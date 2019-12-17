新技术背景下中科天玑以客户为中心赋能大数据产业发展

中科天玑数据科技股份有限公司（以下简称“中科天玑”）首席技术官余智华告诉记者，大数据产业经过这么多年的发展，虽然热度没有前几年那么火了，但是这也代表了大数据技术已经进入常态化成熟期，浸透到各个行业中，成为企业数字化基础设施的必备选项。

至顶网软件与服务频道消息：当前，数据经济蓬勃发展，各行各业在积极拥抱数字化转型。而数字化转型的一个关键特质就是实现数据驱动，面对滚滚而来的数据洪流，企业如何实现从数据中兑现价值成为关键。数据蕴含着巨大生产力，掌握数据就掌握了发展的资源和主动权。而大数据技术成为传统行业转型升级的新动能。

中科天玑数据科技股份有限公司（以下简称“中科天玑”）首席技术官余智华告诉记者，大数据产业经过这么多年的发展，虽然热度没有前几年那么火了，但是这也代表了大数据技术已经进入常态化成熟期，浸透到各个行业中，成为企业数字化基础设施的必备选项。

同时，大数据也从基础平台层开始向应用和分析层发展，也就是大数据技术与人工智能开始更多融合。大数据的价值需要依靠数据挖掘、人工智能算法等技术的加持，提炼出有效的模型，才能落地成实际的应用。

余智华说，中科天玑以大数据计算引擎、人工智能算法为核心，围绕大数据平台、自然语言处理、机器学习、知识图谱、人工智能等方面进行不断拓展。“大数据的发展应该强化应用导向，加速各个行业领域模型的构建。中科天玑为此推出了人工智能模型工厂，降低算法模型开发门槛。”

新技术的影响和客户需求变化

现在各种新技术不断涌现，比如5G和AI等，这也对大数据产业产生了影响。余智华以5G为例介绍说，5G的特点是高速率、大容量、低延时高可靠等。所以，5G的发展丰富了数据来源，以前受制于传输和感知层面，有些应用场景的数据来源收到制约。现在5G增加了数据规模，同时在数据类型方面也得到了丰富，比如音视频。5G让大数据能够实施交互，应用场景也得到了延展，比如远程医疗。

对于AI，其实与大数据是不分家的。余智华表示，企业大数据经过这些年的发展，已经实现了从无到有。下一步要解决数据价值的问题，AI是必不可少的。AI算法和模型与大数据结合能够加速数据价值的实现。但是AI算法和模型门槛比较高，中科天玑将智能模型和算法易用化，实现快速交付和AI大规模应用。

在大数据产业迭代的同时，客户对于大数据的需求也在发生变化。中科天玑一直深耕大数据产业，对于客户需求的变化也深有体会。余智华说，第一，多元融合需求。因为现在数据越来越多元化，企业需要从以前的单一维度向多维度解决数据治理和融合分析问题。第二，智能算法模型需求，数据有了，如何依靠算法模型实现数据价值成为当前要解决的首要需求。第三，企业技术能力越来越高，对大数据分析的速度期望越来越高。以前数据更多是离线分析，现在是在线分析。比如TB级规模的数据处理要求毫秒级实现。

很显然这些新的需求对于相应的大数据厂商提出了更高的要求，中科天玑也在不断进行技术更新来满足客户的需求，为用户提供大数据整体解决方案，助力中国大数据产业创新发展。

中科天玑不断革新引领产业发展

面对产业变化和客户需求，中科天玑自身也在不断创新技术和产品交付，帮助客户解决数据挑战。例如现在容器技术非常流行，可以实现应用快速交付。中科天玑也推出了基于容器云的大数据管理平台，帮助企业、组织或个人简化大数据系统的构建，降低大数据系统的部署、维护和使用门槛，准确对接业务逻辑、提高数据分析、挖掘和预测过程的效率。

余智华表示，大数据应用与产业不断渗透融合，需要新的技术和手段来应对。中科天玑全面支撑从单独产品研发应用到行业解决方案定制，再到行业整体生态布局的全产业链战略布局。

在基础设施平台层面，为了响应大数据与AI的融合趋势，中科天玑强化推出了数据大脑，把共性技术整合成技术平台，从平台数据存储到治理到算法模型，打造云、大数据、智能服务的融合共性平台，支撑企业级大数据智能应用。

在应用层面，面向网信、情报、金融、教育等应用领域，中科天玑强化舆情类、情报方面的布局。比如人机协同智能情报分析引擎（GoIN），其通过对覆盖政治、军事、经济、社会等方面的大数据关联融合，构建贴近业务场景的分析挖掘、预测研判和智能生成系列工具，形成一套人脑决策和计算机智能共生的大数据分析环境及工具系统，辅助用户从大数据中萃取重大战略情报，并进一步转化为可操作的决策指挥能力。

余智华说，中科天玑打造全线产品体系技术平台，依靠核心产品实现行业纵深发展。顺应国家自主可控的大战略，中科天玑聚焦优势行业，参与行业标准制定，强化对行业需求的理解。“在深入行业中，中科天玑会与众多合作伙伴一起赋能客户大数据创新。比如与集成商一起打造行业解决方案。并通过投资手段实现垂直领域发展，与具有技术互补的厂商开展更多联合创新。”