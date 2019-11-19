云上创新 山东能源集团依托电商平台打造“互联网＋煤炭行业”模式

在山东能源集团和用友能源的共同努力下，山东能源集团的电商平台实现了统一门户、共享中心、商品交易平台、增值服务、数据分析辅助决策。以共享中心为例，山东能源集团构建了企业级的互联网架构平台。

至顶网软件与服务频道消息：走进山东能源集团有限公司（以下简称山东能源集团）电子商务中心，扑面而来的便是被山东能源集团称为“山能数字太空舱”的约13米长的LED大屏。大屏实时显示山东能源的电商核心数据、销售收益和趋势数据以及物流运输情况等集团关注的数据。据悉，该中心集电子商务集中控制与日常办公于一体，可查询能源集团金融、仓储、物流、交易等运营情况和实时信息。

煤炭行业经过“黄金十年”的高速发展，产能过剩的矛盾日益突出，发展进入下行通道。而随着信息技术的飞速发展，“互联网＋”正深刻地影响并改变着各行各业。山东能源集团将传统煤炭产业与互联网嫁接，以大宗物资集中采购为切入点，以电子商务为拓展平台，充分利用现有境内境外互动、线上线下产业布局等优势，推动电子商务、物资供应、设备管理等“互联网＋”新业态快速发展，探索了一条“互联网＋煤炭行业” “云上山能”新模式，为企业高质量发展打造了新动能。

传统煤炭企业的“华丽转身”

山东能源集团是山东省属国有独资公司，于2011年3月挂牌成立，2015年8月集团改建为国有资本投资公司，承担贯彻实施省委、省政府战略意图，引导带动全省经济转型发展、创新发展和能源结构优化调整的功能，企业连续八年跻身世界500强。

“十三五”期间，山东能源集团在省管企业实现新旧动能转换、体制机制改革、社会贡献能力“三个走在前列”，在全国煤炭行业保持综合竞争能力、科技创新能力、安全发展能力“三个一流”的企业。

山东能源集团信息技术有限公司总经理于光星告诉记者，近些年，山东能源集团在信息化建设方面进行了诸多探索，支撑了集团的业务发展。比如除了煤炭等大宗物品交易，每天仅物资采购就有2000多笔，日交易额上亿元。现在这些交易正通过互联网，汇集到集团的电子商务大厅。上线2个月，中国能源矿产交易中心产生煤炭竞价交易总金额5.48亿元，溢价金额0.19亿元，溢价率3.47%，为公司创造了可观的经济收益。“信息化是一把手工程，集团主要领导高度重视，信息化服务于集团的管理创新。信息化越来越受到重视，对企业的管理和运营发挥的作用越来越大。 ”

山东能源集团信息技术有限公司总经理于光星

山东能源集团以大数据建设为统领，与新业态有效嫁接、融合发展，以“互联网＋服务”为宗旨，围绕煤炭全产业链环节，对煤炭、钢铁、水泥等大宗物资线上交易进行探索，中国矿用物资网、中国能源矿产交易中心、齐鲁云商、鲁北商城等一大批山东能源电商平台应运而生。

于光星表示，当前随着数字经济的发展，电子商务平台在降本增效方面发挥了重要的作用。山东能源集团拥有庞大的业务线，在2012年就开展了电子商务平台的建设，起步还是很早的。这得益于山东能源集团管理模式、管理理念和商业模式的创新。

据悉，山东能源集团采用互联网电商发展模式，将煤矿生产单位、物资采购、煤炭营销、物流贸易、供应商、客户等多方主体的业务聚集起来，形成共生共赢的电商服务平台，同时通过与国际化的电商平台合作，逐步发展成为大宗工业品交易的服务商，为能源集团实现产业创新开辟了新道路，也为能源集团的新旧动能转换提供了新的战略方向。

山东能源集团国际贸易公司副总经理宋成玉表示，基于山东能源集团ERP大数据支撑，山东能源集团国际贸易公司（简称“山能国贸”）构建了能源集团唯一官方在线大宗物资集采平台，搭建的中国矿用物资网，先后被国家工信部授予“中国电子商务创新示范工程项目”和“国家制造业与互联网发展试点示范项目”。

