 向上AI化，向下边缘化——5G时代金山视频云的创新之道

在新的市场竞争环境下，云服务商产品技术升级和商业模式的改变成为迎战5G应用的“杀手锏”。

如今，中国是继韩国、美国、瑞士、英国后第五个正式成为商用5G的国家。

4G开启了移动互联网时代，5G将开启移动物联网领域，服务对象从人与人通信拓展到人与物、物与物通信，将与社会各领域深度融合，从而引发生产生活方式的深刻变革。5G不仅仅是速度快，具有高速度、低功耗、低时延、重构安全的特点。如果说4G改变的是生活，那5G改变的就是社会。

我们同时可以看到，随着5G时代的到来，各行业流量迎来井喷式增长，视频行业尤为突出，已经超过整个互联网流量的“半壁江山”。

根据美国Sandvine统计数据，2019年全球互联网视频流量占比61%；另据统计在我国互联网视频流量占比更是高达80%。得益于此，我国视频云行业规模同样水涨船高，易观方舟统计，我国视频云规模增长率逐年提高，2019年视频云市场规模达到134亿元，较上一年增长47%，市场迎来巨大发展机遇。

然而，随着人们对视觉享受的要求不断提升，以及在线教育、游戏直播、电商、远程医疗、VR/AR等行业对于高质量视频提出更高要求，作为提供底层技术支撑的云服务商也将迎来新的挑战。

在新的市场竞争环境下，云服务商产品技术升级和商业模式的改变成为迎战5G应用的“杀手锏”。有基于此，12月18日，在金山云召开的“视频云业务媒体沟通会”上，金山云CDN及视频云产品中心总经理宗劼、金山云CDN及视频云产品中心副总经理陈海彪、金山云边缘计算产品线总经理斯文、金山云高级技术总监蔡媛、金山云算法架构师樊鸿飞五位行业大咖尽皆出席，分别从不同的视角分享了“5G时代金山视频云创新之路”。

5G来袭 视频云开启新航程

会上，宗劼分享了《5G时代 视频云开启新航程》的主题演讲。宗劼表示，当前互联网视频行业主要体现了传输网络基础、消费娱乐为主、硬件升级助力以及规模发展快速四大特点。我国5G已经正式商用，根据中国信通院《5G经济社会影响白皮书》预测，2030年，中国5G带动的直接产出和间接产出将分别达到6.3万亿和10.6万亿元。

金山云CDN及视频云产品中心总经理 宗劼

5G的超高速率、超大连接、超低时延三大特性将推动视频应用的快速发展，并主要表现在娱乐消费升级和产业应用普及两大方面。娱乐消费升级主要包括家庭宽屏、VR影院和云游戏；产业应用普及则涉及在线教育、远程医疗、VR试驾等对高清视频有要求的行业。

为适应5G时代的发展特性，金山视频云明确发展方向为向上AI化和向下边缘化。宗劼介绍称，向上AI，主要是帮助用户提升画质，降低成本，金山云AI产品系列主要包括集智高清、KIE、KAV1、画质评测；向下边缘，则涉及更大容量、深度边缘和开放边缘计算三大方面。

针对高清视频、VR等视频应用，金山云视频云分发节点进行专门的大容量设计，在系统架构层面采用新一代Cache架构Dorado，多级缓存技术、多线程等技术的应用，提高并发能力性能，稳定性提升50%以上；在硬件设备层面，采用了第三代DMA技术（SSD+MemCache+AIO），同时针对编译器、存储和网络进行专门优化，I/O性能提高400%；在传输协议层面，金山云TCP网络经过内核优化，传输效率提升30%，此外QUIC协议的支持使得弱网下载速度提升明显。

同时，金山云通过快速部署、灰度隔离、资源复用、精准统计实现内部服务的边缘计算化，并对外开放边缘计算能力，提供边缘主机、边缘容器、边缘PaaS等多个产品形态。

此外，金山视频云也在积极拓展海外业务，海外自建节点盖一带一路沿线重要国家。同时金山云与国外知名厂商合作，强强互补，助力国内企业走向海外。

边缘计算KENC 强劲算力支撑和时延控制

随后，斯文以《金山云边缘计算介绍》为主题进行了演讲。斯文表示，5G时代，随着工业网关、即时通信、云游戏、AR/VR等应用的不断兴起，对带宽和时延的要求越来越高，边缘计算应势而起。通常，边缘计算节点可以下沉部署城域端、基站端和家庭端，各个位置都有特色优势。城域端部署可覆盖20万人，时延控制在10ms以内，同时算力强劲以及标准化环境，且容量和带宽规模最大，因此金山云选择在城域端布局边缘计算KENC。

金山云边缘计算产品线总经理 斯文

KENC是运行在金山云CDN边缘节点上的一套容器云平台，它支持在边缘运行自定义的容器镜像，依托CDN网络主推容器云平台，面向大客户提供自控节点容器云，并向中小客户提供自动调度容器云。KENC通过就近计算原则，将算力高效分发到全区域覆盖，从而提供高性能、低延时的边缘计算服务，将云端的超强处理能力和本地设备的流畅操作感受相结合，提高了用户的使用体验，并助力客户探索更多可行的商业模式。

目前，金山云在全球拥有30+大型核心数据中心，1000+PB数据存储，1000+视频CDN分发节点以及100T以上的全网带宽储备。金山云CDN+边缘容器化构建边缘计算的底层技术，并对外提供容器镜像、模板定制、应用分发和服务开通等能力。边缘计算PaaS层面，通过边缘节点间的互联解决API的速度与可用性问题，全局数据同步和智能节点调度等解决海量KV数据边缘访问的问题。

