 AWS拿下金融服务巨头Western Union 推进云端大规模迁移

AWS在金融服务领域拿下了一个重要的新客户。

至顶网软件与服务频道消息： AWS在金融服务领域拿下了一个重要的新客户。

西联汇款公司（Western Union Company）今天表示，已经选择AWS作为自己“首选的长期战略云提供商”，并将推进把自己很大一部分计算基础设施迁移到AWS的平台上。

西联汇款公司是全球知名度最高的金融服务公司之一，在全球200多个国家和地区提供付款和汇款服务。西联汇款公司计划将自己庞大的业务运营从当前旧的数据中心基础设施迁移到AWS基于微服务的架构中，从而能够构建和支持新应用而不必担心规模或者复杂性问题。

之所以做出这一决定，是因为西联汇款公司渴望利用AWS拥有众多基于机器学习和数据分析等新技术的专业服务。西联汇款公司认为，他们可以利用这些服务对自己大量的业务操作实施自动化，并为转账平台增加自我修复功能。此外，西联汇款公司还将使用亚马逊的Aurora和DynamoDB数据库来加速付款处理，增加可处理的交易量。

西联汇款公司首席信息官Amit Sharma表示，AWS也为他们新服务和产品的推出提供支持。Sharma提到了为美国、智利、哥伦比亚、秘鲁、菲律宾、泰国、牙买加、肯尼亚和其他国家和地区用户提供的Amazon PayCode服务，该服务使他们可以通过西联汇款公司网络使用当地货币在Amazon.com上购买产品。

“这个全渠道平台只是我们将利用AWS可扩展性和功能进行创新的战略举措之一，” Sharma说。

AWS全球商业销售副总裁Mike Clayville表示，西联汇款公司将通过分析保存在云中的大量数据来做出更好的业务决策。

Clayville表示：“西联汇款公司是国际汇款领域的领导者，但他们并没有停滞不前，因此与AWS展开合作，在这个竞争激烈且日趋数字化的行业中发挥更大的业务优势。”