房地产巨头融创“转型”记

在整个房地产行业从高速增长进入稳定增长的大背景下，融创以新一代核心业务系统上线为契机，践行“地产+”，探索多元化之路。

至顶网软件与服务频道消息： 2019《哈佛商业评论》中国年会日前在北京召开，会上发布了“2019鼎革奖——中国数字化转型先锋榜”的评选结果，融创中国与万科、碧桂园、恒大、绿地等一起代表房地产行业荣获2019年中国数字化转型先锋奖，其“核心业务系统数字化项目”荣获2019年中国数字化转型先锋奖的创新融合典范单项奖；融创中国高级副总裁时宇进入2019中国数字化转型先锋人物榜。此次评奖由清华大学全球产业研究院、《哈佛商业评论》中文版、SAP（中国）有限公司三方联合进行，获奖的都是通过数字化转型真正创造价值、保持创新活力并对产业变迁产生积极影响的探索者和践行者，荣获多个奖项的融创中国（以下简称融创）也正是这样一家企业。

融创是业界知名的大型产业集团公司，这些年围绕“地产+”布局，业务涉及地产、文旅、文化和服务等四大领域。在业务高速扩展的同时，其数字化转型步伐也迈得非常迅速和稳健，尤其是进入2017年，伴随新一代核心业务系统的筹备与上线，融创的数字化转型进入一个新的发展阶段。2018年年中，新一代核心业务系统所有核心模块在全集团内一次性全部试点上线，开业内同规模房产企业之先河。以该系统的上线为契机，融创完成了数据的规范化，实现了主数据的全集团统一。以此为基础，融创还开启了数据分析和挖掘之旅，为融创管理走向精细化、规范化、科学化打下了坚实的基础。



此外，融创还在智慧社区等领域进行了探索，为公司多元化铺路。在整个房地产行业从增量市场走向存量市场，从高速增长进入稳定增长的背景下，融创的这些动作不仅加速了其自身的转型进程，同时在整个房地产行业也起着良好的示范作用。

高速成长面临新挑战

在2016年国家对房地产行业的宏观调控政策出台之前，中国的房地产行业一直保持高速成长态势，而融创更是以远高于行业平均水平的增长速度高速成长。从2014年到2016年融创每年营收都几乎以倍速在增长，从2014年的600亿到2016年营收突破1500亿。公司体量不断增长，业务领域不断扩大，业务种类不断增多，对于公司的管理提出了严峻挑战。另一方面，以2016年“930新政”的出台为标志，房地产调控政策趋严，整个行业从高速增长进入了平稳发展期，市场从增量市场变成存量市场，从原来“一房难求”转向“去库存”，市场压力之下，对公司精细化管理提出了很高要求。“公司之前的管理架构是公司规模不大的时候设立的，当公司规模不断扩大，原有的管理架构和方法已经难以支撑。这就需要调整，而管理要变化自然就离不开管理工具的支持。”融创中国高级副总裁时宇表示。

融创中国高级副总裁时宇

“管理方式的变化也对信息化能力和业务工具提出了新的诉求。”融创中国高级副总裁时宇介绍说，最典型的就是对于销售业绩、拿地数量、土地成本等各种关键数据，每个区域呈报的和集团掌握的会有偏差。

这些年融创各个部门先后上线了很多业务系统，这些系统相互之间大部分没有打通，比如财务部门有财务部门的数据，营销部门有营销部门的数据，采购部门有采购部门的数据，运营部门有运营部门的数据，各自独立。另外，融创还收购了不少公司，这些公司也都有自己的业务系统，公司成长得太快，来不及对这些系统进行整合。

“很多时候并不是不想打通，而是因为各个系统来自不同的软件供应商，是不同时期部署的，软件成熟度不同，打通非常困难。”时宇说。不同部门的数据没有打通和整合带来了各种各样的问题。更重要的是，离开了数据的打通和整合，很多数据分析和挖掘工作也没有办法进行。“2019年融创营收预计将突破5500亿。当一个公司到了5000亿、6000亿这样的规模，没有一个人能清楚所有的项目、清楚所有的数据。此时就依赖一个好的管理系统。”时宇说。

