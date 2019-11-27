构筑泛终端生态未来 2019软件绿色联盟开发者大会亮点纷呈

随着2019软件绿色联盟开发者大会的圆满结束，泛终端软件生态如何构建的思路已经在诸多开发者的探讨中开始清晰。开放共赢，携手并进将会是未来中国软件发展的必经之路。

至顶网软件与服务频道消息：2019年11月19日，以“构生态·建未来”为主题的2019软件绿色联盟开发者大会于北京国家会议中心正式举办，现场超过两千名开发者共同见证了这场专属于泛终端软件行业的技术盛会。

本次大会众星云集，不仅有来自科研单位、权威机构和开发社区的专家学者，还有来自阿里巴巴、百度、华为、腾讯、网易等国内各大企业的40余位技术大咖。除了大咖云集的Keynote演讲，还开设了技术性更强的《分布式多终端协同》、《人工智能技术应用及实践》、《开源与跨平台开发》、《安全性能与体验优化》四大技术专题分论坛，有超过40位来自顶级科技企业的技术专家现身说法，深度讲解这些技术背后隐藏的秘密。其中包括了分布式技术的落地应用、异构多端场景下的安全挑战、AI算法、AI多场景落地、跨平台开发、开源社区经营、手机APP优化、游戏体验优化、实时光线追踪等诸多前沿技术。同时，由于讲师天团强大的技术背景和实战经验，各个分论坛的开发者获得了一站式解决各类业务难题的机会。

产业协作共赢 构建泛终端软件生态环境

软件绿色联盟理事长杨泽民在开场致辞中表示，软件绿色联盟从安卓绿色联盟发展而来，从安卓软件延展到泛终端软硬件，致力于构建泛终端软件生态环境，打造极致的用户体验。目前联盟会员涵盖1070家企业，覆盖3078个应用。

为了进一步规范当前市场上的手机应用，《软件绿色联盟应用体验标准3.0》正式发布。针对当前手机应用所存在的问题，软件绿色联盟集结顶级专家学者，分别从安全、功耗、性能、稳定性、兼容性五个方面入手对应用标准进行升级。相比前两个版本，绿标3.0全面优化，要求更加严格、可靠，这将为应用软件发展点亮指路明灯，也为用户体验的进一步提升打下基础。

大会上，绿盟联合中国泰尔实验室共同发布了一系列创新成果，其中包括移动互联网应用IPv6网络兼容性技术要求和测试规范以及测试平台的发布，国内首份折叠屏移动智能终端白皮书发布，以及国内首份移动终端原子化服务标准的发布。

各大厂商也有重磅产品发布，如华为就正式对外发布了HiAI3.0版本，作为面向智能终端的人工智能平台，HiAI3.0在芯、端、云三个层面的技术实力实现了进一步开放，并全面赋能开发者，提升开发效率；网易也在大会现场详细解读了其在游戏方面最新推出的实时光线追踪技术，不仅使得画面更为真实流畅，还让游戏体验得以全面提升。

本次大会最令人期待的莫过于三大奖项的颁发。经过层层角逐，51款通过《软件绿色联盟应用体验标准》的绿色应用最终获得了2019“我最喜爱的绿色应用”称号；截至目前，联盟已经成功举办了30期线下技术沙龙，超百名讲师为开发者提供了精彩的演讲，覆盖人群超过百万，因此本次大会评选出20位“年度优秀讲师”以资鼓励；台前讲师风采依依，幕后工作团队也兢兢业业，在软件绿色联盟前进的路上，诸多优秀的团队做出了卓越贡献，因此大会也选出六支团队，为其颁发最佳贡献团队奖。

构筑技术未来 多方专家解读软件生态

本次大会中，至顶网还对三位重量级的演讲嘉宾进行了采访。中国工程院院士倪光南在大会主题演讲中表示，软件是推动新一代信息技术发展的驱动力，软件技术已渗透到几乎所有信息技术之中。

“软件定义世界”的趋势反映软件技术无处不在，软件人才无所不能。例如宝马7系列汽车内置的软件超过2亿行代码，波音787客机中的软件代码超过10亿行，软件正使这些传统企业向数字化、网络化、智能化的方向转型。

倪光南表示，软件也将促进新一代信息技术（人工智能、大数据、5G、物联网、云计算、机器人、VR/AR等）的发展，在所有这些新一代信息技术中软件都占有很大比重。“中国发展软件业发展拥有众多的有利条件，比如巨大的内需市场、丰富的软件人才资源和国家产业政策的支持。”

