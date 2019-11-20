 谷歌启动云加速计划 锁定本地SAP工作负载

谷歌今天启动了“云加速计划”（ Cloud Acceleration Program），该计划将为那些希望将SAP部署迁移到谷歌云平台的企业提供技术资源和咨询服务。

至顶网软件与服务频道消息： 谷歌今天启动了“云加速计划”（ Cloud Acceleration Program），该计划将为那些希望将SAP部署迁移到谷歌云平台的企业提供技术资源和咨询服务。

SAP的后台应用为全球数千家企业组织（包括大多数财富500强企业）提供了关键业务流程，这些企业正在顺应市场趋势将将资金投入于云端迁移上。然而，由于SAP应用的复杂性，这个迁移过程通常是充满挑战的，而这正是谷歌Cloud Acceleration Program计划希望解决的障碍。

谷歌将为企业提供在Google Cloud中部署SAP软件、提供技术支持和员工训练“加速器”的蓝图，除此之外，还有将近十二家咨询合作伙伴提供相关的咨询服务。



这些服务包括迁移前的评估、原型制作和培训。谷歌已经引入的一些咨询服务将使企业内部技术人员能够获得在本地运行SAP软件的实践经验。

参与该计划的合作伙伴之一——外包巨头HCL Technologies最近宣布计划成立一个规模有5000名员工的部门，致力于帮助企业采用Google Cloud。德勤去年成立了类似的业务部门，而且德勤这次也参与了Cloud Acceleration Program，并打算推出机器学习工具以扩展在Google Cloud上部署的SAP应用。

“通过将Google Cloud技术与合作伙伴提供的服务和产品相结合，客户将在云计算的旅途中受益于更好的创新、更高的运营效率和更低的风险，”Google Cloud客户运营负责人Rob Enslin在博客中这样写道。

该计划也表明了谷歌正努力让企业更轻松地将工作负载转移到自己平台上，从而增加云收入。而且，谷歌在本周早些时候宣布收购初创公司CloudSimple，CloudSimple的软件能够将VMware管理程序支持的本地应用迁移到Google Cloud，而无需进行任何重大更改。

对于谷歌的竞争对手来说，合作伙伴也在他们的战略中发挥着重要作用。AWS为那些帮助企业客户采用AWS解决方案的厂商提供公开的培训、云信用额甚至资金，而微软的Azure也提供类似的合作伙伴计划。