为了公司的长远发展，上线一套新的ERP系统成为了融创管理层的共识，借此能对公司长期的现金流、销售额提供比较准确的数据，还要能对各个区域的经营情况一目了然。比如，对一个正在进行中的项目，能清楚地了解其成本是多少，包括拿地成本、建筑成本、融资成本等，以及按什么样的价位销售可以盈利。在2016年年底上线新ERP系统被提上了公司的议事日程。

一次性全部上线还是一步步来？

上线一套新ERP系统的申请被提出后，很快得到融创集团的批准。2017年年初融创开始系统选型，2017年10月份决定与SAP合作，确定采用SAP S/4HANA。谈到这次选型过程，时宇说选型过程并不复杂。因为融创是一家务实的公司，之前房地产行业的龙头企业比如万科、碧桂园等都采用了SAP的软件，有行业案例在前，这个决策就相对简单了。

“SAP的这套系统可以解决我们从前端到后端整个完整产业链条或者叫企业生产链条上所有数据的打通问题，实现企业所有管理的一致性，这是打动我们做出最后决定的一个关键点。”时宇表示。

从2017年10月份确定与SAP合作后，融创集团上上下下就进入到复杂而且困难的蓝图规划和实施阶段。说这个过程复杂、困难并不夸张，因为信息化系统的背后是管理流程或者管理逻辑，新系统就是新的管理流程，需要集团管理层达成一致，各个业务部门之间要达成一致，这本身就是有难度的。而从集团再往下落地就是更难的一件事了，所以融创在整个蓝图阶段花了比较长的时间。

在公司最高决策层的大力支持下，这些困难也都最终克服了。到2018年年中，软件开发基本有了雏形，该是考虑上线的时候了。但到底怎么上线，是先试点一两个模块还是全部一起上，公司内部、公司与项目实施方意见并不一致。过去万科等都是采用的先试点然后逐步上线，还没有人尝试一次性全部上线。而融创希望一次性全部上线，早日完成数据的整合。

“从管理的角度出发，我们决定最后全部功能统一上线，尽快完成数据的整合，因为每晚一天就会给整合增加一天的数据。”时宇说。

然而，一次性上线无论是对于融创、对项目实施方以及SAP都很有挑战，甚至在整个ERP行业来说也不多见。为此，融创项目组做了大量艰苦的工作。时宇介绍说，全部功能上线意味着所有数据都需要完成清理，仅仅在数据层面这就是一个巨大的工作量。

其次，在业务逻辑上，所有业务端口的逻辑都要配合SAP系统进行改造，两者要相互适应。第三，所有业务人员要进行培训，不仅要让他们会用，还要习惯用。第四，还要建立起一套运维体系。

从选型完成到全部业务上线大概11个月左右，上面要求的这些准备工作全部完成，这在行业里并不多见。时宇说，回头看来，集团领导的高度重视和积极推动对项目的成功进行起了很重要的作用。比如，上线之前，集团专门召开了全集团所有核心管理层参加的启动会，要求所有的业务部门、所有一线公司的管理层都必须参加，让他们重视起来。另外，每一个业务端口，包括集团总部的业务端口和一线公司的业务端口都有自己的项目核心对接人，由业务对接人和信息化部一起来推动项目的落地。

“正因为得到了集团所有的业务部门，包括一线公司的大力支持，才能使得我们的这个信息化系统顺利上线，并能充分发挥作用。”时宇说。

效果逐步显现

2018年年底融创新ERP系统全部顺利上线，此后，项目组丝毫不敢松懈，一直在不断督促和推动系统的应用普及，以充分发挥系统的效能。如今，一年多时间过去，融创整个集团2万多名员工60%在用该系统，主要业务部门包括人力、行政都在用，而系统的价值也正逐步显现。