山东能源集团国际贸易公司副总经理宋成玉

同时，山能国贸还开发了拥有完全自主知识产权的“干将”APP。该系统以中国矿用物资网为核心服务平台，对接其相关业务系统，为其用户提供商务协同服务（订单、库存等信息服务）、矿井一键收货（扫描送货单二维码，完成收货）、卖方自动到货、供应商管理等服务，把物资采购的计划管理、在线寻源、招标管理、入库结算等全流程从线下搬到线上。

以采购为例，从开标、谈判到签订合同，采购环节全部搬到网上。就拿开标来说，原来至少两个小时，现在只需十分钟。不仅采购效率大幅提升，整个流程也更加透明，便于精准监管和降低风险。此外，通过闲置设备展示和撮合平台、盘活了山东能源集团内部闲置设备，降低了采购成本，有效达到了降本增效的作用。目前平台已经累计共享闲置设备信息6000余条。

“我们所有的物资采购价格，如果高于三个月平均价的15%，就会自动预警。业务线上的管理人员就要发起对业务人员的问询，价格为什么高，为什么采购这个供应商的。现在我们是用数据来指挥业务决策，实现透明、共享、协同。“宋成玉说。

宋成玉介绍说，得益于信息化建设以及业务数据的积累，现在山能国贸还在内部利用现有的平台开展了创客探索。除了采购，山东能源还利用“互联网＋”盘活闲置物资。各个单位、各个部门的闲置物资信息通过互联网汇总起来，再通过“共享仓库”，在集团内部实现快速调剂。据悉，通过互联网＋，今年1-8月，山东能源集团实现降本增效9亿元，互联网＋经济收入规模达590亿元。

“触电”“上云”有效协同实现产业创新

山东能源集团的转型来自于其对信息化建设的持续投入，以及产业合作伙伴的赋能。虽然山东能源集团在电商平台建设上面走在了行业前列，但是由于各平台分散建设，不能实现信息共享和业务协同，而且各个电商系统的技术架构已经无法满足快速发展的业务需求。

2018年山东能源集团携手用友能源，对中国矿用物资网、中国能源矿产交易中心、齐鲁云商、鲁北商城、添翼云商等电商平台进行整合，在用友iUAP平台上重新构建中国矿用物资网、鲁北大宗商城和中国能源矿产交易中心，将现有齐鲁云商、添翼云商系统接入新平台，既保证各单位业务独立运营，又在技术架构上保持一致，实现了信息共享和业务协同，避免了重复建设。

于光星说，山东能源集团在平台建设中不断消化和吸收好的经验做法，因为整个电商业务是创新业务，而创新业务的需求不确定，需求发展变化快。于是，山东能源集团专门组建了电商团队，进行集中的运维服务，统一运维在降低运维成本的同时，也使各业务单位可以集中精力去拓展和创新电商业务。

不同于C2C或者B2C电商平台，山东能源集团的电商平台是B2B，业务场景和流程比较复杂，还需要与内部的信息化系统进行对接。用友能源山东能源项目总监易汉元介绍说，为此，用友能源进行了一个多月的调研和梳理，包括现有系统的情况。“时间短，任务重，但是我们还是克服了。矿用物资网与MDM和ERP系统成功集成，建成了统一的供应商管理中心，实现供应商注册、准入、资质管理、评价、退出全生命周期管理，目前电商平台供应商中心已经累计准入供应商1700余个。”

用友能源山东能源项目总监易汉元

最终，在山东能源集团和用友能源的共同努力下，山东能源集团的电商平台实现了统一门户、共享中心、商品交易平台、增值服务、数据分析辅助决策。以共享中心为例，山东能源集团构建了企业级的互联网架构平台，建设共享服务中心，满足了多样化和个性化的电子商务业务场景和扩展性、兼容性的需要。