中国从“人口红利”到“工程师红利”。在这一过程中，开源软件已成为软件业的主流。倪光南说，开源软件促进软件业开放创新。虽然在今后相当长的时期里，开源软件和专有软件将会长期并存，但当前随着云计算、大数据等等新一代信息技术的兴起，开源软件的发展甚至更快，主要的网络信息服务提供商，其服务基本上都基于开源软件平台。

在倪光南看来，开源最大的价值在于企业之间的互相协作。今后，我们应加大对开源软件的投入，包括投入开源基金会，或成立某些中国方面主导的开源基金会 ，以增大我们在开源基金会、开源社区和制订开源许可证方面的话语权。

在开源方面，开源中国CTO红薯在《中国开源生态研究》主题演讲中也对这一理念表示赞同。站在全球视野中看中国开源生态，中国企业越来越多参与开源社区，而国产开源项目在崛起。“我们的视野不应只聚焦于顶级开源项目，也应看到丰富多样、数量众多的中小规模开源项目，同样也是开源生态的重要组成，丰富多样的应用帮助开发者减少了大量‘重复造轮子’工作。”

从Gitee码云托管的项目看，国产开源项目数量快速增长。而且很多中国开源公司开展了商业化的探索，并取得了不俗的成绩。“这些公司虽然不大，但我期待他们能长成像红帽那样的企业，真正发展起来。这是一个挺好的开头，而且这个数量会越来越多。在国内完全依赖于开源来进行商业探索的公司，整个国家在法律层面保护他们。”红薯说。

但是在红薯看来，中国本土开源生态存在很多问题，比如开源许可证形同虚设、开发者权益保护缺失、社会化协作不足、平台风险等。“规则意识需要加强，开源项目被不法分子使用，使用者难以反馈社区，小公司维权成本会很高以至于影响业务开发，项目可持续性难以保证等问题不容忽视。”

在国内，出于对平台风险的担心，很多企业对于代码托管还是谨慎的，他们倾向于将代码掌握在自己手里，而不是采用第三方的代码托管平台。但是红薯认为，自建平台不一定安全，很多时候安全问题往往出自企业内部。“大型企业可以考虑自建代码托管平台，但是对于中小企业，我们还是建议其采用第三方平台，专业的事交给专业的人才是这个时代的主旋律。”

与国际开源生态相比，中国开源在某些方面相对落后。比如国外开源项目有基金会这样的组织进行运营，而国内类似组织缺乏，结果开源软件产生了各种各样的法律问题。好在，这些问题已经引起了整个产业界的关注，已经有类似华为这样的厂商开展了社区化发展的探索。

针对这些情况，Gitee提供了检查抄袭的方法，采用符合中国国情的开源许可协议，并提供法律支持；与云服务平台产品的对接；增强对开源协作、开源社区治理的认知和引导，这需要绿盟这样的组织团结各方，促成合力。“平台只是基础设施，产学研还需要共同参与并通过开源实现自主可控来提升技术实力。特别是国内厂商应该精诚合作实现更好的产业生态发展。”红薯说。

CSDN董事长蒋涛在主题分享中表示，开发者是泛终端生态的第一推动力，因为开发者是对技术变革最敏感的人群。开发者创造了各种终端设备，不管是Windows还是iOS都构建了庞大的开发者生态。

蒋涛说，多终端生态在进化。计算无处不在，现实生活日渐多屏、多终端化。数字中枢1.0是以PC为核心的多终端生态，数字中枢2.0是以智能手机为核心的多终端生态。终端智能大爆发，如何增强人类能力成为关键。“多终端时代的技术标准是机遇与挑战，赢得开发者才能赢得未来。”

大会上，还有来自阿里、腾讯、百度的专家大咖也分别对移动设备可信基、视觉与语言结合技术、开源深度学习平台等领域进行了技术干货与行业趋势并重的演讲，引发了参会者的共鸣。我们可以看到整个产业界都在群策群力，一起推动中国软件生态的发展。

结语

随着2019软件绿色联盟开发者大会的圆满结束，泛终端软件生态如何构建的思路已经在诸多开发者的探讨中开始清晰。开放共赢，携手并进将会是未来中国软件发展的必经之路。软件绿色联盟作为中国泛终端软件领域最大的非盈利性开放组织，长期以来致力于构建绿色、健康、安全的软件生态，保障用户体验，提升开发效率。本次大会也为开发者提供了一个交流的平台，让“构生态，建未来”的理念更为深入人心，让软件开发产业的明天更加精彩，让未来更值得期待。