在时宇看来，其中最为明显的好处是实现了数据的整合和统一，这是当初最为关键的一个诉求。以营销数据为例，以前不管是月汇总还是年汇总，都会出现统计数据相互矛盾的现象。因为有些数据没有进入系统，知道的人会把这个数据统计进来，不知道的则没有。而现在所有的数据都在线上，统计人员不用到处对数，工作量小了很多，效率提高了不少。同时，也避免了数出多门、不同部门数据打架的尴尬。更为重要的是，数据的整合还为融创进行下一步数据分析和挖掘打下了非常好的基础。在这个基础上融创还实现了数据的实时可用，比如，今天集团领导通过“领导看板”这个功能可以随时了解销售情况、项目成本的变化。

“现在我们实现了主数据的统一，所有单项目维度的数据都实现了打通，从前端到后端，从业务到财务，到明年我们还会实现公司级全链条数据的打通。”时宇说。

其次，借助新系统实现了管理的线上化。过去需要的数据很多保存在线下的，比如有些线下填的表格。今年6月份集团明确规定，集团所有的管理必须在线上。线下可以保留，但集团所有的业务管理口径都只看线上数据，包括成本、销售业绩、拿地资金等。这样就保证了集团、区域、（城市）公司项目所有的数据是一致的，保证所有人看见的数据都一样。

“这一点在行业里面其实是比较难的，很多行业领头的公司也没有做到。对于同一统计项目，可能财务会给出一个数据，销售会出另一个数据，就是因为统计口径不一样。”时宇说。

第三个是实现了能力的共享。以往融创所有的功能都在线下，不同区域公司之间业务也不够标准，所以没有办法共享。现在全部转到线上后，财务、人力、信息化运维等一些基础性、事务性的功能，比如员工调离、算薪、发薪，甚至财务会计、收纳、报销等都可以进行共享。这样会大大节省开支，也极大地提高了效率。

第四个好处是为集团引入一些新的技术手段提供了可能。比如，现在融创正在开发线上销售系统，预计明年上半年线上销售系统会上线。有了线上销售系统，从买房一直到交房客户可以不到现场，全部在线上完成。另外，现在客户管理和社区管理也都走向了线上，可以在线上完成。这在以前是非常困难的。

时宇说，线上化也是融创未来数字化转型的重点，而没有数据打通，线上化就是空中楼阁。

持续的数字化转型之旅

上述这些都只是融创新系统上线一年后带来的明显的变化，未来随着融创在数据分析和挖掘方面的努力，新系统的价值还将进一步显现。因为基于新系统融创一直在进行大胆创新，不少创新超出了传统ERP的范围。

融创滨江壹号院

设计的管理就是其中之一。时宇介绍说，融创正在开发一些标准设计模块和部件，比如，门窗、栏杆等。通过标准化的设计来加快设计和施工的速度，同时降低成本。

“我们正在定制一些现成的模块，将它们导入到设计师所用的软件中，在设计师进行设计时直接调用。通过这种方式可以实现设计的标准化，同时可以提升设计效率。”时宇说。

值得一提的是，新ERP系统只是融创所做诸多数字化转型努力中浓墨重彩的一笔，融创另一个重要的创新是其正在开发中的智慧社区项目，这很可能是未来融创业务的新增长点。

融创智慧社区项目第一次完成了园区内所有系统整合和拉通，用统一的业务逻辑结合物联网平台技术搭建起一个智慧的社区数据平台。它改变了传统园区门禁、停车场、安防监控等系统各自为政的状况，把所有功能统一在一个物联网平台上，相互之间有着业务关联，相互之间可以产生业务场景变化，这为后来更多的应用创新提供了很大的想象空间。

以上只是融创正在进行的数字化转型的部分创新性探索。时宇说，今天房地产行业已经从增量市场变成存量市场，相应地业务模式也面临调整。比如，原来可以简单地卖房、卖新房，未来则需要通过更好地服务于客户来产生利润和价值。这也正是房地产行业纷纷进行数字化转型，探索新的业务模式的根本原因。

“今天，房地产公司对于信息化的手段依赖程度越来越高，也更依赖于精细化的经营、精细化的管理。我们现在所做的这些都是为了给融创的业务开展和升级提供更好地支撑，为未来的长期发展打下基础。这也是信息化的真正价值所在。”时宇表示。