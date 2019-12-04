AWS走向量子：新的Braket服务提供随需应变量子硬件

2010年，亚马逊网络服务公司在4月1日愚人节当天发表了一篇博客文章，开玩笑地宣布该公司已经开发出了一种科幻式的技术：量子计算机。快进到了2019年，该公司正在准备为其云客户推出真正的量子计算服务。

至顶网软件与服务频道消息： 2010年，亚马逊网络服务公司在4月1日愚人节当天发表了一篇博客文章，开玩笑地宣布该公司已经开发出了一种科幻式的技术：量子计算机。快进到了2019年，该公司正在准备为其云客户推出真正的量子计算服务。

新推出的Amazon Braket平台将以随需应变的方式，提供来自三家不同初创公司的量子系统服务。该服务今天在re：Invent上首次亮相，目的是使企业熟悉该技术并探索潜在的未来应用。

AWS上提供的三个量子计算系统分别基于不同的系统设计。第一个系统来自Andreessen Horowitz支持的Rigetti Computing公司，它由超导电路组成，类似于谷歌LLC的超级计算机级Sycamore芯片。第二个系统由IonQ公司打造，使用被激光悬浮在真空中的所谓捕获离子进行计算。

AWS为Braket选择的第三家硬件制造商是D-Wave Systems公司，这是世界上第一家销售商用量子系统的公司。该公司机器使用一种被称为量子退火的计算方法来寻找数学问题的答案。

通过Braket提供的这三个系统或者任何现有的此类量子计算机都无法运行复杂的企业应用程序。但是它们为企业提供了一个有用的环境，让他们可以学习摸索，找到可以在未来使用大规模、成熟的量子计算机产品的方法。

Moor Insights＆Strategy的分析师Patrick Moorhead表示，他认为AWS选择这些采用了不同方法的量子合作伙伴合作是为了对冲风险。他表示：“D-Wave使用量子退火，IonQ使用捕获离子，Rigetti使用超导……略微有些让人失望的是我们没有看到霍尼韦尔（Honeywell），因为它采用了我们见过的最复杂的捕获离子的方法。我认为它与Azure的合作可能会是一个问题。”

AWS将许多工具与Braket捆绑在一起，以降低学习难度。该服务包括由经典计算机提供支持的仿真环境，开发人员可以在将其部署到量子计算机之前，使用它们来构建和测试量子算法。此外，Braket支持许多研究人员已经熟悉的、流行的Jupyter Notebook算法开发工具包。

AWS首席布道者Jeff Barr在博客中写道：“我们的目标是确保你对量子计算有足够的了解，以开始寻找一些合适的用例并进行一些测试和实验……我们希望建立一个扎根于现实的坚实基础，并与你一起迈向量子计算的未来。”

为了帮助组织采用Braket，AWS成立了一个名为Quantum Solutions Lab的咨询部门，该部门将提供研讨会和其他教育资源。它还汇集了“精选”专业服务合作伙伴名册，为希望加入这一竞争的企业提供进一步的帮助。

从长远来看，AWS计划为Braket添加更多类型的量子计算机，并最终开发自己的计算机。量子计算提供商的负责人、伦敦大学学院的教授Simone Severini向《连线》杂志透露，母公司亚马逊已经开始研究自己的量子硬件。

为了促进开发工作，该公司在加利福尼亚理工学院附近创建了一个AWS Quantum Computing中心。该中心将聚集来自AWS和主要大学的研究人员，解决一些仍然需要解决的理论问题，以使量子计算机产品化成为现实。

Braket将于本月晚些时候提供给早期客户。最近，微软公司也已经推出Azure Quantum平台，用户可以通过Azure Quantum平台使用包括霍尼韦尔和IBM Q Network在内的多家硬件制造商的机器。



