 智能化大门才刚刚开启，更多数据魔力有待激发

统计显示，60%企业有超过一半的数据没有利用，大多数企业还处于IT化阶段，距离数据化、智能化阶段还有不小的距离。随着企业迈向后两个阶段，数据的魔力才会真正得以展现。

至顶网软件与服务频道消息：近年来，大数据、人工智能的热度很高，众多企业纷纷加大了对大数据和人工智能等技术的投入，数据的价值也正在慢慢呈现，尤其是在零售、金融等行业，这些技术的应用看到了非常明显的回报，从而带动了企业的投资热情。而这才是智能化的开始，统计显示，60%企业有超过一半的数据没有利用，大多数企业还处于IT化阶段，距离数据化、智能化阶段还有不小的距离。随着企业迈向后两个阶段，数据的魔力才会真正得以展现。另外，处理庞大数据和多样数据化的关联和分析仍然是巨大挑战，而AI将成为企业市场的技术颠覆者。

11月25日，T11 2019暨TalkingData数据智能峰会在京举办，众多国内外相关领域专家学者及行业代表参会，探讨数据智能驱动行业转型发展的实践案例。大会期间，记者采访了大会主办方TalkingData的几位技术专家，就数据智能相关的话题进行了探讨。

TalkingData CTO 王亭在T11 2019暨TalkingData数据智能峰会上演讲

相比IT化，智能化面临更多挑战

数据是资产、数据有价值，这一点已经得到中国企业的普遍认同，因此都希望通过对数据的利用来加速业务，提升企业竞争力。对此浸润这一领域多年的几位TalkingData技术专家感同身受。

“这些年我们明显感觉到越来越多的公司开始重视数据的作用，比如，原来很多公司觉得数据是业务的副产，在业务开展过程中产生数据，然后建数据仓库，用这些副产品的数据再支持辅助决策。而今天，越来越多的企业数据已经变成了主要生产资料，而不是副产品。” TalkingData研发副总裁阎志涛在接受采访时表示。

当然，不同的企业由于各自处于不同的发展阶段，数据的利用上也要因企业而异。“国内传统企业大多数目前只是完成了IT化，对数据化或者智能化都还在探索。这背后意味着这些传统企业本身利用大数据的能力，还处于比较初期，还没到成熟的阶段。” TalkingData 合伙人兼首席架构师黄洋成表示。

而与IT化相比，智能化是一个更为高级也要困难得多的阶段。因为IT化侧重于流程，通用性比较强，可以借鉴的比较多。而智能化意味着要根据具体的情况去审时度势，针对某个场景选择最好的，才叫智能化，需要的是非常个性化的解决方案。

“智能化要千人千面，而不是千人一面。每个企业需要的东西不一样，要根据具体场景、具体的情况才能够给出最合适的解决方案。” 黄洋成说。

也正因为如此，企业的智能化过程就不能仅仅通过购买软件来实现，大多数要借助专业的咨询和服务，这也正是TalkingData逐步从一个纯的软件供应商转向软件供应商+集成服务商的原因所在。

据TalkingData CTO王亭介绍，为了帮助企业用好软件，TalkingData在过去几年也做了大量工作，尤其是做了大量智能产品应用场景的探索，也发布了相关产品，包括智能选址、销量预测以及推荐系统等。

“国内to B企业需求是千变万化，软件是通用化的。为解决这个矛盾，我们做了很多的探索，包括推出数据中台，在这个平台之上客户可以自定义业务指标，系统展现商业结果，帮助做一些决策，从而加速企业智能化进程。” 王亭说。

数据智能化买不来

当下，中台是一个热门话题，很多厂商都推出了中台产品。当天的大会上，TalkingData也发布了自己的数据智能中台的全新版本——SmartDP Fusion，由全域智能营销平台、数据平台、场景智能应用平台三部分构成。TalkingData在数据中台逐步成熟的基础上，融合零售、政府、汽车、营销、金融等垂直行业更多业务场景，从而实现数据智能价值最大化，极大的提升企业竞争力。

在几位技术专家看来，中台受追捧有其客观原因。阎志涛表示，中台这个概念来自互联网公司，它是企业技术团队在实践中逐渐提炼自己能力自然形成的结果。中台类似中间件，是能力抽象提炼，让将来的应用能基于中台快速组装出新的业务，因此开发效率更高。越是业务复杂，中台的价值可能越大，对于那些中小企业价值则不大。

黄洋成也持同样的观点。他说：“中台的核心是希望解决速度和效率的问题。因此要强调灵活性，很灵活地应对前面业务的变化；另外要强调复用性，过去通过业务系统积累、沉淀了很多能力，然后开放给别的业务去复用。”

但无论阎志涛还是黄洋成都认为，企业的智能化不是靠采购一个中台就可以实现的。对中台供应商而言，绝不是仅仅卖给客户一个数据中台就完事，如果真这样其结果也很可能不会太乐观。

“在中台软件产品之外，我个人觉得咨询方面、理念乃至服务几个方面挺关键，仅仅卖一个标准的中台软件产品，不去落地，不去结合企业应用，我个人觉得前景不是特别乐观。” 阎志涛表示。

目前，业界目前对中台并没有统一的概念。王亭介绍说，一般而言越是底层、离业务越远的通用性越好，比如，高效的数据收集、数据查询和展现，都是相对比较抽象化而且纯技术，中台化比较容易（TalkingData称其为技术中台）。而往上，越是靠近业务，越是考验厂商的行业积累。

而在实践中，很多用户对中台的需求不少带业务属性，这就对中台厂商提出了较高的要求。

“实际上，很多企业对中台的理解是偏业务的。比如，我们服务零售行业时，有些企业让我们做中台，并不是让我们做一个纯粹的报表引擎，其实是带有业务属性的要求。“王亭表示。

因此，TalkingData这几年也再着力打造面向业务场景的解决方案，包括零售、金融场景等，在技术中台的基础上搭建了一些相关的中台。比如，TalkingData基于平台能力，面向市场营销和运营人员，提供数据分析、数字营销的智能应用，进行数据连接、客群细分、同步投放、效果监测的营销全场景覆盖。而所有这些最终的效果就是要看企业是否真正落到实效，是否为企业创造价值，这是TalkingData对所有产品主要的衡量标准。

“因为TalkingData是以客户价值为主导的科技公司，我们不会强调我们的算法有多牛，数据科学家有多强。虽然这些方面我们也很强，但是我们更希望给客户真正带来ROI。这是我们所有创新的出发点。”王亭说。