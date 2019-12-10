云的第二篇章开启，新一代混合云管理平台将如何释放企业云端价值？

如果说云计算的上半场是企业的“尝鲜”阶段，那么下半场将是企业进行精细化管理和降本增效的过程。十多年来，企业已经从“什么是云”、“为什么要上云”、“选哪种云”、“如何上云”等问题的困扰中走出来，开始聚焦 “怎么管理云”、“如何释放云端价值”等更为细节的落地问题上。

IBM把这一变化总结为从云的“第一篇章”到“第二篇章”的转换。在这个阶段，混合多云将成为“主打”。根据IBM商业价值研究院的调研显示，85% 的企业已开始在多云环境中开展运营，98% 的组织预计三年内将使用多个混合云。对此，IDC也在今年发布的全球云市场2019年十大预测中提到，到2024年，90%的全球1000强组织将建立多云管理的战略，包括使用能够跨公有云和私有云，进行统一管理的工具。

在这一背景下，IBM 与九州云日前宣布达成合作，共同打造新一代混合云管理平台。据此，IBM Services将基于自身在云管理平台的开发及服务的能力，结合九州云在边缘计算和混合多云管理等战略业务方面的新需求，设计和打造一个更为全面和强大的混合云管理平台，支持九州云在保持开源技术服务竞争优势的同时，拓展多云管理与服务，实现面向未来的业务转型和业务布局。

混合多云时代的挑战是什么？

一般来说，驱动企业上云的要素主要有三点：第一，是业务需求，即借助云计算实现企业变革和创新，挖掘新的业务增长点；第二，是工作负载需求，即基于云计算构建和部署现代化、创新型应用；第三，是运营管理需求，即基于混合多云架构对复杂IT环境进行运营和管理。

那么，企业为什么需要混合多云？在过去十多年的上云过程中，许多企业往往基于异构环境构建，而进入下半场，要进行云资源的精细化管理，企业就需要一个统一的云管理平台做支持。从另一方面来说，由于业务属性的差异化，越来越多的企业选择把不同的业务放在不同的资源池上，最大程度利用公有云的灵活性和私有云的稳定性、安全性，实现稳态与敏态的“双轮”驱动。

这无疑会带来许多新的挑战。首先，无论企业选择公有云还是私有云，由于不同的供应商提供的云服务及其管理模式不同，要实现同一工作负载在不同形态和不同品牌的云之间进行灵活的迁移，更是难上加难；此外，对于采用多宿IT模式的企业来说，如何在稳态和敏态应用之间实现随意切换，寻找其中的平衡点，这也是非常大的挑战；其三，在应用迁移过程中如何保证数据一致性和安全性，这是一道非常高的底线。

“未来，随着5G和边缘计算的发展，将会有更多的终端数据涌现在云端，进而带来更大的计算瓶颈。如何实现多元化来源的数据在多主体的资源管理中的共享和计算，这是下一步多云管理的一个核心问题。”IBM认知计算解决方案研究院院长高雪峰在日前IBM与九州云的签约活动中介绍，“为此，IBM基于多年来在云计算领域的经验和实践，与九州云达成合作，同时也希望能够借助九州云在开源社区的领先技术，与九州云共同搭建新一代混合云管理平台，帮助企业应对接下来在云计算领域各种各样的挑战。”

IBM与九州云共同诠释“开放”

多云的前提是开放，而IBM与九州云的优势也是开放。

九州云是中国最早一批从事开放基础架构（OpenInfra）技术的专业公司之一，社区贡献名列前茅，现已发展成涵盖云核心、云运营、云运维和云安全等多个领域的开源软件和服务提供商。随着云计算应用进入下半场，九州云适时推出了混合云解决方案，并发布了包括CAST、容器化、边缘计算以及CMP云管工具和SD-WAN软件定义云管工具等一系列产品，形成了服务于混合云基础设施的完整软件矩阵。

而对于IBM来说，凭借数十年如一日的企业服务经验，不仅对企业需求有着深刻的洞察，在与红帽“合体”之后，也在不断打造完整、开放的云服务和云生态，其真正的“野心”就在混合多云赛道。

据高雪峰介绍，此次双方合作的立足点是通过共同打造新一代云管理平台，支持边缘计算等新业务，满足企业混合多云管理，以及云边协同的需求。

具体来说，该管理平台具备以下几大特点：第一，提供动态的资源发现和管理功能，实现资源供给的自助化服务，同时，还支持操作系统镜像、中间件以及应用程序的自动化部署，从而节省资源部署时间，减少人为操作失误；第二，支持多云环境下对云资源管理、系统运行状态以及任务执行过程的可视化控制并提供丰富的图表帮助用户进行运营分析；第三，实现了灵活可扩展的资源分配和水平伸缩策略，支持根据资源类型和资源使用率等参数定制的智能调度模式，能够在客户需求不断变化的情况下灵活共享资源；第四，具备从前台到后台的全方位定制能力，可以为客户量身定制打造云管理平台。同时以REST API形式提供接口，方便客户后续定制开发和集成。

“九州云是中国开源技术和开源架构领军企业，IBM是混合多云赛道的排头兵，我们非常高兴有机会与九州云合作，共同打造面向未来的新一代混合云管理平台。希望这一平台可以服务于更多中国企业的云计算发展，可以帮助更多企业应对混合多云时代的挑战。”IBM大中华区全球信息科技服务部副总裁郑军表示。

IBM云服务的五大原则

在云的第二篇章，IBM不仅是云转型的参与者和亲历者，同时，它还把自己定位为企业的未来认知型架构的设计者和合作伙伴。“在这个旅途中，我们一直秉持五大关键原则来帮助企业更快、更安全地上云。这五大原则包括混合、多云、开放、安全和管理。”IBM全球信息科技服务部大中华区混合云解决方案总监王骏在会上介绍。

其中，“混合”指的是使企业能够跨公有云、私有云和传统环境运营；“多云”是基于异构环境，帮助企业管理其他品牌的云；“开放”是指确保基于开放来构建各项功能，为客户提供灵活性，降低厂商‘锁定’的影响；“安全”是底线，是要面向客户的环境，提供可靠性和持续的安全性能；“管理”是指在跨云环境中提供一致的服务级别支持、日志记录、管理和交付。

“大家可以看到，我们把‘开放’放在‘C位’，因为它是非常重要的。而这次与九州云的合作，主要基于的就是这一原则，目的就是打造一个开放平台。”王骏强调说。

同时，他还指出，云计算一定是为了企业业务而存在的，在第二篇章中，云的“任务”就是帮助企业挖掘业务的价值，打造差异化的竞争优势。因此，对于企业而言，要有长远的规划和战略，“要为了未来构建云计算，而不是为了现在”。

“所以，一直以来，IBM不仅关注于产品的落地，更希望能够通过相关的咨询和服务帮助企业转型，能够在不同环节、领域，与企业进行紧密的结合，用IBM的洞察能力和服务创新，让企业在云转型的过程中，获取各自的价值。”王骏总结道。