 Micro Focus: 敏捷企业的赋能者

为了让Micro Focus的客户能更接近他们的客户，并且与他们的客户实现更加紧密的关系，就需要实现流程的敏捷性，包括IT流程、安全流程和应用的敏捷性，Micro Focus公司正在齐心协力向这个方向努力。

至顶网软件与服务频道消息：在中国，很多人知道Micro Focus可能是因为其2017年收购HPE软件。88亿美元收购HPE软件业务，让Micro Focus年营收超过40亿美元，跻身世界第七大软件公司。实际上，收购2年来通过与公司原有产品的整合和新产品的研发，持续产品的更新，Micro Focus的业务远不止是HPE软件业务，尤其是面对新技术的快速更迭，Micro Focus一直不断进行产品的迭代，推出新产品，从而更好地服务自己的客户。日前，Micro Focus首席技术官Jerome Labat来华，乘此机会记者就Micro Focus的产品和市场战略、新产品的研发等相关情况进行了采访。

四大能力帮助客户成为敏捷企业

Jerome Labat来自HPE软件，之前是HPE软件部门首席技术官，负责领导HPE云自动化业务, 负责软件组合资产的现代化、上市战略以及通过全球软件工厂的部署来支持 HP 软件工程规模化敏捷转型。进入Micro Focus公司之后，作为公司CTO，他负责制定业务技术议程，并在整个产品组合中推动产品和解决方案开发的一致性，构建用于 DevOps 转型、云优先战略、企业安全、机器学习和人工智能解决方案的企业软件。而所有这一切都直接指向客户，用以支持客户的数字化转型，帮助客户创造价值。

“今天，众多企业正面临数字化转型的需求，而我们的使命是帮助客户企业实现转型。” Jerome Labat表示。

不过，Jerome Labat说他更喜欢用“敏捷的企业”。他说，为了让Micro Focus的客户能更接近他们的客户，并且与他们的客户实现更加紧密的关系，就需要实现流程的敏捷性，包括IT流程、安全流程和应用的敏捷性，Micro Focus公司正在齐心协力向这个方向努力。

“我们的解决方案也是围绕着客户的上述需求构建的。我们要提高速度，而且以安全的方式加速工程流程和进度，并且能促进IT团队和安全团队之间的协作。” Jerome Labat介绍。

当然，Micro Focus的产品和技术不只是服务于IT人员，也能为IT部门的转型提供帮助，让IT部门从之前由项目驱动的组织架构转变为服务驱动的组织架构，从而让企业更敏捷。

“在这种架构中，公司CIO相当于一个中介，能有效地把服务和技术用于公司的业务需求。”他解释说。

Micro Focus的第三个能力体现在安全方面。数据是一家企业最为重要的、最为宝贵的信息资产，Micro Focus把关注重点放在应用、数据安全以及身份上，并为企业提供一个全面的安全视角。

此外，Micro Focus还能提供数据的洞察能力，帮助客户通过数据获得洞察，并且基于数据分析所提供的信息做出快速和准确的决策。

“DevOps企业开发运维；混合IT管理；安全、风险和管控；大数据预测和分析，这就是我们的四大核心能力。我们通过四个重点能力来服务我们的客户，支持它们的数字化转型。” Jerome Labat说。

持续技术创新

Jerome Labat介绍，Micro Focus公司的定位是打造一个IT运行的平台，通过这个平台来提供能力，对外交付服务的管理、服务的保障、服务的管控等。同时，Micro Focus还会能提供分析和机器学习的产品和业务，用以消化数据、处理数据、使用数据，用于应用、运行和安全。

“我们已经形成了清晰的定位，就是要服务企业的DevOps、服务于企业的敏捷IT，服务于企业的数据和安全。为此，有三个层面的工作：第一个是基础性的研究项目和分析工作；第二个层面是集成；第三个层面是类似RPA这种创新。” Jerome Labat表示。

Jerome Labat所说的RPA ，全称Robotic Process Automation，是不久前Micro Focus 宣布推出的一款新产品，也是首款为企业量身定制的基于UI和API的RPA解决方案。该产品可助力客户在整个企业范围内轻松构建、保护和扩展从传统到现代的自动化业务流程。这虽然是一款新产品，但是基于之前HPE软件的技术积淀进行创新的结果。这也成为Micro Focus推出新产品的一个好的范例。

