大数据如何帮助网球运动员提高赛场表现？

大数据正在改变网球明星训练与比赛的方式。而获得成功的关键，在于收集所有信息并将其转化为可供运动员进一步提升水平的有价值素材。

作为ATP巡回赛冠军、网球界有史以来最伟大球员之一的德约科维奇的官方策略分析师Craig O’Shannessy表示，在比赛筹备阶段高效运用数据将给赛事结果带来重大影响。

O’Shannessy以ATP伦敦总决赛为例，解释了自己如何利用各类工具帮助德约科维奇掌握数据这一有力武器。以其中的Infosys网球平台为例，这款工具于2019年的ATP巡回赛中首次使用。该平台提供的门户可供运动员及教练轻松访问高级分析结果与相关视频。凭借人工智能与机器学习的结合，该门户能够将大数据与影响赛事结果视频内容对应起来。球员与教练能够利用超过10种过滤器构建1000多种组合，用以分析性能并总结对手的潜在优势与弱点。

O’Shannessy表示，这种数据驱动型门户网站能够快速剪辑视频内容，同时整理出自定义播放列表。如此迅捷的反应能力“非常重要”，可在比赛后短短20分钟之内轻松找到决定胜负的关键点，这也成为球员们的一大潜在竞争优势。

他指出，“我与德约科维奇的第一次合作是在2017年的澳大利亚网球公开赛上。我对他说，「听着，我做过很多事，你觉得我该怎么帮你？」他提出的第一点就是视频，他希望能够观看自己的比赛并发现其中决定胜负的关键。”

O’Shannessy还用到Tennis Analytics，这是一款专为顶级专业选手提供比赛与技术分析服务的工具。他解释道，从教练的角度来看，只有正确跟进视频内容并运用分析技术，才能真正获得有价值的信息。

他表示，“按时间顺序再看一次比赛根本就没有意义。要成功汲取经验，我们需要对视频内容进行简化与提取，确保运动员能够在五分钟之内把握视频、数字以及数据表中的要点。换言之，最重要的是明确哪10分或者15分最关键，并以此为依据在即将到来的后续比赛中克服自己的短板。”

O'Shannessy还从宏观角度做出阐述，表示网球运动一直积极利用各类数据帮助运动员提高表现。他指出，过去三十年以来，网球运动所使用的技术已经基本固化——他希望这项运动在未来能够找到以数据为主导的全新发展方向。

他强调称，“我们需要牢记这项运动的起源，也应展望运动发展的方向。在1991年之前，我们什么也做不了——因为那个时候还没有任何分析能力可言。现在，我们已经可以在技术工具的帮助下关注选手表现。我希望能够利用新兴技术对一切细节进行数字化分析。”

这一切都悄悄发生在网球场之外。他表示，“关于德约科维奇的每一位球场对手，我都掌握着大量视频素材与分析结果。如此一来，对手在球场上再也玩不出什么让德约科维奇始料未及的花样。所以说，这些技术能在比赛中带来一分的提升吗？肯定可以。两分呢？也没问题。对于一场三盘比赛，我认为技术的价值可能在五到十分之间。”

其他专家也表示，网球界确实对技术抱有相当开放的心态。伦敦大学金史密斯学院管理研究所创新主任Chris Brauer表示，虽然他的研究方向跟网球没什么关系，但他仍然高度赞赏O’Shannessy等网球从业者表现出的积极创新立场。

他指出，“他能够系统地提出问题，整理出一整套见解，从而清晰观察球场上发生的一切。这正是数据驱动型网球分析方法与以往完全基于直觉或者经验的方法之间的核心差异——虽然老办法很有价值，但却也很容易让我们人类走进误区。”

ATP裁判Ali Nili同样是网球界的资深人士，他也感受到了网球运动对于开拓性技术的广泛应用。他提到网球运动目前正在实验的在线评分机制，同时聊起15年前用于为裁判员提供自动球路提示的Hawk-Eye技术。

不同于其他极具知名度的世界性运动（例如足球），网球在接纳新兴技术方面一直相当活跃。而前文提到的，利用大量数据与视频素材帮助运动员提高赛场表现的尝试，只是一系列创新中的最新成果之一。

Nili指出，“可以看到，很多高人气运动都在尝试采用Hawk-Eye以及其他原有技术。这些是我们的首创，我们也希望网球界能够继续保持这种探索创新与尝试新鲜事物的勇气。”

专家们同时指出，网球的下一个发展领域很可能集中在连接性层面，特别是在网球以及运动员身上安装物联网传感器。这些传感器将为运动员、教练以及其他相关团体（包括广播公司以及球迷）提供更为详尽的数据。

事实上，以高尔夫为代表的其他一些运动已经在物联网领域取得了开创性进展。对于连接性相关技术，网球界需要快步追赶才能跟上形势。但回顾以往辉煌的创新历史，Brauer认为网球仍然具有优势，而且完全有能力继续将自身发展与创新紧密结合在一起。

他表示，“几乎每一天都会出现有助于推动网球运动发展的新技术。在网球界，顶级教练、球员以及各利益相关方都已投身其中。这种洞察与分析能力已经从根本上改变了游戏规则，我们也期待着未来能够出现更多激动人心的进展。”