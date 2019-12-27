至顶传媒2019年度凌云奖重磅发布

至顶网软件与服务频道消息：一年一度，凌云奖——中国企业级IT领域的权威奖项之一，正式对外发布，英特尔傲腾SSD DC D4800X、戴尔科技的Dell EMC VxRail、华为OceanStor Dorado、红帽OpenShift等100多款产品、方案和案例荣获了各种奖项，另有英特尔、红帽等分别荣获人工智能行业创新奖、年度数字化转型领军企业奖等企业类大奖。

凌云奖由至顶网联合科技行者共同推出，根据一年来IT各领域的最新发布，结合业内各方技术专家的专业判断、用户的调查来共同评定。其中的产品、方案都是市场的佼佼者，案例也都具有先导意义，充分体现了技术与行业的最新发展趋势和市场对产品和技术的需求；其中的获奖企业也是在行业和产业生态上颇有建设，对于中国企业的数字化转型进程发挥了重要的推动作用。

推动中国企业的数字化转型进程是我们本次评奖的一个出发点。这也是2019年业内最热门的话题之一。今天，在日趋激烈的市场竞争压力之下，各个行业都加紧了数字化转型步伐。市场的需求加速了产品和技术的更新步伐，我们看到，以云计算、大数据、人工智能、物联网等为代表的新兴技术日趋走向成熟。这反映到“2019年度凌云奖”就是，除了一部分继续深耕成熟技术、持续提升产品性能和丰富功能之外，更多获奖者集中于云计算、大数据、人工智能、物联网等新兴技术上，尤其是各种技术的融合上。

当然，产品和技术只是数字化转型的要素之一，更重要的是要将这些技术与生产场景相结合，因此，我们今天特别强调关注这些技术的落地和应用，尤其是像区块链、大数据和云计算等新兴技术的落地应用。

另一方面，为助力数字化转型走向深入，我们今年设立了数字化转型领军企业和人工智能行业创新奖，英特尔、红帽、IBM等荣获了此类奖项，它们以自己的技术和行业积累为企业的创新赋能，加速了中国企业的数字化转型步伐。

这些年来凌云奖作为业界最为权威的媒体技术奖项之一，一直是当年技术和产品创新的风向标，也是用户采购企业级IT产品和服务的重要参考。今年这同样也是我们期望的目标，希望通过我们的工作，能为大家的工作带来帮助。

了解2019凌云奖获奖产品等相关信息请访问：http://www.zhiding.cn/zdnet/19awards.shtml