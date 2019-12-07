 盘点：2019年最酷的10家DevOps初创公司

DevOps平台也越来越关注针对特定用例（例如移动性、机器学习、无服务器和高级安全性）实现敏捷流程。下面就让我们来看看这10家很酷的初创公司，他们提供的技术让开发团队和运营团队能够协同、快速且有效地工作。

至顶网软件与服务频道消息： 提供解决方案让DevOps团队能够快速安全地部署软件，大概是企业IT市场中竞争最激烈的一块业务了。

随着企业组织越来越多地采用现代软件交付方法，市场中各种拥有创新工具和平台的初创公司如雨后春笋般涌现。这些工具和平台不仅可以简化部署补丁和更新、归档和发布代码，还提供了可扩展的基础设施，并确保整个过程中的安全性。

随着这个市场日渐成熟，DevOps平台也越来越关注针对特定用例（例如移动性、机器学习、无服务器和高级安全性）实现敏捷流程。

下面就让我们来看看这10家很酷的初创公司，他们提供的技术让开发团队和运营团队能够协同、快速且有效地工作。

Algorithmia

首席执行官：Diego Oppenheimer

这家初创公司提供了面向数据科学家开发人工智能的DevOps工具。

Algorithmia提供的Artificial Intelligence Layer可以自动创建让任何应用或者机器学习模型都可以调用的可扩展API端点，从而帮助数据科学家克服他们在把模型部署到生产中并大规模管理生命周期时所遇到的挑战。

该平台可以对预训练模型、函数或算法进行Git-push操作，以进一步实现数据科学和机器学习工作流程的自动化。

AppOrbit

首席执行官：Rahul Ravulur

这家由VMware和IBM资深人士创立的初创公司，提供了一个应用现代化平台，该平台适合于那些希望采用现代软件交付流程、同时又不需要付出高成本重新开发项目的企业。

这家位于加利福尼亚州圣何塞的初创公司的运行时环境，可以将几乎所有应用重新定位为在运行在那些支持DevOps测试和部署方法的环境中。

AppOrbit的愿景是跨设计、测试和持续管理实现简化的一体化应用转换。

Bitrise

首席执行官：Barnabas Birmacher

Bitrise正在致力于将DevOps带入移动应用中。

移动平台在使用DevOps方面需要采用不同的方法。Bitrise希望为移动应用开发人员提供一个全面的平台，自动执行手动任务，并部署这样一种系统：在这个系统中，是可以跨不同开发环境追踪代码、配置、脚本和文档的。

目前全球超过10万名开发者使用Bitrise的移动CI/CD平台。Bitrise最近完成了规模达2000万美元融资，并希望通过这次融资扩大业务规模，进一步加强平台功能。

JFrog

首席执行官：Shlomi Ben Haim

JFrog希望打造一种“流动软件”，可以在各种平台间流动以实现发布管道的自动化。

JFrog有两款主要的产品Artifactory和Bintray，让DevOps团队可以更好地控制代码的存储和分发。

JFrog希望从开发到分发等环境为DevOps流程提供便利，让开发者和DevOps专业人员能够克服管理软件中遇到的挑战。

OpsRamp

首席执行官：Varma Kunaparaju

DevOps团队面临的一个共同挑战就是管理复杂的运营环境。

OpsRamp的混合云管理平台通过跨内部环境和云服务（例如Azure Kubernetes Services、Google Kubernetes Engine和Amazon Elastic Container Service for Kubernetes）发现和监控Kubernetes环境来应对这个挑战。

OpsRamp的这个平台采用人工智能为DevOps团队提供对每个Kubernetes群集的节点和容器的更大可见性，以及资源利用率情况。

OpsRamp还提供了与主流DevOps工具的预构建和自定义集成。

Refactr

首席执行官：Mike Fraser

Refactr已经把自己的基础设施管理和安全自动化解决方案融合到一个全面的DevSecOps平台上，该平台让专注于网络安全的MSP能够可视化地设计复杂的服务环境。

Refactr Platform结合了Refactr的前两代产品：playbook.cloud，一种Ansible即服务的配置管理方法；以及Cloud + Security Architect Platform (CSAP)，此外还增加了对HashiCorp Terraform、Git存储库和版本控制、Kubernetes、和其他DevOps主流技术的支持。

Refactr Platform让托管服务提供商可以使用IT编码的方法，与现有的自动化工具进行集成，通过解决方案目录进行选择和配置。此外，通过用于描述自动化管道的可视界面，可以获得多厂商功能。

Rafay Systems

首席执行官：Haseeb Budhani

Rafay Systems刚刚完成了800万美元的A轮融资。该初创公司的目标是让Kubernetes集群部署以及跨任何云的容器化应用生命周期管理变得更简单。

这家位于加利福尼亚州桑尼维尔的初创公司认为，复杂性是采用Kubernetes的最大障碍，而软件即服务交付模型是克服这一障碍的关键。

Rafay的技术缓解了DevOps团队在确保应用恰当部署、在整个企业IT环境中运行良好时所遇到的挑战。而市场中各种DevOps工具种类日益繁多，进一步加剧了在Kubernetes之上创建自动化框架时面临的挑战。

该服务可以将Kubernetes集群部署在AWS或者其他公有云上，或者部署在内部环境中，例如Red Hat OpenShift或者VMware新推出的Kubernetes平台。

Rezilion

首席执行官：Liran Tancman

这家以色列的初创公司凭借自己“交钥匙型”数据保护解决方案走出隐身模式。该解决方案将把安全团队和DevOps专业人员的工作打通了。

Rezilion的平台旨在消除阻碍DevOps团队使用自动化工具持续部署应用存在的安全隐患。Rezilion平台不需要手动配置，可以自动将受影响的服务恢复到之前良好的状态。

Rezilion在种子轮融资中筹集了800万美元资金，正在扩大在以色列的研发团队，并开始涉足美国市场。

Stackery

首席执行官：Tim Zonca

Stackery让DevOps专业人员能够使用各种无服务器AWS工具和服务来构建和部署云原生应用。

AWS DevOps Competency技术合作伙伴解决了对于构建在AWS Lambda、Amazon API Gateway、Amazon DynamoDB、Amazon Kinesis和AWS Fargate等AWS无服务器服务之上的团队工作流程要求和运营要求。

Stackery的插件功能让开发者可以从本地计算机的集成开发环境构建和调试代码以运行在Lambda中，从而使DevOps团队更容易使用无服务器框架，即使在脱机工作时也是如此。

Stackery最近公布了一项针对经销商、SI和增值合作伙伴的全球合作伙伴计划。

ThreatModeler

首席执行官：Archie Agarwal

这家位于新泽西州新泽西市的初创公司，向市场推出了一个保护DevOps流程各个步骤的平台。

ThreatModeler支持AWS和微软Azure，为客户提供了全面的安全控制工具箱，可针对各种攻击路径提供可操作的情报。

ThreatModeler的Automated Threat Modeling Platform平台旨在将安全性自动集成到所有敏捷工作流和DevOps工作流中，允许客户创建可重用的、可自定义的威胁建模模板，并连接到主流DevOps工具例如JIRA和Jenkins。

最近ThreatModeler与增值分销商Promark签署了分销协议，希望借此扩展自己的经销商渠道。