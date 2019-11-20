Philippe Mathieu解读甲骨文新使命：用全新的体验帮企业讲数据故事 

“在以客户为中心的理念指导下，我们正在通过产品的升级不断为客户创造更好的体验。当下，这对我们来说是最重要的。”甲骨文公司执行副总裁Philippe Mathieu在日前的2019甲骨文云大会演讲中强调。

提及体验经济，我们很容易想到的就是两个案例——海底捞和宜家，一个是极致的服务，一个是沉浸式的体验。

热乎乎的擦手巾、等位时的各种零食水果、免费美甲擦鞋编发、就餐时的镜布和手机防水袋、独自就餐的玩偶“同桌”等等，海底捞在每一个细节上提供的是近乎“变态”的服务，以此带来的用餐感受甚至比它的火锅到底好不好吃更重要；一个配有咖啡厅、快餐店、儿童活动区域的家居商城，精心设计和布置的样板间，可以拉开抽屉、打开柜门甚至坐在沙发上、躺在床垫上进行产品试用的售卖区，宜家通过提供全面的家装体验，甚至让“宜家风”家具和家装设计成了各种网红爆款。

在这些商业营销逻辑的背后，比拼的不再只是产品本身好坏，更重要的在于消费者享受服务时的体验。这就是“体验经济”的魅力。因为有了体验经济，我们只需要一个手机就能搞定衣食住行所有事情；因为有了体验经济，我们打开购物APP就可以很快选到自己心仪的商品，打开新闻APP就可以马上看到自己感兴趣的消息；因为有了体验经济，我们可以在出门时打开导航自动选择偏好的路线，在路上点好一杯咖啡，到公司楼下就能扫码取走……这些变化无一不在诠释体验的价值——方便。

服务消费者需要如此，服务于“服务消费者的企业”也需要如此。这就是促使甲骨文这样一个传统软件巨头逐步蜕变成企业级云服务商的原因。如今，甲骨文正在将「体验」融入到产品和服务的方方面面，比如在品牌形象与软件界面上更加注重色彩的变化和操作的简化，在产品中集成机器学习、区块链以及社交、自然语音识别等最新技术，为企业提供全栈的云服务和统一的自治数据平台。

“在以客户为中心的理念指导下，我们正在通过产品的升级不断为客户创造更好的体验。当下，这对我们来说是最重要的。”甲骨文公司执行副总裁Philippe Mathieu在日前的2019甲骨文云大会演讲中强调。

甲骨文公司执行副总裁Philippe Mathieu

90%的云转型工作已经完成

客户需求是驱动甲骨文云转型的关键动力，也是核心。对所有软件进行重写实现云化，投入大量资金进行研发和收购并推出一系列SaaS服务，发布云原生的数据库产品，在全球建设19个云数据中心……目前甲骨文已经实现了100%的业务上云。

“在过去的20年中，我们一直在做转型。这样的转型让我们能够始终处于技术的最前沿，能够向所有客户提供最新的产品和服务。”Philippe在接受至顶网记者采访时开门见山地说。

但是，他也坦言，这个过程并不容易，其中涉及的不仅仅是技术和业务方面的转变，最大的挑战其实是“人”。“无论是销售还是工程师，要从原先提供传统的本地部署和软件服务向提供云服务的方式转变，这就要求我们的员工必须从思想、技能等方面进行转变，这是我们面临的一个最大挑战。”Philippe表示，“值得骄傲的是，我们非常成功地完成了这个转变的过程。”

如今，基于第二代云基础设施（OCI，Oracle Cloud Infrastructure），甲骨文还引入了人工智能、机器学习等关键技术，将数据贯穿于基础设施、平台（包括数据库和操作系统）及上层应用之中，从IaaS、PaaS到SaaS不仅实现了全面云化，还实现了全面自治。“这是甲骨文最大的成功，也是最大的优势。”Philippe说。

当然，为了给企业提供灵活的选择，甲骨文不仅保留了传统应用软件的本地部署方式，同时，针对公有云，甲骨文还推出了独具特色的公有云本地化解决方案——Cloud at Customer，通过在企业的防火墙内部署公有云，让用户能够把“公有云搬回家”，实现对数据和其它资产的全权掌控。在大会上，甲骨文发布了第二代甲骨文公有云本地化解决方案，并计划将于明年问世，届时将支持自治数据库在本地的部署。

Philippe对记者说：“相对于‘云为先’，我们更是一家‘客户为先’的企业。”“我们尊重客户的选择，让他们能够根据自己的节奏和步伐去完成云旅程。”

他表示，对于甲骨文这样一家拥有14万员工、400亿美元收入的企业来说，能够在所有领域完成云化，是一件非常了不起的事情，从目前来看，90%的云转型工作已经完成。但是，技术在不断演进和更新，因此，转型将是一个永无止境的过程。所以，甲骨文不会止步于此，一旦出现新的技术和新的市场需求，甲骨文就会立即融入其中，以保持自身的领先性。

重新诠释“数据基因”