实际上，随着人工智能、云计算等新技术的不断涌现，Micro Focus一直不断吸纳各种新技术，并通过与原有技术的结合实现产品更新和升级，使得原有产品和技术绽放更大活力。Jerome Labat透露，在Micro Focus所有的核心解决方案中，都已经内置了机器学习、分析和人工智能。在云方面，市场上的各个公共云平台都交付有Micro Focus的产品，包括亚马逊的云、微软的Azure云，还有谷歌的GCP云。

“我们也积极地接受各种新型的架构，包括API的架构、分布式架构、开放架构。我们还在所有的产品用户界面上集成各种各样的最新的、最潮的社交软件，包括微信。” Jerome Labat说。

以人工智能为例，除了在运维领域集成AI技术提供AIOps解决方案外，Micro Focus也将AI融入DevOps解决方案，用于减少测试次数，提高测试效率。比如，借助人工智能来帮助分辨哪些模块或者代码需要测试、什么时候需要测试，以避免一些没有必要的测试。另外，人工智能还被用于DevOps整个生命周期管理中，包括关键业绩指标是否达成、质量管理等。Micro Focus还将人工智能引入DevOps的安全测试来减少错误的测试结果。

“对我们Micro Focus而言，我们要尽可能使用人工智能，尽可能让人工智能发挥能力，让其创造更大的价值。” Jerome Labat表示，正因为此，Micro Focus在考量人工智能的时候重点一定是如何把它落到了实处。不管是用人工智能来进行学习，还是用来进行预测，都力求把人工智能落地到真正的应用场景中，而不仅仅是把人工智能作为一个宣传的噱头。

承担重要使命的中国研发中心

作为一家全球性的公司，Micro Focus会在全球进行布局。布局中，中国显然不仅是Micro Focus重要的一个市场，还是Micro Focus的技术创新基地。

目前，Micro Focus在上海建有一个超过500人的研发中心，这个研发中心是当年的惠普公司创建，已经有超过15年的历史。Micro Focus收购HPE软件后，继续保留并扩大，如今其规模位列Micro Focus众多研发中心的第二位（仅次于印度的研发中心）。

今天，这个研发中心不止研发原来HPE软件产品，也研发Micro Focus其他并购过来的产品，将它们提供给全球。据Jerome Labat介绍，上海研发中心是Micro Focus全球研发体系中的一部分，负责Micro Focus多个产品的各个环节和方面，包括工程、设计、支持、协助客户部署和实施这些产品。

“上海研发中心也是我们全球战略的一个体现，其使命和任务非常重大，负责的工作也很多。” Jerome Labat表示。

他介绍说，Micro Focus在世界多个地点设立了研发中心，每一个研发中心都会负责某几个产品或者某一个领域。目前，上海研发中心主要的研发工作是企业服务管理、DevOps和RPA。另外，上海研发中心也和其他研发中心进行合作，共同进行数据分析、机器学习以及自然语言等等这些非常前沿的研究工作。

Micro Focus大中华区总经理陈明华补充说，上海研发中心其实参与了公司多款产品的研发，比如，创新开发了全球第一个基于机器学习的服务管理软件。在智能运维方面处于领先地位，它可以实现机器人对不同的用户直接对话，可以识别语言、文字、图片，针对一些问题做出最快速度的响应并解决问题。另外主要参与和负责了DevOps方面很多的软件，包括业界知名产品LoadRunner，UFT(QTP)，ALM等都是在上海研发中心自主开发的

“上海研发中心是新技术的积极引进者，比如，是我们全球第一个启用容器化作为开发工具的，因此，我们现在开发出来的软件无论是在客户私有IT环境还是云，都可以实现随时在不同的环境下部署。”陈明华表示，“最终，我们希望通过我们向客户提供的先进技术和开发的软件，以及向客户提供软件运维支持，客户和他们的合作伙伴进行合作，利用我们所提供的技术和软件来实现自身的业务转型，而研发为我们提供了可靠的支持。”