易汉元表示，统一的电商平台采用的是“平台＋应用”的模式，平台实现了统一的开发语言、统一的基础架构、统一项目管理工具，同时通过平台采用微服务的应用设计，根据实际业务场景搭建了多个微服务中心，比如用户中心、商品中心、支付中心、交易中心、商铺中心等，以微服务支撑快速构建电商应用。“这个平台是一个能力赋能的平台，比如DevOps敏捷开发能力、大数据能力。随着业务能力沉淀到这个平台，最大化驱动业务创新。这也就是现在常说的数据和业务中台概念。”

iUAP是用友基于服务企业的数字化实践，依照中台理念、采用中台架构、提供中台经营体系的全新一代企业云服务平台，具有深度中台化、云原生技术深度实践、企业应用及服务加速器、数据驱动智能应用、混合云开放生态以及低门槛、高效能开发平台等特点。

iUAP解决了企业数字化过程中的具体难题，其核心是新技术与业务融合。企业无需关注数据的流动、数据的采集、数据的存储与分类和管理、数据的算法等各种问题，以低门槛的方式融入数字化浪潮中，真正能够和原有人财物产供销的体系的完整共享和协同，消除信息孤岛，快速享受到云计算、大数据等新技术带来的益处。

在使用用友iUAP平台的同时，山东能源集团引入了用友云采购服务（以下简称友云采）平台，友云采可以无缝对接企业ERP与电商平台完成企业采购，除了连接线下传统供应商外，让企业在线上找到更多供应商资源，实现供应商资源和电商平台的高效协同。

友云采不同于电子采购，传统企业电子采购是每个企业独自构建采购平台，在供应商资源和企业运营上都有一定的瓶颈。通过SaaS方式接入，除了长期合作的供应商外，还接入了电子商务平台，让采购资源更加丰富的同时解决运维问题。

友云采平台基于多租户商业关系模型，支持多租户架构上的灵活商业关系建立，企业入驻平台后，可同时具有采购、供应、运营、招标代理等角色进行相关业务。而且友云采采用了很多互联网的新技术，比如大数据的搜索引擎、机器学习的智能匹配等，提供个性化、按需、精准的采购服务，构建一个共享的社会化采购交易网络。

易汉元说，山东能源集团各个电商平台入住友云采平台后，集团能够看到各个电商平台的采购信息数据，从而实现平台间的协同，让采购更高效，成本也更低，采购质量会更高。“友云采可以实现四大效果，第一，企业一站式采购入口；第二，连接企业与电商平台；第三，精选全球供应商资源；第四，互联网采购高效协同。”

比如山东能源集团通过矿用物资网加强与供应商之间的采购业务协同，实现了物资采购和煤炭营销、第三方撮合业务的统一，采购订单、发货单、发票的在线协同处理，目前供应商通过采购协同功能在平台上累计创建发货通知单73654条，预制发票236083条，预制发票总金额19.95亿。

最终，矿用物资网良好的系统体验以及极具价值的业务协同功能，目前已经具有付费供应商会员2000余个，续费率达99.8%，依靠增值服务，每年创造利润达500多万元，并且还在不断增长。

经过一年多的建设，山东能源集团电商平台已经上线了统一的用户中心，实现了全集团各业务系统账户信息共享，系统使用体验大大提升。外部会员注册一次，可以登录电子招投标、矿用物资网等山能旗下多个电商业务平台做业务；内部员工一个账号可以登录多个平台，行使不同的角色。

易汉元表示，山东能源集团统一电商平台的建设充满了挑战，但是双方紧密协同攻关，做了很多创新性的工作，实现了内外部数据的互联互通，业务的融合，更好地推动了山东能源集团的信息化建设和业务转型。

于光星也表示，平台的打通和业务的线上化，山东能源集团借助互联网、大数据技术，通过“云上山能”，在物资采购、闲置物资等方面做文章，向内挖潜，降本增效，推动高质量发展。“接下来，我们会基于现有平台进行商业模式的创新，并进一步挖掘大数据的价值，同时进行云平台的建设，从而更好地支撑集团业务的发展。”

结语

当前各行各业都在进行数字化转型，山东能源集团正以数字化技术为统领，通过数据集成、信息共享推动管理流程再造，打造煤炭企业转型的新范本。