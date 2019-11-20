一个小小的苹果背后有怎样的故事？

世界上每7个苹果就有1个产自陕西。

新中国成立70年来，特别是改革开放以来，陕西省苹果种植面积达1100万亩，产量超1000万吨，当前陕西苹果已批量出口到世界80多个国家和地区。

“世界苹果看中国，中国苹果看陕西”，许多陕西果农这样骄傲地认为。

隶属于陕西省延安市延川县文安驿镇的梁家河村，地处陕北黄土高原丘陵沟壑区，这里海拔800米到1200米，昼夜温差大，光照充足，土层深厚，是世界苹果最佳优生区。

然而，受制于果农种植观念落后、优质肥料产品缺乏、产销相对脱节等因素，这里的苹果商品化率较低。

不仅如此，传统农业粗放式的生产方式也严重限制了产业现代化的进步空间。在过去的延安梁家河，苹果再好吃，农民还是穷。

近年来，当地政府因地制宜开展产业扶贫，大力发展“苹果经济”，如今已初见效果。

除了政策支持，借助IoT、云计算和大数据等信息化技术的东风，全国农业生产信息化整体水平翻两番，达到12%；农业经营信息化整体水平翻两番，达到24%；农业管理信息化整体水平达到60%；农业服务信息化整体水平达到50%以上。

过去靠人靠天的经验农业，转变为以数据为基础的智慧农业，这是观念的升级，也是质量、效率的质变。

传统农业的挑战

历史到今天为止有三个最著名的苹果：一个诱惑了夏娃，一个砸醒了牛顿，一个现在握在乔布斯手中。这三个苹果代表了欲望、知识、激情。

而第四个苹果，是来自四苹果，从梁家河走出来的一家智慧农业科技公司，致力于一二三产业融合，打造新农业产业模式，名字应运而生。

谈起“四苹果”这家公司的初心，创始人林小彬表示，“我们做四苹果的初心就是携手农民走高端或者走上商品化的这条路。”

其实，这样的初心正是从侧面印证了当前我国农业产业的现状与挑战。

林小彬介绍到，我国农业产业链小、散、乱、弱。农户和农村市场之间属于短期、松散的业务合作关系。农副产品订单体系尚未形成，其中大约70%是通过传统批发市场交易，30%通过商超、电商渠道进行交易。

在农业基础设施发展方面，分散经营的土地使得难以组织推进规模化、集体化和标准化生产。信息化和数字化水平较低，缺乏生产和流通数据支持，历史交易数据难以构建有效的信用体系。

与此同时，也缺乏针对县一级的批发商、乡镇二级零售商、种植大户的贷款产品，供应链金融发展相对滞后。

正是在这样的背景下，“智慧农业”概念应用而生。四苹果专注于从种到销的农产品全产业链服务于产业、作物、农户，并将互联网技术与新科技应用在农产品标准化生产和销售端农产品溯源。

他们还将碎片化的散户种植通过互联网技术的应用规模化、标准化，从而生产出有标准有品质的农产品、可追溯的优质农产品。

让果园变得更“聪明”

也许有人会问，果园还能用物联网？传统农业和智慧农业有啥不一样？其实四苹果最近就干了一场大事，给出了它的答案。

四苹果联合联想智慧服务，利用新科技应用推动农业变革、打造“智慧农业”新生态进行深度合作，通过科技手段全面支持陕西苹果产业的发展。与联想这次联手打造的 “智慧农业”解决方案，旨在为陕西苹果提供宏观、精准的产业画像，为陕西苹果产业发展、大数据平台支持提供有力支撑。

举例来说，这一平台不仅能够实现灾情预警，甚至可以通过炮弹驱散的方式，让果农避开灾害天气。

同时，通过对土壤、光照等信息的智能感应，还可以为农民提供更好的栽种及施肥建议。联想智慧农业解决方案在助力传统农业向现代化农业转型的同时，也将为当地农民带来可以预期的实惠，并驱动当地农业规模化的增值、增效及增收。

与此同时，联想智慧农业解决方案是助力现代农业服务体系实现农事生产标准化和规范化的现代化工具，充分发挥联想服务在大数据、区块链技术以及IoT领域优势，结合动态专业农业服务组织数字化管理，创新现代农业产业新模式，打造IoT+Cloud+BigData+综合服务和统一监控平台。

当前，联想实现了延安梁家河苹果种植的全程数据化、标准化和产品溯源，不仅提升了优质果率，还实现了供需资源的最优配备。当前，联想正在将梁家河苹果的产业智能化实践推广到中国的多个苹果产地，联想也在助力更多的农产品领域，实现智能化的产业升级。

联想集团副总裁、中国区服务业务总经理戴炜表示，智慧服务是智能时代变革的加速器，也是智能时代进化的基石。特别是让传统农业企业感受到智慧服务，以 “智”赢农业之道。

值得注意的是，近年来，百度、阿里、腾讯、京东等国内互联网巨头纷纷加快了在智慧农业领域的布局。

例如，阿里AI养猪项目通过构建AI算法，实现“猪脸识别”，从而帮助养殖户随时随地对动物健康状态进行管理；腾讯AI Lab在温室种黄瓜的过程中，浇水、通风、光照等工作由人工智能传感器收集的环境和生长数据，通过强化学习和计算，进行判断再驱动温室里的设备元件自动完成。

华为也在上个月宣布要开始“种地”了。结合自身人工智能技术，研发了一套适合中国农业环境的现代化物联网设备，推出了一套智慧种地方案，彻底颠覆了传统种地的做法，也颠覆了农民的世界。

十年前，没有几人知道这个陕北偏僻山村“梁家河”。十年后，如今借着物联网的东风，梁家河正大步迈向智慧农业的大门。

其实，数据本身就是一种肥料，可以帮助农民更精准地耕作，提高产量，也帮助越来越多“四苹果”们书写更多的数据故事。