顶住AWS竞争压力 MongoDB收窄亏损实现强劲收入增长

数据库厂商MongoDB公布了超出华尔街预期的第三季度收入和利润指引，使其股价在盘后交易中飙升了11％多。

文档管理NoSQL数据库厂商MongoDB公布了超出华尔街预期的第三季度收入和利润指引，使其股价在盘后交易中飙升了11％多。

此外MongoDB还提高了下个财年的指引，让投资者们在经济不确定的时期对MongoDB充满信心。

该季度MongoDB收入同比增长超过52％，达到1.094亿美元，远高于市场普遍预期的9750万美元。该季度MongoDB每股亏损26美分，是去年同期亏损13美分的2倍，但好于市场普遍预期的亏损28美分。

经营亏损较一年前有所增加，毛利率缩水，但MongoDB高管们强调，这是战略的一个部分。MongoDB首席财务官Michael Gordon表示：“鉴于我们的企业规模和有些市场机会还处于早期阶段，所以我们的主要重点是投资该业务。”

对于第四季度，MongoDB预计收入将在1.09亿美元至1.11亿美元之间，净亏损约为1600万美元，同时将2020年全年营收指引提高至4.07亿美元至4.09亿美元之间，高于之前预期的3.9亿美元至3.95亿美元之间。

MongoDB高管们将业务发展动力归功于Atlas，三年前推出的旗舰数据库完全托管版本。 Gordon表示，目前Atlas有14200个客户，是去年同期6200个客户的2倍多。

此外，传统的本地客户正在扩展他们的云覆盖范围，从而进一步推动增长。MongoDB表示，该季度Atlas的收入增长了185％，占目前总收入的40％，并且过去六个季度中年度经常性收入增长了20％多。

MongoDB首席执行官Dev Ittycheria表示，云产品扩大了MongoDB的销售机会。他说：“规模较小且处于早期阶段的客户往往希望尽可能快地上云，因此Atlas让我们可以触及到那些客户并从中获益。我们通过每次与客户互动获得业务收益，无论是初创公司还是财富500强企业。”

Gordon说，基于云的自助服务配置对MongoDB来说是一个重要机会，因为这部分业务可以提供可观的利润。他说：“看看签约采用Atlas的客户自助服务你会发现，这部分业务的扩展速度甚至会比直接销售渠道更大。”

MongoDB高管表示，他们已经从之前的本地许可模式转为云订阅模式，这推动着MongoDB快速成长。Ittycheria表示：“我们花了一年的时间说服我们的销售人员卖云服务。第二年开始，我们就看到有大中型企业客户采用云服务。现在，各种规模的企业都在采用云服务。”

Ittycheria说，此前人们对于竞争对手AWS的DocumentDB数据库可能会吸引MongoDB客户转向AWS平台的担忧并未变成现实。他说：“Document DB的兼容性测试仅为65%，客户无法获得价值。”

但是，MongoDB正在抓紧时间强化自己的云实力。今年10月，MongoDB宣布与阿里巴巴建立合作伙伴关系，让中国用户第一次可以访问MongoDB数据库的授权云版本。尽管Ittycheria表示，他对与阿里合作非常兴奋，但是MongoDB目前尚未从这次合作中获得可计入Atlas的收入。他说：“现在还为时尚早。”

MongoDB的全文搜索和企业数据湖功能有望在春季全面上市。“我们非常看好这两款产品，” Ittycheria说。