Docker重组！将企业业务出售给Mirantis并任命了新的首席执行官

软件容器先锋Docker公司将其企业业务出售给Mirantis，此举是该公司重组工作的一部分，在这次重组中，该公司还任命了原来的产品负责人Scott Johnston接任首席执行官一职。

软件容器先锋Docker公司将其企业业务出售给Mirantis，此举是该公司重组工作的一部分，在这次重组中，该公司还任命了原来的产品负责人Scott Johnston接任首席执行官一职。

该公司于今天早上宣布了这一消息。Docker已经从Benchmark Capital和Insight Partners筹集了3500万美元的新资金，以支持新的业务方向，将完全针对开发人员提供工具。

Docker最流行的开发工具是其公司同名的容器引擎，它是当今大多数容器化应用程序项目的基础。该初创公司还提供补充产品，帮助开发的其他方面实现自动化。

Docker的企业业务销售的是一套被称为Docker Enterprise的商业产品。该软件包将公司的开发工具与功能相结合，可以帮助公司管理、保护和监控其工程师构建的容器化应用程序。在财富100强的企业中，大约有三分之一的企业在使用该产品；而在全球500强的企业中，大约有五分之一的企业也在使用该产品。

Docker即将离任的首席执行官Rob Bearden在一份声明中表示：“我们确定Docker有两块截然不同的业务：一块是活跃的开发人员业务，另一块是成长之中的企业业务……这导致我们做出对公司进行重组并将两块业务分离的决定。对于客户来说，这是件好事，并且让业界领先的Docker技术能够健康发展。”

Bearden在首席执行官的职位上只呆了六个月，就将控制权转交给了Johnston。该公司未来的路径图将集中在Docker Desktop和Docker Hub上，前者是该公司的一款本地编码工具，用于构建容器化应用程序，后者是提供现成应用程序组件的市场。

Mirantis将接管整个Docker Enterprise套件以及相关的客户合同。根据双方的协议，该业务的300名左右员工也将加入Mirantis公司。

该公司将把Docker Enterprise与其自有的Mirantis Cloud Platform集成在一起，该平台可帮助企业部署和运行Kubernetes本地硬件。该公司还计划在未来推出一种托管版本。

Mirantis和新重组的Docker表示，他们将合作维护双方解决方案之间的集成。这就意味着，Docker的Johnston（如图）去年在SiliconANGLE的移动直播工作室theCUBE上提出的容器开发愿景仍有未来。他当时表示，他的团队的目标是提供一个“从开发人员体验到运营端的连续性平台。”

Johnston表示：“这是要提供一致的用户体验和一致的工件集，供构建软件的所有不同角色使用，以便他们能够成功地在整个应用程序开发生命周期中移动这些Docker应用程序。”

SiliconANGLE Media直播工作室theCUBE的主持人Stu Miniman表示：“Docker帮助使容器民主化，这些容器是新一代应用程序开发的促成因素，并且对云原生环境至关重要…… Docker曾经是科技界最热门的话题，尽管该公司的营业收入不高，但仍获得了独角兽的地位。”

但是Miniman表示，Docker在尝试围绕容器管理构建生态系统时犯了“严重失误”。他表示：“不仅仅是Docker Swarm在编排工具大战中输给了Kubernetes，而且尽管这些容器得到了大量采用，但是其货币化的途径仍然有问题。”