斯文表示，金山云边缘云计算KENC提供IaaS+PaaS资源、方案咨询以及协同开发为用户提供定制化服务。目前，金山云边缘计算在大数据上传与API加速场景中，文件上传速度加快40%，上传成功率提高到99.5%，API服务查询请求成功率提高到99.9%；在同城直播的场景中，允许同城亲友就近拉流观看，大幅节省骨干网带宽并提升观看质量；在云游戏场景中，解决游戏客户端占空间大、客户端配置不足、游戏跨平台等问题；在IoT的两大实践场景中，工业IoT设备极易出现配置落伍；家用IoT设备因价格补贴致使硬件能力不足。这两类IoT设备都可将计算逻辑迁移至边缘节点，边缘节点的算力强大、延迟可控且达到实时更新。

“金山云KENC已经准备好，我们将通过开放的平台和稳定的服务，布局5G时代，开拓边缘计算的新视界。”斯文表示。

集智高清＋AV1云转码 引领5G超高清时代

紧接着，蔡媛分享了《集智高清 AI能力打造智能云转码》的主题演讲。蔡媛表示，集智高清是基于AI技术与传统视频编码技术的智能视频解决方案。集合多种视觉AI分析算法，通过深度学习网络对视频画面内容进行分析识别，优化主观体验并且自适应决策编码参数，追求极致码率压缩下同时保障高清的人眼视觉感受。针对近千段的测试视频，平均节省带宽61.34%，通过主观评测转码后质量超越原画质。

金山云高级技术总监 蔡媛

利用先进对抗神经网络技术生成高清图像，KIE可以实现超分8倍~16倍，并且超分后的图像人眼感知没有违和感。同时，金山云正式提供AI+ AV1 智能云转码服务，压缩率高达80.57%，追求极致视频压缩。

在实际落地的应用案例中，AI系列产品得到用户广泛认可。2019年6月，为小米有品提供集智高清延伸的图像压缩服务，在不改变JPG格式的情况下能够节省50%以上图像传输带宽；11月，为小米商城提供点播集智高清+H.265云转码服务，在画质明显增强的情况下带宽节省56.3%；11月，为某知名短视频客户提供点播集智高清+H.265云转码服务，在修复UGC画质的基础上码率节省达到40%；12月，帮助某在线教育客户集成直播PC端编码器推流服务，在主观画质不变情况下带宽节省达到41%。

在最新的编解码技术方面，樊鸿飞在《金山云视频编码技术 引领5G高清时代》的主题演讲中表示，金山云推出了基于第四代编码标准AV1的商用编码器KAV1。对比H.265，AV1编码器中加入超过70个新工具集，同时手机端和Web端的支持更加完备，这也加速了商业落地的进程，预计2020年AV1开始出现商用落地。金山云的KAV1编码器汇聚预处理、码控、预测、变换、熵编码、后处理六大处理模块40余种原创算法，打造应用于各种场景下的专业商用编码器。

金山云算法架构师 樊鸿飞

KAV1针对七大场景、六大评价指标进行定制调优，结合集智高清视频分类和质量分类，自动化决策编码调优参数。在游戏、电影、秀场、综艺、晚会、监控、教育等场景中性能得到大幅提升。樊鸿飞表示，预计2020年KAV1相比SVT-AV1在慢速档上提高到30倍速，AV1结合集智高清，在主观优于原始视频情况下，预计达到85%码率节省。

零故障 金山云为重大事件保驾护航

最后，陈海彪对金山视频云的护航央视等多个大客户重大事件活动案例进行了分享。





金山云CDN及视频云产品中心副总经理 陈海彪

一是弹性能力服务案例。8月18日当晚，“汽车之家818全球超级车展”累计独立用户数突破7000万，高并发百万级QPS（每秒的用户请求数）的抢红包互动，以及VR视频的庞大传输数据量。金山云提供了12万+核云中心算力资源，数十T的CDN 带宽储备能力，构建了汽车之家活动业务的核心基础服务层，有效保障业务的稳定有序开展。

二是高并发处理能力案例，金山云参与了央视春晚、国庆阅兵、世界杯重保活动。在国庆阅兵重保项目中，单活动历史峰值带宽30 Tbps，最高并发用户数量达到1200万，金山云通过新一代自研cache系统，分级缓存技术，深挖硬件潜能，服务能力提升50%；同时搭配边缘数据统计，水平扩展数据处理能力，确保数据实时反馈。

通过监控、报警、运营、运维一体化以及大数据、AI分析、自动化策略制定，形成自动化全链路系统保障，有效地应对了高峰流量来袭，确保国庆阅兵直播的顺利运行。从最开始的数据收集，到建立重保虚拟团队前方驻场保障、后方值班安排，到重点应急方案的流程梳理，到常规、报障、故障的应急演练，到国庆活动期间的高峰处理，金山云拥有成熟的重保保障机制预案和服务体系。除了对重大事件活动的金牌服务保障，金山云更能为客户的日常服务保驾护航。

目前，金山视频云已经服务了视频行业 TOP20 全部客户、80% 以上的知名直播及短视频APP，得到业界的广泛认可。“作为视频云行业的领航者，金山云将持续进行技术能力和服务体系的升级优化。在5G时代来临之际，金山视频云将和合作伙伴共同迎接智能高清时代的到来。”宗劼最后表示。