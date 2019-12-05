 盘点：2019年最炙手可热的10家大数据初创公司

那些希望为客户提供业务分析、数据管理、数据科学和机器学习最新软件和服务以应对大数据挑战的解决方案提供商应该引起我们的关注。下面就让我们来看看2019年的这10家热门大数据初创公司。

至顶网软件与服务频道消息： 据市场研究机构IDC预计，到2025年全球以数字方式生成的数据总量，将从今年的40ZB激增至175 ZB。为了管理所有数据并有效利用这些数据，预计今年企业和组织将花费1891亿美元在大数据和业务分析产品上。

尽管大部分支出将用于微软和Tableau等主要供应商，但大数据技术的很多创新都来自于在数据管理和业务分析领域开发创新软件的初创公司。

那些希望为客户提供业务分析、数据管理、数据科学和机器学习最新软件和服务以应对大数据挑战的解决方案提供商应该引起我们的关注。下面就让我们来看看2019年的这10家热门大数据初创公司。

Dataddo

首席执行官：Petr Nemeth

Dataddo的平台可自动进行数据提取、转换和交付。该系统提供了与几乎所有在线数据服务（包括Google Analytics、Facebook和Salesforce）的无代码数据集成，可以将数据导出到各种数据库、数据仓库、云存储系统、业务分析工具和仪表板中。

Dataddo于2015年在捷克布拉格成立，目前公司位于美国加利福尼亚州山景城。

DataKitchen

首席执行官：Christopher Bergh

DataKitchen是“ DataOps”的先驱，DataOps是将敏捷软件开发、DevOps和基于制造的统计过程控制引入了业务分析和数据管理运营的一项技术。

DataKitchen面向IT、数据仓库、数据科学和业务分析团队构建了DataOps平台，该平台的目标是推动更快速、更灵活、更可靠地交付数据管道。

DataKitchen成立于2013年，总部位于美国马萨诸塞州剑桥市。

DotData

首席执行官：Ryohei Fujimaki

DotData开发了一个端到端的数据科学自动化平台，并将其定位为“加速、普及和操作”整个数据科学过程。DotData的软件应用面向客户分析、市场营销、风险与治理、供需、资产管理、业务自动化等用途。

今年10月，DotData被选为微软Microsoft for Startups认证的合作伙伴，微软的这项计划旨在帮助初创公司开发可运行在微软Azure云上的创新技术。

Dotdata总部位于美国加利福尼亚州圣马特奥，于2018年从NEC分拆出来。今年早些时候，DotData推出了其软件的1.4企业版，该软件采用最新的机器学习算法，以及用于处理地理数据的AI功能。DotData最近发布了支持Python的DotDataPy。

Dremio

首席执行官：Tomer Shiran

Dremio的“数据即服务”平台使用户能够发现、整理和共享数据，无论位于什么位置或者采用什么结构，都有助于弥合数据工程师与业务用户之间的鸿沟。该软件使用Apache Arrow（一种用于内存数据的开源跨语言开发平台）来提高查询性能。

Dremio总部位于美国加利福尼亚州圣克拉拉，是由Apache Arrow和Apache Drill项目的创始人在2017年成立的。去年，Dremio的年度经常性收入相比2017年增长了10倍，企业客户群增长了5倍。

Hammerspace

首席执行官：David Flynn

Hammerspace是不断扩大的“数据即服务”领域的一个新星，其技术可以跨混合云和多云IT系统提供对数据的访问。Hammerspace的软件定义混合云数据控制平面依赖于元数据驱动的机器学习，可以对来自本地和基于云的多个存储系统的数据进行虚拟化和抽象化，从而可被任何应用、服务、容器或者开发人员所使用。

Hammerspace成立于2018年，总部位于美国加利福尼亚州洛斯阿尔托斯。

Okera

首席执行官：Nong Li

数据湖（无组织的、非结构化数据的巨大存储库）的数量正在持续激增。随着政府颁布有关消费者数据保护和使用的严格规定，实施数据湖的企业组织面临着来自管理和安全方面的严峻挑战。

Okera成立于2016年，致力于开发管理数据湖数据访问、安全性和治理问题的软件。 Okera Active Data Access Platform提供了详细的数据可见性，对结构化和非结构化数据的保护功能。

这家总部位于美国旧金山的初创公司在今年8月推出了Okera Policy Builder软件，数据管理员和治理团队可以使用该软件创建和管理数据访问控制策略。

ProvenDB

首席执行官：Vinny Smith

ProvenDB位于澳大利亚墨尔本，于今年6月推出了支持区块链的数据库服务，以及一个采用公共区块链的标准数据库引擎。

ProvenDB服务建立在MongoDB Atlas数据库服务上，其中添加了核心的区块链属性。ProvenDB试图通过这种方式克服区块链的成本和性能问题，将主流的数据库引擎的高性能与区块链的特性（如不变性、数据出处和概率）相结合。

SlicingDice

首席执行官： Gabriel Menegat

SlicingDice提供基于云的全方位服务数据仓库和分析式数据库即服务，SlicingDice完全托管的数据仓库服务包含了用于数据集成、探索、可视化和机器学习的可选内置工具。

SlicingDice成立于2017年，总部位于美国旧金山和巴西圣保罗。

Starburst Data

首席执行官：Justin Borgman

Starburst Data提供了Presto（一种开源高性能SQL引擎）的企业分发版，以及相关的服务和支持。Starburst Data把Presto以任何分析平台上的SQL的方式提供给客户，可跨多种数据源执行交互式查询，包括Hadoop文件系统、Amazon S3存储、Kafka，以及MySQL、Microsoft SQL Server和MongoDB等数据库系统。

这家位于波士顿的初创公司成立于2017年。

Yellowbrick Data

首席执行官：Neil Carson

Yellowbrick Data提供了一款全闪存小型数据仓库设备，可运行在混合云环境中，与那些更复杂、更昂贵的数据仓库系统展开竞争。该系统旨在处理从10 TB到几PB数据的数据负载。

Yellowbrick Data总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托，于2018年走出隐身模式，并于今年6月通过C轮融资筹集了8100万美元，总融资金额达到1.73亿美元。