数据中心区域。

云基础架构支出可以获得最高72%的折扣，这确实可以节约成本，但是Savings Plans只是AWS上性价比排名第二的选择。排名第一的是Spot Instances。这些虚拟机可以运行在该供应商数据中心里未使用的基础架构上，可以获得最高90%的折扣，但是这个选项有一个陷阱：如果AWS需要使用这些基础架构，那么只会提前两分钟通知你。