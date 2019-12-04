F1在AWS上运行空气动力学模拟以改善赛车设计

新车将在2021年F1赛季内推出，其中包含全新的车身设计与前翼形状、经过简化的悬架、新的后端布局、车底走线以及车轮尾迹控制装置。此外，新的F1赛车还将首次采用18英寸轮毂配合低操纵轮。

至顶网软件与服务频道消息：作为展示自家公有云计算平台功能的理想机会，Amazon Web Services本周通过在拉斯维加斯召开的年度盛会re：Invent大会，公布了关于原有客户F1公司以及两家全新客户的云合作项目。

作为赛车领域毫无争议的王者，F1公司正在利用AWS技术进行赛车模拟，用以指导赛车的具体设计。此项研究工作主要涉及一个流体动力学计算项目，旨在模拟赛车在赛场上的空气动力学性能，从而指导设计师对其中的某些关键性部分做出改进。

在赛车性能当中，最重要的差异因素之一就是空气动力学设计带来的下压力。F1赛车在某些情况下（例如靠近另一辆赛车时）往往会导致下压力损失，进而使驾驶员很难拉近与对手的距离并规划超车。例如，当一辆赛车距另一辆车一个车位时，其损失的下压力比例将高达50%。

通过模拟液体或者气体对物体所造成的影响进行计算的流体动力学，允许F1的工程师们更仔细地观察近距离状态下赛车间的气流如何相互作用。他们进行了数千次模拟测试，用以观察不同设计的效果。在改进之后，如今在落后一个车位的情况下，后车的下压力损失已经被控制在15%。

新车将在2021年F1赛季内推出，其中包含全新的车身设计与前翼形状、经过简化的悬架、新的后端布局、车底走线以及车轮尾迹控制装置。此外，新的F1赛车还将首次采用18英寸轮毂配合低操纵轮。

F1方面表示，凭借着AWS强大的计算能力，包括多个高性能计算集群与一系列服务，再加上数据存储方案Amazon Simple Storage Service以及用于设计及优化的机器学习工具AWS SageMaker，最终令赛车性能模拟成为可能。

F1公司首席技术官Pat Symonds表示，“在AWS上运行空气动力学模拟可以说是F1历史上最具革命性的项目之一。以往，没人能专设计超车场景下的气流影响调整赛车设计；但在现在的CFD项目当中，我们开始研究在尝试超车时，后车上的哪些设计元素有望进一步提高成绩。我们已经能够利用AWS技术理解在多辆赛车近距离行驶时那种极为复杂的空气动力学属性，也为由此给赛车性能提升带来的巨大推动作用感到高兴。”

新客户

在相关报道当中，亚马逊方面还公布了另外几家新的主要云客户。其中包括Best Western International公司下辖子公司Best Western Hotels & Resorts。该公司在全球范围内经营有4500多家酒店。Best Western方面表示将全面采用亚马逊云，逐步将整个信息技术基础设施迁移至AWS当中。

AWS方面在一份声明中指出，“Best Western Hotels & Resorts将把其全部关键业务应用程序迁移至AWS，包括酒店预订系统、客户奖励平台以及全球联络中心，同时计划在2020年年底之前将这些应用程序彻底迁出自有数据中心。”

Best Western公司指出，他们将利用多项AWS服务提升自身运营效率，包括用于满足其主体数据库需求的Amazon Aurora以及用作数据仓库的Amazon Redshift。该公司表示，此举有望提升其基础设施容量并加快酒店预订操作的处理速度。

与此同时，总部位于瑞典的在线金融服务供应商Klarna Bank AB则表示，他们已经选择AWS作为其“首选云服务供应商”。当然，这一表述指AWS将成为其主要云服务供应商，但并不一定是唯一一家云合作伙伴。

Klarna指出，他们计划利用AWS基础设施推出多种其他产品，包括一项“Klarna开放银行”服务，允许在线商家与电子商务企业借此建立起自己的在线支付设施。他们还将利用SageMaker等机器学习服务帮助商家训练并构建可用于识别及管理风险、实时预测信用评分的机器学习模型。

Klarna公司首席技术官Koen Koppen在一份声明中指出，“我们与AWS之间的合作，使我们能够以安全且无缝的方式快速创新，最终打造出客户所需要的全新服务及应用程序。我们期待着继续利用AWS丰富的云服务组合开发出新的灵活支付 服务，帮助消费者对自己的财务资源保持全面控制，同时支持商家构建起更加便捷顺畅的支付解决方案。”