所以，在体验经济开始大行其道的当下，甲骨文重新定义了自己的云战略，以数据为立足点提出了新的使命，即“帮助人们以新的方式看待数据，挖掘洞察力并创造无限可能”。

在甲骨文看来，数据将成为体验经济时代背后最根本的驱动力，也就是说，数据正在决定客户的体验。因为只有真正掌握了数据，企业才能知客户所需，为客户提供良好的体验。

可以说，数据本来就是甲骨文的传统优势。凭借十数年来一直保持技术领先的数据库产品，“数据”这一标签已经深深烙在甲骨文身上，成为甲骨文的基因。那么，新使命中提及的“新的方式”是什么？

Philippe解释，甲骨文正在为用户提供全新的产品体验，包括技术层面的升级，以及交互方式的创新，让企业能够以全新的方式理解和洞察所掌握的数据。

在技术层面，自治数据库的推出是最大的变化之一。“这是市场上唯一能够真正把人工智能和机器学习等最新技术融合到数据库中的产品，它的独特优势在于能够帮助解放IT运维人员解放双手，让业务人员也参与到数据分析的工作中来，以最高效的方式去挖掘数据价值。同时，通过自治驱动、自治修复和自治安全，还可以减少人工的失误，从而提高安全性、降低数据丢失风险。”“在未来，我们还会持续地将自治服务带给客户，去打造真正的自治云服务。”

所以，除了自治数据库，甲骨文还推出了自治操作系统Oracle Autonomous Linux，以及甲骨文专用自治数据库云，并把自治概念引入到OCI（Oracle Cloud Infrastructure）层面，将自治数据库延展为自治平台。这意味着，用户可以进行跨平台的集成，可以实现更简单和敏捷的操作体验。

另一方面，交互界面的更新，也是最大的变化之一。Philippe表示，用户界面是提升体验非常重要的组成部分，而这部分需求最初是由甲骨文内部员工驱动的。“我们希望通过这样的变化，让所有员工能够感受到甲骨文的转变和持续的活力，让他们能够清楚自己正在使用的就是最新的技术、最新的产品，然后将更多的热情和激情投入到创造工作中，最终让客户也能够受益于这些转变。”

据他介绍，在产品正式上线前，甲骨文一般会在很多商业用户相关部门先做测验，由他们反馈其中的亮点和问题。“今天，没有人愿意天天对着一个黑白或者乏味的界面工作。所以，除了让色彩更为丰富，我们也非常注重将社交功能、语音操控功能融入进来，实现产品的差异化。”

离客户需求更近

Philippe负责的是甲骨文除了北美之外的所有市场，在他看来，中国是一个非常重要的一个市场。进入中国的30年来，甲骨文已经积累了超过2.5万家中国客户。Philippe表示，这对于甲骨文来说是最大的一笔财富，从数据库、中间件到上层应用，以及一体机Exadata等，很多产品的推出最初都是为中国客户的需求量身定制的。

而近几年来，中国市场涌现出了大量初创企业，和传统企业不同，它们对IT产品的需求是统一的平台、更快的响应速度、更灵活的架构，以及更低的成本。针对这样一个全新的市场，甲骨文也在不断调整自己的产品策略。ADW业务数据平台的推出就是非常典型的代表。

作为Oracle自治数据库的核心产品，ADW业务数据平台的做法就是帮助企业打通独立存在的系统，构建统一数据管理平台，从而解决具体的业务问题。据Philippe介绍，在全球，目前中国已经成为采用ADW业务数据平台数量最大的一个市场，其中就包括了百果园、肆拾玖坊等诸多创新型企业。

百果园作为“水果专营连锁业态”的开创者，借助ADW 业务数据平台整合了会员数据、历史消费数据、营销数据、库存数据、天气数据等信息，形成了精准的人群画像，实现了营销的自动化，能够帮助企业预测未来一周在具体门店、针对不同水果的销量，不同地区、不同消费者的不同消费偏好等等，支持和协调全国80多个城市、4000多家门店、20多个仓储配送中心，以及全球200多个特约供货基地的配货、物流和促销。

而肆拾玖坊作为一个跨界互联网企业，业务覆盖酒、茶、奶以及米面粮油等多个产业。借助ADW 业务数据平台，肆拾玖坊实现了对4年来每年翻番的业务量的支撑，同时，基于全面的画像分析，整合全国的销售数据、财务数据、会员数据、产品数据，还为肆拾玖坊的产品定价、产品创新、关联业务拓展提供了重要的参考依据，支持肆拾玖坊在全国108家分公司、3000多个终端门店的业务开展。

除了体验，成本的大幅降低，也是让甲骨文开始受到这样一些初创企业青睐的重要原因。过去，企业使用甲骨文数据库和系统，动辄就是上百万，但现在，企业只需要二三十万就可以作为入门。肆拾玖坊创始人/CEO张传宗在会上开玩笑说：“我原来以为合同上的报价是美元，结果却是人民币。”更重要的是，据他所说，目前肆拾玖坊内部甚至没有任何一位员工具有IT背景，但这丝毫不影响业务人员使用ADW业务数据平台。

“这就是甲骨文的使命，不仅仅是帮助企业解决数据的问题，还要让他们能够更好地用数据讲业务故事，去创造无限的可能。”Philippe说。