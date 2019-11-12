大数据潮起潮落，掌握核心技术是根本 

10月底星环科技对外宣布完成5亿元人民币D2轮融资，距星环科技D1轮融资过去了仅仅半年多的时间，当时D1轮融资额也过亿。在资本寒冬笼罩、大数据热已经过去的背景下，星环科技为何收到资本如此青睐？

至顶网软件与服务频道消息： 10月底星环科技对外宣布完成5亿元人民币D2轮融资，参与本轮投资的包括金石投资、中金资本、渤海中盛和国家级产业投资基金。这距星环科技D1轮融资，过去了仅仅半年多的时间，当时D1轮融资额也过亿。在资本寒冬笼罩之下，大数据热已经过去，人们对大数据的认识逐渐趋于理性的当下，能受到资本如此青睐，星环科技到底做对了什么？对于其他大数据行业的从业企业能带来哪些启示？

立足大数据赛道，掌握核心技术

大数据是星环科技身上最为熟知的一个标签，也是星环科技的核心业务。星环科技成立于2013年6月，专注于大数据基础软件平台、人工智能平台和企业级数据云平台的研发和服务，是一家自主研发，掌握关键核心技术的硬科技创业公司，其中分布式分析型数据库、实时流处理引擎、基于容器的云计算技术、大规模图数据库技术均处于世界领先地位。用星环科技公司创始人兼CEO孙元浩的话来说，“星环科技是一家致力于在大数据、人工智能和未来云技术设施都能有更多突破的技术软件公司。”

星环科技公司创始人兼CEO孙元浩

前些年随着大数据持续升温，很多厂商都给自己打上了大数据的标签，它们中有些业务与大数据并无多大关系。而星环科技则是一家实实在在扎根于这个领域的公司，并围绕大数据的核心技术持续研发。

星环科技研发总监刘汪根告诉记者，在星环科技看来大数据的关键技术包括：分布式计算和内存计算，用以解决数据量方面的问题；多模态数据存储，用来解决数据类型复杂方面的问题；数据的实时计算，用以解决速度方面的问题；数据的统计归纳问题，也就是数据科学技术。

“这四个方向是大数据技术的一个核心的内容，也是星环科技一直致力于掌握的。”刘汪根说。

据刘汪根介绍，在大数据领域星环科技做了大量创新工作。比如，星环科技成立之初就是当时国内最早一批围绕Hadoop开展业务的企业，也是目前为止掌握Hadoop技术最为全面和成熟的企业之一。到2014年，星环科技第一个在Hodoop上面做了分布式事务管理，从而可以大规模应用在金融等重点行业。进入2015年，星环科技率先在流计算产品上提供SQL开发接口，今年这个技术才开始在社区普及，星环科技差不多领先了四年左右。2017年，星环科技把所有的大数据和分布式系统都部署到容器上，在业内也是领先的。另外，在多模态数据存储方面，星环科技还攻克了万亿级文档类的数据库技术，能够做到万亿级文档的秒级响应。

“这些技术在我们看来大部分都是世界级的一些技术。”刘汪根说，“星环科技还致力于将人工智能与大数据技术的结合，将人工智能技术实现服务化、产品化和易用。”

据悉，目前星环科技一共有五条产品线：一站式大数据平台Transwarp Data Hub（简称TDH）、人工智能平台Transwarp Sophon、数据云平台Transwarp Data Cloud（简称TDC）、分布式数据库（分布式闪存数据库ArgoDB，分布式图数据库StellarDB）、超融合一体机TxData。

做世界级的技术厂商

星环科技成立之时正是大数据概念最热的一段时间，尤其是Hadoop，当时如日中天。当时，Cloudera、Hortonworks、MapR是最有影响的三个初创公司，也被称为Hadoop三巨头。成立之初，星环科技也选择了从Hadoop开始入手，是国内为数不多能真正掌握Hadoop的厂商之一，并基于Hadoop做了大量的产品化工作。

不过，开源之路星环科技并没有走太久，而是很快走上了自研之路，并逐步完成了自研产品全面替代开源。今天来看，星环科技这条路可谓走得非常及时和正确。众所周知，当年的Hadoop三巨头的Cloudera与Hortonworks合并，MapR被HPE收购，Hadoop之路可谓布满荆棘。

星环科技公司创始人兼CEO孙元浩解释了这一决策的背后原因。星环科技公司的核心团队从2009年就开始研究Hadoop，一直在不断改进这个软件，到2014年公司发现Hadoop面临很大的技术挑战。

“Hadoop的架构成型于2004-2005年间，是基于那个时间的硬件环境所设计，到现在技术更新很快，我们认为仅仅改进已经不行了，必须重构该软件，才能发挥最新技术的潜力，比如存储技术和网络技术等。”孙元浩说。

另一个原因在于，星环科技在实践中发现了Hadoop存在一些性能上的瓶颈，特别是面对高性能的并发需求时，很难突破。“早期一直是改来改去，不停改它，后来发现改不下去了，于是在2014年底我们开始下决心去重构它的，但是我们接口是保存了兼容，让大家应用不用改。”孙元浩说。

当然，走向自研除了技术方面的原因外，孙元浩坦言也与它们的梦想有关，它们希望能创新，在世界上能领先，为此它们愿意持续投入。孙元浩表示，新一轮融资后将让星环科技在技术上能有更多的底气。

“未来我们有三个方面会重点投入，研发、市场和生态。第一个方面就是研发。现在我们有AI、大数据和云，研发投入是巨大的，还需要再扩大研发。我们的目标是成为世界级、领先的技术软件厂商，因此研发投入还要加大。”孙元浩说。