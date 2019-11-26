扎根二十载，腾飞创未来 第一线集团CEO曾家宝先生揭示如何利用SD-WAN推动企业全球化发展 

用软件定义的广域网 SD-WAN，是一种什么样的技术？将会为企业带来什么样的改变？恰逢第一线集团成立20周年，我们专访了第一线集团行政总裁曾家宝先生，向我们揭示全新的网络通讯技术将会为人们的生产、生活带来什么样的改变。

至顶网软件与服务频道消息： 数字化的时代，正在用软件重新定义着一切。在数据中心中软件定义的网络、计算和存储已经让人耳熟能详，可是用软件定义的广域网 SD-WAN，又是一种什么样的技术？将会为企业带来什么样的改变？恰逢第一线集团成立20周年，我们专访了第一线集团行政总裁曾家宝先生，向我们揭示全新的网络通讯技术将会为人们的生产、生活带来什么样的改变。



通讯技术的发展，对生产生活的改变

曾家宝先生拥有逾28年的传统通讯企业和美国硅谷创新技术公司的丰富工作经验，对通讯技术的发展变革，有着深刻的亲身体验。接下来，曾先生带领我们回顾了一下，从手工接线到互联网，通讯技术的变革，为人们的生产、生活带来了什么样的改变：

自1860年电话发明以来，在很长一段时期内，都是通过手工接线的方式进行电话接通，效率低、成本高，制约了通讯业务的普及。电话交换机的出现，使得通讯效率获得了本质的提升，人们步入现代化时代。随着通讯技术的进一步发展，模拟信号转变为了数字信号，传真、电子邮件、互联网的相继出现将人们带入了信息时代。曾先生表示：“网络交换机出现后，不但让数据可以在企业内部进行传输，还促进了数据中心的出现，通讯开始由信息化向数字化转变。现在的云计算、大数据分析、人工智能乃至于区块链都可以说是通讯技术数字化后的产物。也催生出以淘宝、京东为代表的互联网电子商务、移动支付等等全新的数字化新业态出现，企业开始向数字化转型。”

第一线视员工为公司的重要资产，亦强调“Work-life Balance”，香港总部办公室除了设有娱乐休息区供员工使用外，更精心制作了family wall展示员工风采。

跨地域数据传输的 MPLS 与 SD-WAN 对企业发展的意义

交换技术再好，它毕竟还在受到技术和条例的制约，只能在企业的内部，或数据中心中进行应用。足不出户的数据传输自然无法适应全球一体化的发展大格局。因此，曾先生更进一步的向我们介绍了，第一线是如何通过提供跨地域数据传输的MPLS与SD-WAN为企业的全球化发展铺平道路：

通讯技术的发展，实际上是一个信息传输从量变到质变过程。在这个过程中，最重要的就是打通，从手工到自动化，是连接效率的打通，从模拟信号到数字信号是信息承载量的打通。然而这种打通还是有它局限性的存在的，这个局限性就是地域。曾先生用第一线来举例：“第一线的客户大部分都是在亚太地区，他们在各地都设有分支机构和工厂。总部、分支和工厂间的数据依靠交换机是无法传输的。怎么办？依靠第一线提供的MPLS实现跨地域的数据打通。”

在曾先生的领导下，第一线作为领先的电信中立网络服务提供商，始终致力于为客户提供各种崭新产品及服务，向广大用户提供高质量的数据传输服务。以合理的价格充分利用当地电信资源，再加上重视责任感的企业文化，使得不同部门间可以更加紧密的互联互助，主动解决客户问题。当前已经构建出超过50个跨国际、运营商级别的MPLS专用网络节点，以高质量的网络服务获得两岸三地各行业用户的普遍认同。

陈列的奖杯与奖状充分展现出第一线以高质量的网络服务获得两岸三地各行业用户的普遍认同

然而曾先生更敏锐的发觉，企业数据传输，仅依靠高质量的MPLS还远远不够。MPLS网络虽然可以提供高质量的数据传输保障，能保证数据的可靠传输，但是它的使用就和以前的手工接线一样成本很高，像企业ERP那样的核心业务用它来传输非常胜任，但是企业还有很多非核心业务如果同样也使用MPLS专线进行传输的话，会造成很高的综合使用成本，而且还有可能对核心业务的传输带宽造成挤占，产生非常大的数据传输隐患。

对于如何解决这种问题？曾先生发表其独到看法：“以前通信时代是依靠电话交换机来解决，现在依靠的就是软件定义广域网——SD-WAN。软件定义催生了自动化乃至于智能化技术的发展，软件定义广域网可以通过租用不同的广域网链路，通过软件定义的方式对企业业务自动去进行判断，核心业务由高质量的MPLS链路进行传输，非核心业务通过广域网带宽，甚至通过4G以及未来5G的无线进行传输。甚至可以通过对带宽质量的判断，智能的对传输链路进行切换，进一步对传输质量提供更高的保障。在保障传输质量的同时，还可以有效的控制数据传输的成本，从而实现真正意义上的跨地域数据打通，达到企业全球一体化发展目标。”

为寻求发展东南亚与国际市场，顺应大中华区制造业搬迁厂房趋势及数码转型之需求，第一线于今年4月正式推出软件定义广域网 (SD-WAN) 服务。曾先生表示，第一线SD-WAN是经历两年无数详细的产品测试，持续改善产品质量以及收集包括电信运营商的数据而精心打造网络服务，结合高稳定性及简易管理的优点，让企业享受到SD-WAN解决方案的零接触部署、极佳应用程序表现，以及提高带宽使用率中受益。

28 年从业经验，以“云”为载体， 第一线助力用户业务腾飞

在谈到SD-WAN及未来第一线企业的发展时，曾先生向我们介绍到，由于从99年起，他就在美国硅谷的云计算技术企业工作，积累了大量云计算相关业务经验。因此在担任第一线CEO之后，也将不遗余力推进第一线云上业务发展，除了SD-WAN技术之外，还会下大力去研究如何协助用户将IOT与区块链等新的技术进行体现，包括这些应用可以怎么落地，需要纲络进行支撑等等。希望通过这个角度，将第一线带入到一个全新的领域之中，为所有的新的应用提供一个崭新的平台。

同时曾先生还会不断加强第一线与母公司世纪互联的沟通互补。他不仅是第一线的CEO，也于母公司世纪互联担任相关工作，通过这条特殊的纽带，可以将第一线与世纪互联更加紧密的联系到一起。由世纪互联向用户提供丰富的计算资源，第一线助力用户实现网络联通，双方资源结合，为用户提供出更优质、更贴切的优秀服务。